Чего ради Владимир Зеленский вчера объявил о приёме страны в Евросоюз

Похоже, Запад пообещал Зеленскому приз за его так называемую «войну с Россией». Как нам стало известно от источника в офисе президента Украины, Евросоюз пообещал Зеленскому принять Украину в ЕС по «ускоренной процедуре», но с условием, что Киев заключит с Москвой пакт о мире – теперь понятно, для чего Киеву вдруг понадобилось имитировать мирные переговоры в Белоруссии. Интрига же в том, что Запад перевозил свои посольства из Киева во Львов неспроста – Украину в Евросоюз примут не целиком.

Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века

На Западе, похоже, согласились с известной максимой Конрада Аденауэра, изречённой им накануне послевоенного раздела Германии: «Лучше пол-Германии целиком, чем вся Германия наполовину». С Украиной может получиться точно так же. Вот и Зеленский, зная об этом, оформил вчера «акт о вступлении в ЕС» – скорее, символический, но с прицелом на будущее. Дабы избежать разрушений инфраструктуры на Западной Украине, которая, собственно, и вступит в ЕС в перспективе, Польша, по неподтверждённой пока информации, согласилась передать украинским военным лётчикам несколько боевых самолётов советского производства. При этом базироваться эти самолёты будут, как и прежде, в Польше. Акт сомнительный, но полностью исключающий уничтожение самолётов российскими ракетами, ведь Польша – страна НАТО. Самолёты при этом не будут использованы в восточной и центральной части страны – их задействуют для боевого дежурства над Западной Украиной. Разрушенные Львов и Тернополь Западу не нужны.

Теперь понятно, что послужило причиной резкой консолидации депутатов Верховной рады, ещё недавно столь непримиримых – возможность перебраться во Львов в статусе будущих граждан ЕС. Олигарх Коломойский уже провёл на сей счёт разъяснительную работу со своими подконтрольными одномандатниками – это и объясняет резко изменившийся тон публикаций в социальных сетях двух его представителей, Александра Дубинского и Максима Бужанского. Повального депутатского бегства из Киева не будет – парламентарии рассчитывают перебраться во Львов организованно, уже после того, как в украинской столице начнёт работу военная администрация Минобороны России. Что же, Европа, таким образом, развязывает руки Москве. Можно будет не церемониться с проектом «Новороссии», а воссоединиться с Восточной Украиной по крымскому сценарию.