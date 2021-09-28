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Чего ради Юлия Тимошенко заключила секретный пакт с олигархом Ринатом Ахметовым?

28 сентября 2021, 16:50  •  108 • Украина
В последние дни 60-летняя Тимошенко, заметно похорошевшая после новой, удачной «пластики» (январская попытка помолодеть, напомним, успехом не увенчалась и дала повод для насмешек), постоянно мелькает в эфире телеканала «Украина» Рината Ахметова. Помимо всевозможных ток-шоу, Тимошенко отметилась и в передаче Наташи Влащенко, где говорила об экономике и о том, что только она сможет вернуть страну в успешные времена Леонида Кучмы. Ностальгия по безвозвратному прошлому? Или заявка на будущее?
Сюжет: Украинский кризис
Как известно, Ахметов финансирует несколько политических партий, да вот беда – ни в одном проекте нет серьёзного лидера. Ляшко, Мураев, Гройсман – герои вчерашних дней с неясными перспективами. На парламентских выборах каждый из них может принести Ахметову некую пользу, хотя и неявную, но в большой игре ставить ни на кого из них нельзя. Кроме, пожалуй, лидера «Батькивщины» – Тимошенко. А самое главное – в отличие от прочих прикормленных Ахметовым политиков, у Тимошенко сохранились полезные контакты в Москве. Для Ахметова, потерявшего все такие контакты с уходом Владислава Суркова, это особенно ценно. Есть основания полагать, что именно на Тимошенко Ахметов сделает основную ставку, а вот когда эта ставка должна сыграть – повод для домыслов. Считается, что Зеленский может уйти с поста уже в конце осени (или инициировать внеочередные выборы, в надежде победить на них и укрепиться во власти), и тогда Тимошенко, после соответствующей информационной накачки, сможет ему противостоять. Поскольку Медведчука «вывели за рамки» кампании, а Бойко у «оппозиционеров» – «непроходной», ставить, в общем-то, больше и не на кого, разве что на спикера Рады Разумкова.
Активизация Тимошенко не может не броситься в глаза – на фоне её годичного «ухода в себя». По всей видимости, выстраивая отношения с Медведчуком в расчёте вернуться в большую политику, Тимошенко не смогла предвидеть, что делает неверную ставку. Год назад, напомним, её попытки выстроить особые отношения с офисом президента Украины также закончились фиаско. Нелегко женщине без надёжного партнёра, но теперь, кажется, такой партнёр найден – Ахметов. Если верно то, что в Москве несколько дней назад был замечен политический (и не только) партнёр Тимошенко – Сергей Власенко, – Тимошенко старается стать максимально полезной своему новому сюзерену.

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