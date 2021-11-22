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Чего ожидать от встречи Путина и Байдена: объяснил политолог

22 ноября 2021, 13:45  •  162 • Политика
Джо Байден и Владимир Путин. Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президенты должны сверить итоги женевской конференции
Саммит с участием российского лидера Владимира Путина и американского президента Джозефа Байдена пройдет в дистанционном формате. Главы государств проведут онлайн-встречу для обсуждения результатов договоренностей, достигнутых на июльских переговорах в Женеве. Об этом заявил политолог Эдуард Лозанский. 
По мнению президента Американского университета Москвы, от встречи двух мировых лидер не стоит ожидать прорывных результатов. Он напомнил, что вся позитивная повестка в сфере климата, ядерной безопасности или стратегической стабильности, исходила в основном от России. 
Эксперт подчеркнул, что администрация Байдена после встречи президентов в Швейцарии не афишировала позитивную информацию, опасаясь позиции Конгресса, где подобные вещи могут принять за предательство национальных интересов Америки.
Также Лозанский отметил, что республиканцы и демократы, заседающие в парламента США, готовы единодушно голосовать за санкции против России, даже если повод надуманный или не имеет отношения к Кремлю. 
"В силу вышесказанного, к сожалению, рассчитывать на какие-то прорывы к улучшению отношений России и США не следует", – заключил эксперт.
Напомним, ранее хозяин Белого дома заявил, что Путин выразил сомнение в эффективности демократии. Байден рассказал о беседе лидерами России и Китая, после которой пришел к выводу, что его коллеги предпочитают авторитарный стиль управление.

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