Чего стесняются министры? Крутое пике российской экономики • 120 • Аналитика



Пролог



По сообщению РИА «Новости», премьер-министр России Дмитрий Медведев на первом заседании нового состава правительства отметил «стеснительность» новых членов кабмина. Случилось это после доклада первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о бюджете на 2018 год. Медведев поинтересовался, есть ли у присутствующих замечания. Однако главе правительства никто не ответил.





«Тишина. Стеснительные пока. Ну а старослужащие могут что-то сказать, нет?» — вновь поинтересовался премьер. Но в ответ последовала всё та же тишина. Судя по всему, и «старослужащие» записались в скромняг.



Президент



За время своего нахождения во главе России В.В. Путин возвратил стране статус державы, с которой следует считаться, погасил конфликт на Кавказе, вернул Крым в состав России и удержал страну от распада. Таковы результаты одного из социологических исследований [1].



Народ



Этот же источник сообщает, что абсолютное большинство респондентов (98 процентов) считают, что государство должно всегда «обеспечивать нормальный уровень жизни честно отработавшим своё людям в старости».



Другие ожидания россиян от Владимира Владимировича выглядят следующим образом:



Более 40 процентов ждут справедливой оплаты труда.



36 процентов опрошенных заявили о необходимости государственной поддержки в медицинской помощи.



31 процент надеется получить от государства прямую материальную помощь.



Возможно, что такие ожидания людей связаны с перечисленными выше достижениями действующего президента. Логика может состоять в том, что, если на международной арене удалось добиться столь впечатляющих успехов, то не меньших успехов следует ожидать и во внутренних делах. Поэтому и проголосовали за него столь дружно на выборах.



Также возможно, что проведённое социологическое исследование упустило из виду при формировании опросной фокус-группы (4 тыс. человек) представителей из числа живущих за чертой бедности 20 млн. россиян. В противном случае результаты опроса должны были бы выглядеть несколько иначе.



Президент (продолжение)



По теории, люди создали когда-то государство для порядка и справедливости в обществе, а также обеспечения его безопасного существования. Поскольку наш президент олицетворяет собой государство, ведь именно он решает все вопросы, то теория подтверждается обозначенным перечнем ожиданий.



С целью воплощения ожиданий электората в жизнь президент подготовил и издал новый майский указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".



Отмечу, что у меня не возникло доверия к глубокой проработке и научным расчётам деталей этого указа. Почему ровно в два раза за 6 лет должна сократиться армия бедноты в России? Почему её невозможно победить, например, за 4 года полностью? Кто и как это считал? Если эти подсчёты сделал новый министр науки и высшего образования, возглавлявший ставшее скандальным ФАНО, тогда понятно – через 6 лет Росстат подобьёт цифры под сформулированную задачу.



Достаточно странными выглядят и пути решения проблемы бедности – её предполагается решать не технологично, хотя заявлено, что новое правительство – это правительство технократов, а по старинке [2]:



— обновить структуру занятости (которая «сегодня во многом неэффективна и архаична»);

— создать новые рабочие места;

— увеличить социальные выплаты (пенсии, дотации и пр.);

— контролировать рост реальных доходов граждан (???).



А где же ранее декларировавшиеся лозунги о создании условий для инвестиций, комфортной атмосферы для развития предпринимательства, повышение производительности труда за счёт внедрения новых, читай: цифровых технологий?



Зато появилась новая декларация: численность предпринимателей к 2024 году должна составить 25 млн. человек (?) Откуда возьмётся такая численность? Может быть, их Антон Силуанов «нарисует», переписав самозанятых граждан в предприниматели? Всё равно не хватит. Ведь некоторые опросы свидетельствуют, что только 2-3 процента населения России готовы заниматься бизнесом. Потому что в России на 100 открытых бизнесов разоряется 95-97. Такие условия созданы в стране для ведения честного бизнеса. Двенадцать тезисов Вашингтона и один ответ Тегерана



А кто-нибудь задумывался над вопросом: а почему у нас от 15 до 20 млн. человек трудятся в «серой зоне», то бишь не платят налогов на доходы, а их работодатели не финансируют ПФР? Попробуйте догадаться, кто обеспечивает безопасное ведение «серого бизнеса»? Прикиньте, сколько каждый платит своему покровителю, и вы получите не менее 1 трлн. рублей в год на эти цели. А потом у подполковника миллиарды наличных денег дома находят.



Правительство



В своё время уже ныне отставленный бывший полпред России при НАТО, а затем вице-премьер Д. Рогозин прославился в Твиттере своим остроумием. Например, он в свете санкций в шутку предлагал американцам добираться до МКС посредством батута. Было забавно это читать. Только теперь SpaceX имеет многоразовый Dragon, который может доставлять на орбиту 7 астронавтов, а Роскосмос лежит в руинах. И это при том, что у них количество персонала почти в 11 раз меньше, 4 тыс. против 43 тыс. на предприятиях Центра им. Хруничева. И мы ещё ставим задачу создавать новые рабочие места… Наверное, г-ну Рогозину новое рабочее место создадут, и оно пойдёт в зачёт исполнения нового майского указа.



