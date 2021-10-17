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Чего ради глава МИДа Сергей Лавров «подарил» Китаю Тайвань?
17 октября 2021, 17:10 • 198 • Аналитика
«Россия считает Тайвань частью Китайской Народной Республики», – заявил на минувшей неделе Лавров. И вся Поднебесная возликовала. Да что там – взорвалась овациями! Россия теперь у китайцев – их «лучший сосед» и «замечательный друг». Но ведь, кажется, так было и до заявления министра? Тогда чего ради Лавров заговорил о принадлежности Тайваня?
Было то или не было, да только шептались злые языки, будто бы председатель КНР не поздравил нашего президента с днём рождения. Или поздравил, да как-то не так. «От Си Цзиньпина телеграмма была… Она даже накануне пришла», – приводило слова пресс-секретаря президента «РИА Новости». Час от часу не легче. Ведь, кажется, поздравлять именинника загодя как-то не принято? Возникало неуютное ощущение, как будто появилось у нас с китайцами некое недопонимание. Пришлось сунуть нос в китайскую прессу – дабы во всём разобраться. А там – чего только не понаписано. И что Москва якобы соблазнилась предложениями Вашингтона в обмен на разворот от Пекина. Американцы подняли ставки в игре, пообещали-де русским вернуть Украину – они и обрадовались. Вот и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд неспроста в Россию нагрянула – закрепить достигнутые договорённости. А читали, что сказал Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» 13 октября? «Китай не предполагает использовать силу для решения своих проблем». Вот те на! А чего ради тогда почти весь китайский флот накануне стянули в Южно-Китайское море?! «Синьхуа» в сообщении от 9 октября ошарашило безо всяких дипломатических экивоков: военная напряжённость между Пекином и Тайбэем достигла пика, министр обороны Тайваня Цю Гочжен обвинил Китай в подготовке к войне и сообщил, что НОАК может начать полномасштабное вторжение! Вот и пришлось Лаврову 14 октября одним махом дезавуировать все досужие домыслы. Тайвань – китайский. Никак иначе.
Впрочем, из публикаций в китайской прессе становится ясно, что в отношениях Пекина с Москвой всё и в самом деле далеко не безоблачно. Вот, к примеру, что пишет гонконгская South China Morning Post: в Китае долгое время отказывались регулировать цены на потребляемое российское электричество – в сторону их повышения. Наотрез просто. Для всего мира электроэнергия дорожает, а для китайцев – ни-ни. По всей видимости, неким лоббистам удалось убедить товарища Си, что и без российского электричества китайская экономика не схлопнется. В общем, неделю назад поставки электроэнергии по линии Амурская – Хэйхэ пришлось увеличивать втрое. А неприятное послевкусие осталось у обеих сторон. Похожая ситуация с углём – поставки пришлось увеличить почти на 20%, и отгружали поставщики российский уголь уже по новой цене, не слишком приятной для китайцев. А вот и самая свежая новость – китайцы наконец-то дали добро на строительство газопровода «Сила Сибири – 2». Строить раньше не было смысла: китайцы нипочём не соглашались пересматривать цены на газ (а они были предельно низкими, диссонируя с мировой конъюнктурой). Теперь, по всей видимости, договорились, но в Пекине, как видно, считают, что стоило поторговаться. Россия, таким образом, как бы оказалась в положении выжиги, а вовсе не доброго (читай не знающего счёта деньгам) партнёра. Выступление Лаврова, впрочем, расставило всё по местам. Надолго ли?
Версия 1
С китайцами стало слишком непросто и хлопотно
Версия 2
Китайцы стали опасаться, что Россия поменяет их на Украину
Версия 3
Россия надеется на ответный шаг Китая – признание статуса Крыма
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