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Чего Россия может лишить Boeing в ответ на санкции США: прогноз эксперта

23 декабря 2020, 14:25  •  76 • Политика
Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Эмбарго на поставки стратегического металла причинит Белому дому настоящую боль
Россия может принять ответное решение в виде эмбарго на поставки титана за расширение санкционного списка Соединенных Штатов, что будет невероятно болезненным ударом для американской стороны. Такое заявление сделал глава ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.
Ранее производитель Boeing заявил, комментируя внесение в санкционный перечень российского производителя и поставщика титана "ВСПМО-Ависма", попавшего под ограничения американского Минторга, что у американской компании не будет проблем из-за того, что партнер фигурирует в списке, о чем сообщал РБК.
По словам Разуваева, Штаты находятся в сильной зависимости от российского титана – таких поставщиков в мире лишь несколько. Учитывая то, что Белый дом не станет делать то, в чем для него будет отсутствовать выгода, американские инвестиционные фонды продолжат зарабатывать на облигациях РФ, а также акциях "Ависмы", которыми в Штатах интересуются уже больше 20 лет.
С другой же стороны, отметил экономист, Москва может принять решение об ответных контрсанкциях, включая эмбарго на поставки металла. Такое решение американцы воспримут весьма болезненно. По всей видимости, Вашингтон отдает себе в этом отчет, однако полагает, что Россия не пожелает лишаться рынка сбыта.
"Путин всегда учитывает возможные потери. Думаю, пока американская сторона может спать спокойно", – заключил Разуваев в интервью РИА ФАН.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Белый дом вспоминает о "национальной безопасности", когда стремится к отстаиванию интересов западных элит, которым выгодно расшатать отношения с РФ и Китаем.

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