А «новые» рабочие места и придётся создавать ввиду повышения пенсионного возраста. Работодатели будут всячески избавляться от престарелых тружеников, трудно овладевающих новыми специальностями с внедрением (так запланировано) новых, цифровых технологий во все сферы экономики. И куда прикажете девать этих людей после использования? Ведь чтобы повысить пенсии, как это спланировано по-кудрински, нужно сократить армию пенсионеров. Араб и русский — братья навек!



Слово «новые» взято мною в кавычки, поскольку эти рабочие места будут мало иметь отношения к реальной экономике. Там временные лишенцы пенсий, укорачивающие свои сроки дожития, будут получать символическую зарплату, и зарабатывать пенсионные полубаллы перед выходом на добротное пенсионное обеспечение. На эту пенсию можно будет свободно оплатить услуги ЖКХ (страшно даже представить их размер), купить себе поесть, и иногда порадовать внуков скромными подарками. Силёнок останется немного, поэтому эффективной помощи в деле досмотра за внуками дети вряд ли получат. Поэтому пункт о демографическом росте оказался под вопросом.



С почином



В преддверии намеченного «прорыва», а именно такой термин прозвучал пять раз в выступлении президента при оглашении указа, нефтетрейдеры скоренько повысили цены на бензин на 4-5 процентов только за последнюю неделю. Это моя личная оценка, основанная на ценниках АЗС Санкт-Петербурга, и она не совпадает с официальными источниками, хотя они тоже сообщают о таком повышении, но уже на скромные 1-2 процента. Не трудно догадаться, что нефтетрейдеры знали о предстоящем снижении акцизов и дружно повысили цены, чтобы "наварить" дополнительной прибыли, пока правительство делает себе паблисити.



А зачем нам ФАС? Мы платим налоги на её содержание, чтобы в том числе иметь возможность свободно пользоваться автомобилем. А эта служба, по словам её руководителя, лишь «разработала поправки об увеличении биржевых продаж бензина с 10% до 15% от его производства», вместо того, чтобы обеспечить стабильные цены.



Рост цен на топливо неизбежно приводит к росту цен на продукты и другие товары и услуги, зависящие от логистических операций.



Уже замерли на низком старте структуры ЖКХ, им разрешили поднять тарифы на их услуги с 1 июля. И они уже прорабатывают «новые» технологии обезжиривания населения, пытаясь протащить через Госдуму поправки в законы, по которым жильцы должны будут платить за эти услуги авансом. Так, например, уже делает сам Д.А. Медведев. Но управляющая компания, обслуживающая дом, где проживает наш премьер, вряд ли растворится в тумане, как это происходит на коммунальных просторах нашей Родины, а жильцы потом годами обивают пороги правоохранительных органов и судов в поисках украденных дельцами от ЖКХ денег. А инстанциям, в которые они обращаются, мало дела до проблем простых людей. Берут за Горловку



Деловое сообщество



Весь персонал системы государственного управления живёт на деньги налогоплательщиков и дивиденды от госкорпораций. Но вот, что думают предприниматели о состоянии российской экономики – ВЦИОМ провёл социологический опрос среди них в преддверии Санкт-Петербургского экономического форума 2018 года [3].



76% предпринимателей негативно оценили текущее состояние российской экономики.



Доля руководителей компаний, которые заявили о неэффективности всех предложений властей, выросла с 64% в прошлом году до 69% в 2018 году.



68% российских бизнесменов назвали экономическое состояние в стране проблемным или кризисным, ещё 10% считают его катастрофическим.



Об отсутствии у правительства стратегического плана по возобновлению экономического роста говорит 41% опрошенных предпринимателей, о наличии эффективного плана – 16%, ещё 33% считают, что план есть, но его нельзя считать эффективным.



По мнению предпринимателей, основными факторами, сдерживающими текущее развитие их компаний, по-прежнему остаются: неопределённость экономической ситуации, высокий уровень налогообложения и снижающийся спрос на внутреннем рынке



В качестве наиболее приоритетных мер возобновления экономического роста бизнес называет следующие: повышение уровня и качества жизни людей; налоговую реформу, стимулирующую экономический рост; ограничение тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий и снижение тарифов.



Ко мнению опрошенных предпринимателей добавить практически нечего. Оказывается, они, в отличие от некоторых стоящих у руля членов правительства, понимают и причины кризисной ситуации, и пути выхода из неё. Интересы представителей бизнеса, которых мы зачастую жёстко ругаем, совпадают с интересами простых людей. А вот интересы правительства – почему-то нет. А ведь эти предприниматели платят налоги, на которые содержатся чиновники, создают рабочие места, которые обеспечивают наши жизненно важные потребности. Почему ухудшаются условия развития предпринимательской активности? Нейтральная журналистика — как пища без соли!



Иногда так и хочется воскликнуть: «Хватит нам всевозможных программ с их бюджетным финансированием! Просто не мешайте работать, мы сами всё сделаем».



