Чего стоит свобода слова в Прибалтике? МИД встал на защиту российского журналиста

Министерство иностранных дел России выступил с резким заявлением по поводу выдворение из Литвы шеф-редактора российского новостного издания Sputnik Марата Касема. МИД назвал выходку Вильнюса "возмутительной" и потребовал от Литвы прекратить грубые провокации в отношении представителей российских СМИ.

"Действия Вильнюса показывают реальную цену свободы слова в этом прибалтийском государстве, стремящемся позиционировать себя в качестве примера европейской демократии", - передает официальный комментарий МИД России издание "Народные новости".

Напомним, что инцидент с шеф-редактором Sputnik произошёл во вторник 28 мая. Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса и обвинили в "угрозе национальной безопасности". Позже его выдворили из страны и закрыли на пять лет. Стоит отметить, что аналогичную тактику в отношении российских журналистов и деятелей культуры уже несколько лет применяет Украина.