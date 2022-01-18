Чего ради в Киев нагрянул глава ЦРУ Уильям Бёрнс?

Украинский визит шефа американской разведки был так засекречен, что узнали о нём лишь неделю спустя. Как выясняется, на тот момент президент Владимир Зеленский уже вернулся в Киев, хотя считалось, что он за границей на отдыхе. Казалось бы, чего ради такая секретность?! И что обсуждалось на встрече? Как сообщил «Нашей версии» источник в президентской администрации Украины, целью приезда Бёрнса было убедить Зеленского, что Вашингтон не станет поддерживать Петра Порошенко – как «своего протеже».

Сюжет: Украинский кризис

Картина складывается примерно такая. Как только главе президентского офиса Ермаку доложили о том, что Порошенко в самом деле намерен вернуться в Киев, невзирая на угрозу ареста, он заподозрил, что Порошенко смог встретиться в Польше с высокопоставленными представителями Вашингтона и заручиться гарантиями своей безопасности (так, впрочем, и было – Порошенко встречался с сенаторами и конгрессменами). Ермак расценил это, как готовность американцев, не дожидаясь президентских выборов, заменить растерявшего народную поддержку шестого президента Украины Зеленского на проверенного Порошенко – в самый канун «наступления российской армии на Украину», о которой трубит американская пресса. Но обожающий блефовать Ермак каким-то образом смог убедить своих визави в США, что если Зеленский немедленно не получит чётких гарантий от Вашингтона, что ставка всё ещё делается именно на него, а не на Порошенко, его администрация начнёт кулуарные переговоры с Москвой на собственных условиях. Без обсуждения этих условий с американской стороной. По всей видимости, в Вашингтоне решили, что Ермак не блефует, а и в самом деле намерен «сдаться на милость России». И в Киев немедленно вылетел шеф ЦРУ Бёрнс – чтобы лично озвучить гарантии.

Вот и ответ, почему Порошенко дали вернуться на Украину и даже не стали ограничивать его свободу. Зеленский целиком и полностью уверен в гарантиях, полученных им от Бёрнса – хотя можно ли быть в них уверенным на сто процентов, памятуя, как Виктору Януковичу его западные партнёры тоже давали гарантии, – как раз накануне его бесславного бегства?