Другая ипостась источника существования чиновников – дивиденды госкорпораций. По логике, чиновники должны быть заинтересованы в росте дивидендов от этих структур. Тогда почему независимого аналитика, посмевшего опубликовать критическую экспертную оценку двух крупнейших российских госкорпораций, быстренько уволили из Сбербанка? Якобы за нарушение этических норм. А может, за вольнодумство? Или правда больно глаз уколола?



Но не только вольные эксперты критикуют сложившееся с госкорпорациями положение [3]. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин считает, что недовольство, например, малого и среднего бизнеса высокими налогами – справедливо. Если посчитать общую налоговую нагрузку, то на небольшие предприятия она получается существенно выше, чем на крупные олигархические структуры и госкорпорации. «Парадокс, но бюджетная нагрузка на крупный капитал снижается за счет сдерживания налоговых ставок, применения регресса по налогам, а основная нагрузка ложится на малый и средний бизнес», — сказал представитель нижней палаты парламента.



Зададимся вопросом: а что такого для государственной пользы делают наши олигархи? У них в руках оказались несметные природные ресурсы. Они организовали торговлю этими ресурсами за рубеж и на внутреннем рынке. По сути, они посредники, ведущие паразитический бизнес. Посредники, которые кладут прибыль от торговли этими ресурсами себе в карман, а не благо нации. Не сумел Сталин — сделает Путин



Сколько у нас олигархов от высокотехнологичного бизнеса, который они создали своим трудом и интеллектом? Почему мы живём на этой земле, но она, со всеми её богатствами, принадлежит частным лицам? Об этом даже наши зарубежные недруги озаботились, потребовав представить властям Великобритании источники происхождения денег. Конечно, есть много вопросов и к самим этим властям, например, по поводу беглых олигархов, ведущих антироссийскую деятельность. Но вопрос поставлен, и на него придётся отвечать.



Нам непрерывно внушают, что всё будет хорошо, уже наметился рост экономики на целых (!) 2,1 процента. Что зарплаты бюджетников будут повышены и пенсии тоже. Но тут же следуют один за другим мощные удары по кошелькам людей ростом цен. Разве мы не видим, что лекарства дорожают не по статистическим данным, а реально – на 20-30, а то и на 100 процентов в год, бензин – от 7 до 13 процентов, услуги ЖКХ, невзирая на все законодательные ограничения, до 15 процентов. Любопытно, а как обоснована цена на капли в нос по 400 рублей за 15 мл? И почему коммунальных аварий всё больше, а цены на услуги структур ЖКХ всё выше?



Растут цены на продукты, точнее, на фальсификат продуктов, которые негативно влияют на здоровье людей. Уже по центральным каналам показывают, что бывшие чиновники в Волгоградской области нарезали себе земли, сдали в её в аренду мошенникам, которые наняли иностранных гастарабайтеров под теплицы. Но выращивают в них ядовитые овощи, земля и водоёмы омертвели, передохли даже насекомые. Что же будет с нашими детьми, отведавшими такие «продукты»? И почему столь уродливое явление никак не искореняется, а лишь набирает обороты, несмотря на задачи нового майского указа в разрезе здравоохранения и демографии?



И где государственное управление, которое, по теории, должно обеспечивать порядок в стране? Ведь мы на содержание государства перечисляем часть своих заработанных денег. И наш работодатель тоже их перечисляет в виде всевозможных налогов и других, неналоговых платежей. Мы уже приучены платить налоги вовремя, а также безропотно оплачивать всевозможные государственные услуги. Почему «услуги»? И почему мы собираем посредством СМС деньги на лечение больных детей и даже на закупку средств от саранчи, уничтожающей все виды урожая на юге страны?.. Война старая, а выбор новый



Ремарка



В этой связи предлагаю читателям любопытный фрагмент из книги Владимира Познера «Прощание с иллюзиями» [4]. Во избежание подозрений в симпатиях к этой личности сообщаю, что ещё 2002 году я разносил его «Времена» в своём проект «Разнос». Но сейчас я хочу привести показательный пример о том, как следует использовать налоги там, где государство непосредственно обслуживает интересы своих граждан (отрывок):







На следующее утро, ровно в девять, я позвонил в Паспортный центр города Нью-Йорка. Как ни старался, я не смог добиться живого человеческого голоса, а бесконечная запись не разъясняла, как мне поступить. И я поехал. Центр этот тоже находится в нижней части острова и выглядит столь же безлико, как тот, в котором я получил гражданство. У входа стояли двое вооружённых автоматами охранников. Я подошёл и начал:



– Я потерял паспорт и хотел бы...



Один из них перебил меня:



– Прямо, налево по коридору, белое окошко.



В окошке сидела афроамериканка не слишком приветливого вида.



– Я потерял паспорт... – заговорил я, но она тоже перебила:



– Белый телефон на стенке справа.



И в самом деле, на стене висел белый телефон, а рядом с ним, за прозрачной пластмассовой защитой, была прикреплена инструкция. Начиналась она так:



«1. Поднимите трубку.



2. Услышав гудок, нажмите цифру «1». Российский МИД: к победам или к новым катастрофам?



3. Услышав слово «говорите», чётко и ясно изложите свой вопрос...»



