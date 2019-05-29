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Чего стоит свобода слова в Прибалтике? МИД встал на защиту российского журналиста

29 мая 2019, 19:09  •  45 • Политика
МИД России осудил выдворение из Литвы шеф-редактора Sputnik. "Действия Вильнюса показывают реальную цену свободы слова в этом прибалтийском государстве", - отметили в ведомстве.
Министерство иностранных дел России выступил с резким заявлением по поводу выдворение из Литвы шеф-редактора российского новостного издания Sputnik Марата Касема. МИД назвал выходку Вильнюса "возмутительной" и потребовал от Литвы прекратить грубые провокации в отношении представителей российских СМИ.
"Действия Вильнюса показывают реальную цену свободы слова в этом прибалтийском государстве, стремящемся позиционировать себя в качестве примера европейской демократии", - передает официальный комментарий МИД России издание "Народные новости".
Напомним, что инцидент с шеф-редактором Sputnik произошёл во вторник 28 мая. Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса и обвинили в "угрозе национальной безопасности". Позже его выдворили из страны и закрыли на пять лет. Стоит отметить, что аналогичную тактику в отношении российских журналистов и деятелей культуры уже несколько лет применяет Украина.

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