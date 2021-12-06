Чего "страшится" Путин? Немецкий дипломат описал финский сценарий для Украины

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что президентом России Владимиром Путиным "движет страх, что Америка захочет принять Украину и Грузию в НАТО". Для Киева немецкий дипломат описал финский сценарий, напомнив, что Финдяндия - "член ЕС, но не НАТО".

В интервью газете Handelsblatt глава Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер на прямой вопрос о вероятности войны между Россией и Украиной заявил, что пока не верит во "вторжение", которого многие на Западе опасаются.

"В Москве знают, что цена за это будет намного выше, чем за возврат (Крыма)", - высказался немецкий дипломат.

В то же время он считает, что президентом России Владимиром Путиным "движет страх, что Америка всё-таки захочет принять Украину и Грузию в НАТО". В этом вопросе, как полагает Ишингер, глава государства "занимает оборонительную позицию". Немецкий дипломат отметил, что интеграция Украины и Грузии в Североатлантический альянс является для Москвы "красной линией".

Он не говорит о том, что Киев и Тбилиси никогда не добьются того, что их примут в НАТО, однако, советует той же Украине ориентироваться на финский сценарий. Властям Незалежной Ишингер напомнил про то, что "Финляндия - член ЕС, но не НАТО".

В России, напомним, не раз опровергали голословные слухи о готовящемся "вторжении" на Украину. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил этот информационный вброс как безосновательное нагнетание напряженности.