И так далее. Таким образом, я получил порядковый номер и время, когда должен подняться на десятый этаж в зал номер такой-то. На часах было 9:30 утра, а встречу мне назначили на 11:00. Я вышел, попил кофе, почитал газету и вернулся без пяти одиннадцать.



– Мой номер такой-то, – сказал я охранникам, которые жестом пригласили меня пройти. Я поднялся на десятый этаж, вошёл в большой зал, часть которого состояла и застеклённых окошек. Не успел я сесть, ровно в одиннадцать раздался голос: «Владимир Познер, окно номер три». Я подошёл. Меня поджидал мужчина лет пятидесяти, лицо которого я почему-то запомнил – может, потому что он удивительно походил на Чехова.



– Привет, как дела? – спросил он.



– Да так себе.



– Что случилось?



– Да то ли у меня украли, то ли я потерял паспорт.



– Ну, это не беда. Вот вам бланк, заполните его.



Я заполнил и вернул бланк Чехову.



– Та-а-а-к, – протянул он, – вы натурализованный гражданин США?



Я кивнул.



– Это чуть осложняет дело. У вас есть документ, подтверждающий ваше гражданство?



– Есть, но он в Москве, я его не вожу с собой.



– А напрасно. Надо иметь при себе хотя бы ксерокопию.



– Я могу позвонить в Москву и попросить, чтобы прислали мне в гостиницу копию по факсу – поеду, получу и вернусь к вам.



– Отлично, буду ждать, – сказал Чехов.



Я тут же позвонил, помчался в гостиницу, где факс уже ждал меня. Схватив его, вернулся в Паспортный центр. В половине первого я подошёл к окошку номер три и протянул факсимильную копию. Чехов посмотрел на неё, покачал головой и сказал:



– Сэр, мне очень жаль, но я получил разъяснение, что нам нужен оригинал.



– Но оригинал в Москве. Не могу же я лететь туда, не имея паспорта!



– И не надо, сэр, не нервничайте. В Вашингтоне имеется второй оригинал, который нам пришлют. Но эта операция будет стоить вам девяносто долларов. Гол в донбасские ворота в разгар ЧМ-2018



Я готов был заплатить любую сумму, лишь бы получить паспорт.



– Мистер Познер, – сказал Чехов, – вас будут ждать ровно в три часа в зале номер два.



Я вышел на улицу, съел хот-дог «со всеми причиндалами» – так говорят, когда на сосиску накладывают все специи и все соусы плюс кетчуп и горчицу. Запил эту гадость бутылкой кока-колы, и без пяти три пришёл в зал номер два. Ровно в три раздался голос:



– Мистер Валдимир Познер! – Именно так, Валдимир, а не Владимир.



Я подошёл к окошку. Довольно мрачная чёрная женщина протянула мне паспорт и сказала:



– Проверьте, все ли правильно.



В паспорте значилось «Владимир», а не «Валдимир». Все было правильно.



– Распишитесь в получении.



Я расписался. Время было пять минут четвёртого. Меньше чем за один рабочий день я получил новый паспорт. Признаться, я был потрясён.



Я отправился в другой зал, подошёл к окошку, за которым сидел Чехов, и сказал:



– Сэр, не могу даже подобрать слова, чтобы выразить вам благодарность за такую работу. Я поражён.



Чехов посмотрел на меня и совершенно серьёзно, я даже сказал бы строго, ответил:



