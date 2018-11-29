Чего ожидать России от первого президента-женщины на Кавказе

Выборы в Грузии завершились победой Саломе Зурабишвили. Она более выгодный кандидат для России, чем «птенец гнезда Саакашвили» Григол Вашадзе. Хотя прогресса в российско-грузинских отношениях ожидать не стоит, потому что сохраняется проблема Южной Осетии и Грузии, а президент Грузии не обладает всей полнотой власти

Автор:

Гасанов Камран

После изнурительной борьбы и второго тура выборов президента Грузии независимый кандидат Саломе Зурабишвили от партии «Грузинская мечта» одолела оппозиционера Григола Вашадзе. Зурабишвили набрала почти 60% голосов, ее соперник — чуть больше 40%.

Говоря о выборах в Грузии, надо понимать две вещи. Первое: пророссийских кандидатов здесь нет. И второе: грузинский президент имеет ограниченную власть.

После войны 2008 года Грузия взяла бесповоротный курс на сближение с ЕС и НАТО. И было бы наивно ожидать, что пока сохраняется проблема Южной Осетии и Абхазии, в Грузии победят «наши». Хотя справедливости ради надо отметить, что Зурабишвили — куда более удобный вариант для Москвы, чем Вашадзе. Она считает виновником августовской войны не Россию, а тогдашнее грузинское руководство. Из-за чего бывшую главу МИД порой обвиняют в том, что она — «путинский кандидат» и «работает на Россию». Зурабишвили выступает за сбалансированный подход в отношениях с Москвой и Западом, хотя позднее под общественно-политическим давлением она была вынуждена признать «агрессором» Россию.