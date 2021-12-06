Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость...
Байден хамством ответил на предупреждение Путина: "Не признаю"
Блинкен выглядел побитым щенком после переговоров с Лавровым - Daily Mail
Россия нанесла упреждающий удар ломом, опередив Европу
Главная / Политика

Чего "страшится" Путин? Немецкий дипломат описал финский сценарий для Украины

06 декабря 2021, 06:10  •  108 • Политика
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что президентом России Владимиром Путиным "движет страх, что Америка захочет принять Украину и Грузию в НАТО". Для Киева немецкий дипломат описал финский сценарий, напомнив, что Финдяндия - "член ЕС, но не НАТО".
В интервью газете Handelsblatt глава Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер на прямой вопрос о вероятности войны между Россией и Украиной заявил, что пока не верит во "вторжение", которого многие на Западе опасаются.
"В Москве знают, что цена за это будет намного выше, чем за возврат (Крыма)", - высказался немецкий дипломат.
В то же время он считает, что президентом России Владимиром Путиным "движет страх, что Америка всё-таки захочет принять Украину и Грузию в НАТО". В этом вопросе, как полагает Ишингер, глава государства "занимает оборонительную позицию". Немецкий дипломат отметил, что интеграция Украины и Грузии в Североатлантический альянс является для Москвы "красной линией".
Он не говорит о том, что Киев и Тбилиси никогда не добьются того, что их примут в НАТО, однако, советует той же Украине ориентироваться на финский сценарий. Властям Незалежной Ишингер напомнил про то, что "Финляндия - член ЕС, но не НАТО".
В России, напомним, не раз опровергали голословные слухи о готовящемся "вторжении" на Украину. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил этот информационный вброс как безосновательное нагнетание напряженности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



108
Источник
Похожие новости
05 декабря 2021, 22:35
Русские не должны быть ущемлены в правах: Путин совершил манёвр в обход ВОЗ
05 декабря 2021, 22:35
"Четвёртая стадия, умер во сне": Проигравший Клинтону ветеран не дожил до ста
06 декабря 2021, 00:20
Украинский министр ждёт на передовой иностранцев: "Будет хороший знак русским"
06 декабря 2021, 00:20
"А где подводный флот Белоруссии?": Bild обсмеяли за план вторжения на Украину
05 декабря 2021, 22:35
Назарбаев оказался свидетелем стычки между Ельциным и Горбачёвым
06 декабря 2021, 02:40
Захарова отреагировала на заявление Псаки о праве Украины на вступление в НАТО
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 декабря 2021, 00:50
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачивания» п...
06 декабря 2021, 00:20
Украинский министр ждёт на передовой иностранцев: "Будет хороший знак русским&qu...
06 декабря 2021, 00:20
"А где подводный флот Белоруссии?": Bild обсмеяли за план вторжения на Укра...
06 декабря 2021, 00:20
ЕСПЧ как зеркало международной судебной революции
06 декабря 2021, 00:20
СНГ между разрывом связей и формированием общего экономического пространства
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 декабря 2021, 09:55
Украинский разведчик одним фактом осадил панику из-за "нападения России"
05 декабря 2021, 05:40
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость"
02 декабря 2021, 08:50
Рус, сдавайся! Глава британской разведки сделал России неприличное предложение
03 декабря 2021, 02:20
Россия ответила на провокации НАТО в Чёрном море "сюрпризом" на Курилах
01 декабря 2021, 20:00
"Такого ещё не было": Нуланд пригрозила России суровым наказанием
03 декабря 2021, 00:00
Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке
29 ноября 2021, 09:05
После нового контракта с Москвой Вучич заговорил о проблемах у россиян
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.