– Сэр, вы за это платите налоги». «Года через два я прилетел из Москвы в Нью-Йорк. Прошёл паспортный контроль, где пограничный офицер поздравил меня «с возвращением домой», поехал в гостиницу и обнаружил, что паспорта нет. То ли его украли, то ли я его выронил, но факт оставался фактом: паспорт пропал.На следующее утро, ровно в девять, я позвонил в Паспортный центр города Нью-Йорка. Как ни старался, я не смог добиться живого человеческого голоса, а бесконечная запись не разъясняла, как мне поступить. И я поехал. Центр этот тоже находится в нижней части острова и выглядит столь же безлико, как тот, в котором я получил гражданство. У входа стояли двое вооружённых автоматами охранников. Я подошёл и начал:– Я потерял паспорт и хотел бы...Один из них перебил меня:– Прямо, налево по коридору, белое окошко.В окошке сидела афроамериканка не слишком приветливого вида.– Я потерял паспорт... – заговорил я, но она тоже перебила:– Белый телефон на стенке справа.И в самом деле, на стене висел белый телефон, а рядом с ним, за прозрачной пластмассовой защитой, была прикреплена инструкция. Начиналась она так:«1. Поднимите трубку.2. Услышав гудок, нажмите цифру «1».3. Услышав слово «говорите», чётко и ясно изложите свой вопрос...»И так далее. Таким образом, я получил порядковый номер и время, когда должен подняться на десятый этаж в зал номер такой-то. На часах было 9:30 утра, а встречу мне назначили на 11:00. Я вышел, попил кофе, почитал газету и вернулся без пяти одиннадцать.– Мой номер такой-то, – сказал я охранникам, которые жестом пригласили меня пройти. Я поднялся на десятый этаж, вошёл в большой зал, часть которого состояла и застеклённых окошек. Не успел я сесть, ровно в одиннадцать раздался голос: «Владимир Познер, окно номер три». Я подошёл. Меня поджидал мужчина лет пятидесяти, лицо которого я почему-то запомнил – может, потому что он удивительно походил на Чехова.– Привет, как дела? – спросил он.– Да так себе.– Что случилось?– Да то ли у меня украли, то ли я потерял паспорт.– Ну, это не беда. Вот вам бланк, заполните его.Я заполнил и вернул бланк Чехову.– Та-а-а-к, – протянул он, – вы натурализованный гражданин США?Я кивнул.– Это чуть осложняет дело. У вас есть документ, подтверждающий ваше гражданство?– Есть, но он в Москве, я его не вожу с собой.– А напрасно. Надо иметь при себе хотя бы ксерокопию.– Я могу позвонить в Москву и попросить, чтобы прислали мне в гостиницу копию по факсу – поеду, получу и вернусь к вам.– Отлично, буду ждать, – сказал Чехов.Я тут же позвонил, помчался в гостиницу, где факс уже ждал меня. Схватив его, вернулся в Паспортный центр. В половине первого я подошёл к окошку номер три и протянул факсимильную копию. Чехов посмотрел на неё, покачал головой и сказал:– Сэр, мне очень жаль, но я получил разъяснение, что нам нужен оригинал.– Но оригинал в Москве. Не могу же я лететь туда, не имея паспорта!– И не надо, сэр, не нервничайте. В Вашингтоне имеется второй оригинал, который нам пришлют. Но эта операция будет стоить вам девяносто долларов.Я готов был заплатить любую сумму, лишь бы получить паспорт.– Мистер Познер, – сказал Чехов, – вас будут ждать ровно в три часа в зале номер два.Я вышел на улицу, съел хот-дог «со всеми причиндалами» – так говорят, когда на сосиску накладывают все специи и все соусы плюс кетчуп и горчицу. Запил эту гадость бутылкой кока-колы, и без пяти три пришёл в зал номер два. Ровно в три раздался голос:– Мистер Валдимир Познер! – Именно так, Валдимир, а не Владимир.Я подошёл к окошку. Довольно мрачная чёрная женщина протянула мне паспорт и сказала:– Проверьте, все ли правильно.В паспорте значилось «Владимир», а не «Валдимир». Все было правильно.– Распишитесь в получении.Я расписался. Время было пять минут четвёртого. Меньше чем за один рабочий день я получил новый паспорт. Признаться, я был потрясён.Я отправился в другой зал, подошёл к окошку, за которым сидел Чехов, и сказал:– Сэр, не могу даже подобрать слова, чтобы выразить вам благодарность за такую работу. Я поражён.Чехов посмотрел на меня и совершенно серьёзно, я даже сказал бы строго, ответил:– Сэр, вы за это платите налоги».



(Конец отрывка.)



Вы уже прокрутили в уме, что пришлось бы испытать вам в подобной ситуации? У вас появилась уверенность, что и в экономике у нас всё будет организовано и хорошо? Вы уверились в том, что после выхода пенсию в 60/65 лет (ж/м) вы без особых проблем, пользуясь нашей медициной и фармпродукцией и питаясь отравленными продуктами и их фальсификатом, доживёте до 80 лет?



Послесловие



Таким образом, государство и далее намерено осуществлять ручное управление денежными потоками, в том числе в части, касающейся социальных проблем. При этом оно, «во избежание потери рабочих мест и налогов» (В.В. Володин, председатель Госдумы) окажет поддержку олигархам, попавшим под американские санкции. Выше были приведены опросные данные об ожиданиях россиян – прямая поддержка от государства (31 процент). Похоже, государство «оптимизировало» и персонализировало процент ожидающих государственной помощи. Украинский блогер проник в душ к Меланье Трамп



Подводя итог вышесказанному, хочу отметить, что отечественная экономика напоминает мне сюжет «Крутого пике» из бытовавшего лет 20 назад на телевидении «Каламбура». Там тоже неадекватный капитан воздушного судна, находящегося в крутом пике, на вопрос входящей в кабину пилотов глуповатой стюардессы: «Сэ-эр! Пассажиры спрашивают, скоро ли мы прибудем в аэропорт?» отвечал: «Скажите, что скоро прибудем, га-га-га!»



P.S. На самом деле экономикой России управляет всесильный Центробанк, который никому в России не подчиняется. И чем жёстче санкции и хуже наша жизнь, тем больше денег он переводит в американские активы.



