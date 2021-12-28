Чего Россия боится больше всего. The Spectator призывает не злить русских

Британский журналист предположил, чего Россия боится больше всего. Он перечислил регионы, где Москва "доставляет беспокойство". На страницах The Spectator призывают не злить русских.

В британском журнале The Spectator вышла статья Тима Маршалла, где он попытался понять, чего Россия боится больше всего. Он уверен: Владимир Путин не ставит целью восстановить СССР. Просто России необходимо выстроить буферную зону, чтобы обезопасить себя от посягательств. Таких посягательств в прошлом было немало: со стороны Швеции, Литвы, Франции, а Германии даже дважды.

По мнению автора, "агрессия" России на Украине - это желание иметь в Киеве промосковское правительство. Это позволит предотвратить появление на русской границе натовских войск с хорошо отлаженными и короткими линиями снабжения.

Кремль нацелился и на Арктику, продолжил Маршалл. По его мнению, этот регион сулит большую выгоду для России, хотя получение прибыли от него не такое стремительное, как ожидалось.

"В других регионах Москва продолжает доставлять беспокойство, увеличивая интенсивность патрулирования, которое осуществляют её надводные корабли, подводные лодки и военные самолёты", - рассуждает британский журналист.

Он объяснил это проверкой скорости реакции НАТО. Маршалл считает, что если на Украине произойдёт масштабный конфликт, то Москва отрежет Незалежной доступ к Азовскому морю.

Среди множества перечисленных сценариев может не реализоваться ни один. Но если что-то случится, то дело не в "бездумной агрессии России", отмечает автор публикации.

"Главной причиной будет страх. НАТО не представляет угрозы, но в русском сознании столетия кровавых посягательств невозможно стереть с помощью пары десятилетий без войн", - заключил Тим Маршалл.