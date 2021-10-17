Чего ради глава МИДа Сергей Лавров «подарил» Китаю Тайвань? • 198 • Аналитика «Россия считает Тайвань частью Китайской Народной Республики», – заявил на минувшей неделе Лавров. И вся Поднебесная возликовала. Да что там – взорвалась овациями! Россия теперь у китайцев – их «лучший сосед» и «замечательный друг». Но ведь, кажется, так было и до заявления министра? Тогда чего ради Лавров заговорил о принадлежности Тайваня? Было то или не было, да только шептались злые языки, будто бы председатель КНР не поздравил нашего президента с днём рождения. Или поздравил, да как-то не так. «От Си Цзиньпина телеграмма была… Она даже накануне пришла», – приводило слова пресс-секретаря президента «РИА Новости». Час от часу не легче. Ведь, кажется, поздравлять именинника загодя как-то не принято? Возникало неуютное ощущение, как будто появилось у нас с китайцами некое недопонимание. Пришлось сунуть нос в китайскую прессу – дабы во всём разобраться. А там – чего только не понаписано. И что Москва якобы соблазнилась предложениями Вашингтона в обмен на разворот от Пекина. Американцы подняли ставки в игре, пообещали-де русским вернуть Украину – они и обрадовались. Вот и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд неспроста в Россию нагрянула – закрепить достигнутые договорённости. А читали, что сказал Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» 13 октября? «Китай не предполагает использовать силу для решения своих проблем». Вот те на! А чего ради тогда почти весь китайский флот накануне стянули в Южно-Китайское море?! «Синьхуа» в сообщении от 9 октября ошарашило безо всяких дипломатических экивоков: военная напряжённость между Пекином и Тайбэем достигла пика, министр обороны Тайваня Цю Гочжен обвинил Китай в подготовке к войне и сообщил, что НОАК может начать полномасштабное вторжение! Вот и пришлось Лаврову 14 октября одним махом дезавуировать все досужие домыслы. Тайвань – китайский. Никак иначе. В Китае пишут, что Москва якобы соблазнилась предложениями Вашингтона – отвернуться от Пекина в обмен на Украину. Вот Лаврову и пришлось дезавуировать досужие домыслы Впрочем, из публикаций в китайской прессе становится ясно, что в отношениях Пекина с Москвой всё и в самом деле далеко не безоблачно. Вот, к примеру, что пишет гонконгская South China Morning Post: в Китае долгое время отказывались регулировать цены на потребляемое российское электричество – в сторону их повышения. Наотрез просто. Для всего мира электроэнергия дорожает, а для китайцев – ни-ни. По всей видимости, неким лоббистам удалось убедить товарища Си, что и без российского электричества китайская экономика не схлопнется. В общем, неделю назад поставки электроэнергии по линии Амурская – Хэйхэ пришлось увеличивать втрое. А неприятное послевкусие осталось у обеих сторон. Похожая ситуация с углём – поставки пришлось увеличить почти на 20%, и отгружали поставщики российский уголь уже по новой цене, не слишком приятной для китайцев. А вот и самая свежая новость – китайцы наконец-то дали добро на строительство газопровода «Сила Сибири – 2». Строить раньше не было смысла: китайцы нипочём не соглашались пересматривать цены на газ (а они были предельно низкими, диссонируя с мировой конъюнктурой). Теперь, по всей видимости, договорились, но в Пекине, как видно, считают, что стоило поторговаться. Россия, таким образом, как бы оказалась в положении выжиги, а вовсе не доброго (читай не знающего счёта деньгам) партнёра. Выступление Лаврова, впрочем, расставило всё по местам. Надолго ли? Яков Кедми, бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, бывший глава израильской спецслужбы «Натив» – Американцы всучили австралийцам свои атомные подводные лодки вместо французских. При этом, думая только о прибыли, которую извлечёт их ВПК, они упустили из вида, как отреагирует Китай на появление у австралийцев американских атомных субмарин. А вышло так, что они положили последний камень на верблюда – и у того подогнулись ноги от слишком тяжёлой ноши. Так что ничего удивительного, что Китай начал искать энергоносители вне Австралии. И нашёл их в России. Слова Лаврова – закрепление статус-кво. И карт-бланш для Пекина в окончательном решении вопроса Тайваня. Правда, я не уверен, что взамен китайцы признают российский Крым. Версия 1 Не секрет, что Пекин с Вашингтоном стремительно движутся к обострению, если вообще не к войне. Столкновение, кажется, неизбежно. В такой ситуации нашим стратегическим партнёрам мнится, что они перестали ощущать за спиной крепость российского тыла. Вместо анонсированных поставок новейших С-500 – обеспечение «чистого неба» над Китаем силами российской ПВО. Под тем предлогом, что «Прометеев» нам самим пока не хватает. Вместо почти что бесплатного газа и угля, как раньше, – рост цен. Про электричество уже говорилось выше – та же история. Традиционное российское «никто ничего вам не обещал» с китайцами, как с Донбассом, не срабатывает. Между тем двусторонние контакты лидеров значительно сократились (из-за пандемии?). Вот вам и фон для возникновения недоверия. Восток – дело тонкое. Версия 2 С китайцами стало слишком непросто и хлопотно Эти новости, между прочим, в Китае обсуждают на голубом глазу. К визиту Нуланд в Москву там самое пристальное внимание. О чём говорили, о чём договорились. Молчание американки только подливало масла в огонь – неужели Вашингтон настолько заинтересован в нейтралитете Москвы, что готов отдать Украину?! Никогда, пожалуй, ещё не было такого шквала публикаций на российско-украинскую тематику в китайской прессе – даже тогда, когда китайцы под носом у Путина пытались выкупить у Виктора Януковича Крым – то ли за 5, то ли за 15 млрд долларов, под строительство глубоководного грузового порта. Все понимают, что от такого щедрого подношения Кремль не откажется, а, стало быть, на стратегического партнёра нет никакой надежды? Версия 3 Китайцы стали опасаться, что Россия поменяет их на Украину Как-то нехорошо получается – как и с белорусами. На словах – стратегическое партнёрство, а как Крым признать – так в кусты? Между тем сюжет-то во многом схожий: Россия в силу одних причин однажды утратила Крым, а Китай – в силу иных причин – Тайвань. Обстоятельства сложились таким образом, что семь лет назад Москва разрубила свой гордиев узел, поставив на кон и внешнюю политику, и экономику, а Китай пока не решился. Тем не менее, как следует из заявлений китайского руководства, вопрос Тайваня решённый, и в ближайшее время историческая справедливость восторжествует. Спровоцирует ли это войну с США – не известно, ведь формально Америка так и не признала Тайбэй. Так или иначе, ситуация может сделать китайцев покладистыми, а Москва, таким образом, в известной мере закроет крымский вопрос на международной арене. Россия надеется на ответный шаг Китая – признание статуса Крыма Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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