Источники

Познер В. Прощание с иллюзиями. – М.: АСТ, Времена 2, 2017.

https://lenta.ru/news/2018/05/22/kabmin/

http://www.proprof.ru/stati/careera/pro-zarplatu/mayskie-ukazy-2018

https://aqparat.info/news/2018/05/22/8854055-biznes_sostoyanie_ekonomiki_katastrofich.html По сообщению РИА «Новости», премьер-министр России Дмитрий Медведев на первом заседании нового состава правительства отметил «стеснительность» новых членов кабмина. Случилось это после доклада первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о бюджете на 2018 год. Медведев поинтересовался, есть ли у присутствующих замечания. Однако главе правительства никто не ответил.«Тишина. Стеснительные пока. Ну а старослужащие могут что-то сказать, нет?» — вновь поинтересовался премьер. Но в ответ последовала всё та же тишина. Судя по всему, и «старослужащие» записались в скромняг.За время своего нахождения во главе России В.В. Путин возвратил стране статус державы, с которой следует считаться, погасил конфликт на Кавказе, вернул Крым в состав России и удержал страну от распада. Таковы результаты одного из социологических исследований [1].Этот же источник сообщает, что абсолютное большинство респондентов (98 процентов) считают, что государство должно всегда «обеспечивать нормальный уровень жизни честно отработавшим своё людям в старости».Другие ожидания россиян от Владимира Владимировича выглядят следующим образом:Более 40 процентов ждут справедливой оплаты труда.36 процентов опрошенных заявили о необходимости государственной поддержки в медицинской помощи.31 процент надеется получить от государства прямую материальную помощь.Возможно, что такие ожидания людей связаны с перечисленными выше достижениями действующего президента. Логика может состоять в том, что, если на международной арене удалось добиться столь впечатляющих успехов, то не меньших успехов следует ожидать и во внутренних делах. Поэтому и проголосовали за него столь дружно на выборах.Также возможно, что проведённое социологическое исследование упустило из виду при формировании опросной фокус-группы (4 тыс. человек) представителей из числа живущих за чертой бедности 20 млн. россиян. В противном случае результаты опроса должны были бы выглядеть несколько иначе.По теории, люди создали когда-то государство для порядка и справедливости в обществе, а также обеспечения его безопасного существования. Поскольку наш президент олицетворяет собой государство, ведь именно он решает все вопросы, то теория подтверждается обозначенным перечнем ожиданий.С целью воплощения ожиданий электората в жизнь президент подготовил и издал новый майский указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".Отмечу, что у меня не возникло доверия к глубокой проработке и научным расчётам деталей этого указа. Почему ровно в два раза за 6 лет должна сократиться армия бедноты в России? Почему её невозможно победить, например, за 4 года полностью? Кто и как это считал? Если эти подсчёты сделал новый министр науки и высшего образования, возглавлявший ставшее скандальным ФАНО, тогда понятно – через 6 лет Росстат подобьёт цифры под сформулированную задачу.Достаточно странными выглядят и пути решения проблемы бедности – её предполагается решать не технологично, хотя заявлено, что новое правительство – это правительство технократов, а по старинке [2]:— обновить структуру занятости (которая «сегодня во многом неэффективна и архаична»);— создать новые рабочие места;— увеличить социальные выплаты (пенсии, дотации и пр.);— контролировать рост реальных доходов граждан (???).А где же ранее декларировавшиеся лозунги о создании условий для инвестиций, комфортной атмосферы для развития предпринимательства, повышение производительности труда за счёт внедрения новых, читай: цифровых технологий?Зато появилась новая декларация: численность предпринимателей к 2024 году должна составить 25 млн. человек (?) Откуда возьмётся такая численность? Может быть, их Антон Силуанов «нарисует», переписав самозанятых граждан в предприниматели? Всё равно не хватит. Ведь некоторые опросы свидетельствуют, что только 2-3 процента населения России готовы заниматься бизнесом. Потому что в России на 100 открытых бизнесов разоряется 95-97. Такие условия созданы в стране для ведения честного бизнеса.А кто-нибудь задумывался над вопросом: а почему у нас от 15 до 20 млн. человек трудятся в «серой зоне», то бишь не платят налогов на доходы, а их работодатели не финансируют ПФР? Попробуйте догадаться, кто обеспечивает безопасное ведение «серого бизнеса»? Прикиньте, сколько каждый платит своему покровителю, и вы получите не менее 1 трлн. рублей в год на эти цели. А потом у подполковника миллиарды наличных денег дома находят.В своё время уже ныне отставленный бывший полпред России при НАТО, а затем вице-премьер Д. Рогозин прославился в Твиттере своим остроумием. Например, он в свете санкций в шутку предлагал американцам добираться до МКС посредством батута. Было забавно это читать. Только теперь SpaceX имеет многоразовый Dragon, который может доставлять на орбиту 7 астронавтов, а Роскосмос лежит в руинах. И это при том, что у них количество персонала почти в 11 раз меньше, 4 тыс. против 43 тыс. на предприятиях Центра им. Хруничева. И мы ещё ставим задачу создавать новые рабочие места… Наверное, г-ну Рогозину новое рабочее место создадут, и оно пойдёт в зачёт исполнения нового майского указа.