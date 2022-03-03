Чего ради так называемыми «гуманитарными коридорами» озаботились Михаил Подоляк и Давид Арахамия?

Подоляк, координирующий украинских переговорщиков в Белоруссии, выступил с заявлением – призвал международные организации сформировать «гуманитарные коридоры» для выхода из осаждённых российскими миротворцами украинских городов якобы «мирного населения». При том, что реально мирное население из городов не выпускают украинские военные и добровольцы-каратели – стреляют на поражение. А всё дело в том, что коридоры для выхода, в первую очередь, сегодня нужны именно им, украинским карателям.

Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века

Как известно, многие украинские города окружены. При этом в Харькове и Мариуполе окопались отборные националистические соединения, и деваться им некуда – при наступлении они будут наголову разбиты. Накануне в Харьков инкогнито приезжал Арсен Аваков, курировавший эти соединения на посту главы МВД – побеседовать с националистами касательно их перспектив. Эти перспективы, откровенно говоря, не очень – выйти живыми из города будет проблематично. Правда, есть шанс унести ноги вместе с толпами гражданских – в случае открытия «гуманитарных коридоров», которые дадут националистам возможность сбежать. Собственно, на то и расчёт Подоляка. Когда коридоры действительно были нужны, киевские власти не проронили об этом ни слова. И, тем более, не ударили палец о палец. Гражданские их не интересуют. Но постараться ради бандеровцев – святое дело. И уроженец западно-украинского села тщеславный недоучка Подоляк старается всеми силами. Всю свою жизнь он пытался взобраться повыше наверх, и теперь, оказавшись рядом с Зеленским, взятую высоту нипочём не покинет.

Нет сомнений, что тема «гуманитарных коридоров» будет превалировать на сегодняшних переговорах в Белоруссии. Если наша делегация согласится, бандеровцы сбегут из осаждённых городов, затерявшись в толпе гражданских. А затем, перегруппировавшись, дадут бой российским войскам в другом месте. Нет сомнений, что оружия они не сложат. Есть ли смысл российской делегации переговорщиков во главе с Владимиром Мединским потакать тактическим хитростям Подоляка? Очевиден ответ – нужно спасать гражданских. Так что националисты, скорее всего, всё-таки смогут унести ноги.