А «новые» рабочие места и придётся создавать ввиду повышения пенсионного возраста. Работодатели будут всячески избавляться от престарелых тружеников, трудно овладевающих новыми специальностями с внедрением (так запланировано) новых, цифровых технологий во все сферы экономики. И куда прикажете девать этих людей после использования? Ведь чтобы повысить пенсии, как это спланировано по-кудрински, нужно сократить армию пенсионеров.Слово «новые» взято мною в кавычки, поскольку эти рабочие места будут мало иметь отношения к реальной экономике. Там временные лишенцы пенсий, укорачивающие свои сроки дожития, будут получать символическую зарплату, и зарабатывать пенсионные полубаллы перед выходом на добротное пенсионное обеспечение. На эту пенсию можно будет свободно оплатить услуги ЖКХ (страшно даже представить их размер), купить себе поесть, и иногда порадовать внуков скромными подарками. Силёнок останется немного, поэтому эффективной помощи в деле досмотра за внуками дети вряд ли получат. Поэтому пункт о демографическом росте оказался под вопросом.В преддверии намеченного «прорыва», а именно такой термин прозвучал пять раз в выступлении президента при оглашении указа, нефтетрейдеры скоренько повысили цены на бензин на 4-5 процентов только за последнюю неделю. Это моя личная оценка, основанная на ценниках АЗС Санкт-Петербурга, и она не совпадает с официальными источниками, хотя они тоже сообщают о таком повышении, но уже на скромные 1-2 процента. Не трудно догадаться, что нефтетрейдеры знали о предстоящем снижении акцизов и дружно повысили цены, чтобы "наварить" дополнительной прибыли, пока правительство делает себе паблисити.А зачем нам ФАС? Мы платим налоги на её содержание, чтобы в том числе иметь возможность свободно пользоваться автомобилем. А эта служба, по словам её руководителя, лишь «разработала поправки об увеличении биржевых продаж бензина с 10% до 15% от его производства», вместо того, чтобы обеспечить стабильные цены.Рост цен на топливо неизбежно приводит к росту цен на продукты и другие товары и услуги, зависящие от логистических операций.Уже замерли на низком старте структуры ЖКХ, им разрешили поднять тарифы на их услуги с 1 июля. И они уже прорабатывают «новые» технологии обезжиривания населения, пытаясь протащить через Госдуму поправки в законы, по которым жильцы должны будут платить за эти услуги авансом. Так, например, уже делает сам Д.А. Медведев. Но управляющая компания, обслуживающая дом, где проживает наш премьер, вряд ли растворится в тумане, как это происходит на коммунальных просторах нашей Родины, а жильцы потом годами обивают пороги правоохранительных органов и судов в поисках украденных дельцами от ЖКХ денег. А инстанциям, в которые они обращаются, мало дела до проблем простых людей.Весь персонал системы государственного управления живёт на деньги налогоплательщиков и дивиденды от госкорпораций. Но вот, что думают предприниматели о состоянии российской экономики – ВЦИОМ провёл социологический опрос среди них в преддверии Санкт-Петербургского экономического форума 2018 года [3].76% предпринимателей негативно оценили текущее состояние российской экономики.Доля руководителей компаний, которые заявили о неэффективности всех предложений властей, выросла с 64% в прошлом году до 69% в 2018 году.68% российских бизнесменов назвали экономическое состояние в стране проблемным или кризисным, ещё 10% считают его катастрофическим.Об отсутствии у правительства стратегического плана по возобновлению экономического роста говорит 41% опрошенных предпринимателей, о наличии эффективного плана – 16%, ещё 33% считают, что план есть, но его нельзя считать эффективным.По мнению предпринимателей, основными факторами, сдерживающими текущее развитие их компаний, по-прежнему остаются: неопределённость экономической ситуации, высокий уровень налогообложения и снижающийся спрос на внутреннем рынкеВ качестве наиболее приоритетных мер возобновления экономического роста бизнес называет следующие: повышение уровня и качества жизни людей; налоговую реформу, стимулирующую экономический рост; ограничение тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий и снижение тарифов.Ко мнению опрошенных предпринимателей добавить практически нечего. Оказывается, они, в отличие от некоторых стоящих у руля членов правительства, понимают и причины кризисной ситуации, и пути выхода из неё. Интересы представителей бизнеса, которых мы зачастую жёстко ругаем, совпадают с интересами простых людей. А вот интересы правительства – почему-то нет. А ведь эти предприниматели платят налоги, на которые содержатся чиновники, создают рабочие места, которые обеспечивают наши жизненно важные потребности. Почему ухудшаются условия развития предпринимательской активности?Другая ипостась источника существования чиновников – дивиденды госкорпораций. По логике, чиновники должны быть заинтересованы в росте дивидендов от этих структур. Тогда почему независимого аналитика, посмевшего опубликовать критическую экспертную оценку двух крупнейших российских госкорпораций, быстренько уволили из Сбербанка? Якобы за нарушение этических норм. А может, за вольнодумство? Или правда больно глаз уколола?Но не только вольные эксперты критикуют сложившееся с госкорпорациями положение [3]. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин считает, что недовольство, например, малого и среднего бизнеса высокими налогами – справедливо. Если посчитать общую налоговую нагрузку, то на небольшие предприятия она получается существенно выше, чем на крупные олигархические структуры и госкорпорации. «Парадокс, но бюджетная нагрузка на крупный капитал снижается за счет сдерживания налоговых ставок, применения регресса по налогам, а основная нагрузка ложится на малый и средний бизнес», — сказал представитель нижней палаты парламента.Зададимся вопросом: а что такого для государственной пользы делают наши олигархи? У них в руках оказались несметные природные ресурсы. Они организовали торговлю этими ресурсами за рубеж и на внутреннем рынке. По сути, они посредники, ведущие паразитический бизнес. Посредники, которые кладут прибыль от торговли этими ресурсами себе в карман, а не благо нации.Сколько у нас олигархов от высокотехнологичного бизнеса, который они создали своим трудом и интеллектом? Почему мы живём на этой земле, но она, со всеми её богатствами, принадлежит частным лицам? Об этом даже наши зарубежные недруги озаботились, потребовав представить властям Великобритании источники происхождения денег. Конечно, есть много вопросов и к самим этим властям, например, по поводу беглых олигархов, ведущих антироссийскую деятельность. Но вопрос поставлен, и на него придётся отвечать.Нам непрерывно внушают, что всё будет хорошо, уже наметился рост экономики на целых (!) 2,1 процента. Что зарплаты бюджетников будут повышены и пенсии тоже. Но тут же следуют один за другим мощные удары по кошелькам людей ростом цен. Разве мы не видим, что лекарства дорожают не по статистическим данным, а реально – на 20-30, а то и на 100 процентов в год, бензин – от 7 до 13 процентов, услуги ЖКХ, невзирая на все законодательные ограничения, до 15 процентов. Любопытно, а как обоснована цена на капли в нос по 400 рублей за 15 мл? И почему коммунальных аварий всё больше, а цены на услуги структур ЖКХ всё выше?Растут цены на продукты, точнее, на фальсификат продуктов, которые негативно влияют на здоровье людей. Уже по центральным каналам показывают, что бывшие чиновники в Волгоградской области нарезали себе земли, сдали в её в аренду мошенникам, которые наняли иностранных гастарабайтеров под теплицы. Но выращивают в них ядовитые овощи, земля и водоёмы омертвели, передохли даже насекомые. Что же будет с нашими детьми, отведавшими такие «продукты»? И почему столь уродливое явление никак не искореняется, а лишь набирает обороты, несмотря на задачи нового майского указа в разрезе здравоохранения и демографии?И где государственное управление, которое, по теории, должно обеспечивать порядок в стране? Ведь мы на содержание государства перечисляем часть своих заработанных денег. И наш работодатель тоже их перечисляет в виде всевозможных налогов и других, неналоговых платежей. Мы уже приучены платить налоги вовремя, а также безропотно оплачивать всевозможные государственные услуги. Почему «услуги»? И почему мы собираем посредством СМС деньги на лечение больных детей и даже на закупку средств от саранчи, уничтожающей все виды урожая на юге страны?..В этой связи предлагаю читателям любопытный фрагмент из книги Владимира Познера «Прощание с иллюзиями» [4]. Во избежание подозрений в симпатиях к этой личности сообщаю, что ещё 2002 году я разносил его «Времена» в своём проект «Разнос». Но сейчас я хочу привести показательный пример о том, как следует использовать налоги там, где государство непосредственно обслуживает интересы своих граждан (отрывок):(Конец отрывка.)Вы уже прокрутили в уме, что пришлось бы испытать вам в подобной ситуации? У вас появилась уверенность, что и в экономике у нас всё будет организовано и хорошо? Вы уверились в том, что после выхода пенсию в 60/65 лет (ж/м) вы без особых проблем, пользуясь нашей медициной и фармпродукцией и питаясь отравленными продуктами и их фальсификатом, доживёте до 80 лет?Таким образом, государство и далее намерено осуществлять ручное управление денежными потоками, в том числе в части, касающейся социальных проблем. При этом оно, «во избежание потери рабочих мест и налогов» (В.В. Володин, председатель Госдумы) окажет поддержку олигархам, попавшим под американские санкции. Выше были приведены опросные данные об ожиданиях россиян – прямая поддержка от государства (31 процент). Похоже, государство «оптимизировало» и персонализировало процент ожидающих государственной помощи.Подводя итог вышесказанному, хочу отметить, что отечественная экономика напоминает мне сюжет «Крутого пике» из бытовавшего лет 20 назад на телевидении «Каламбура». Там тоже неадекватный капитан воздушного судна, находящегося в крутом пике, на вопрос входящей в кабину пилотов глуповатой стюардессы: «Сэ-эр! Пассажиры спрашивают, скоро ли мы прибудем в аэропорт?» отвечал: «Скажите, что скоро прибудем, га-га-га!»P.S. На самом деле экономикой России управляет всесильный Центробанк, который никому в России не подчиняется. И чем жёстче санкции и хуже наша жизнь, тем больше денег он переводит в американские активы. Автор: Анатолий Лукашев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 120 Источник Похожие новости Чёрный миф о "взаимовыгодности" продажи Русской Америки «Заговор генералов», придуманный майором Чего стесняются министры? Крутое пике российской экономики

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