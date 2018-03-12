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Чего ожидать от нового правительства Германии

12 марта 2018, 20:54  •  126 • В мире
Политический кризис в ФРГ завершён. Известен персональный состав нового кабинета министров. 14 марта его утвердит бундестаг, и вместе с канцлером Ангелой Меркель правительство, принеся присягу, приступит к работе. Но уже сейчас можно сказать, чего от него стоит ожидать
Итак, продолжавшийся полгода политический кризис в Германии завершён. 14 марта бундестаг утвердит состав нового кабинета министров во главе с идущим на четвёртый срок подряд канцлером Ангелой Меркель, и новое правительство после приведения к присяге сможет наконец приступить к работе. Существуют серьёзные сомнения в том, что очередная "большая коалиция" в составе блока некогда христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) просуществует следующие 3,5 года и что в стране ранее этого срока не состоятся досрочные выборы. Скорее всего, так оно и будет.
Однако минимум два года до того момента, когда участники "большой коалиции" обязались пересмотреть вопросы своего сотрудничества и решить, стоит ли дальше продолжать "большую коалицию", у них будет. И это время, которое обещает быть бурным во всех отношениях — во внутриполитических, европейских и мировых делах, — ещё надо прожить. Поэтому давайте повнимательнее присмотримся к некоторым, наиболее важным, членам будущего кабинета. В том числе и с той точки зрения, как их политика может сказаться на России.
Четвёртый срок Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (до неё так долго оставались в стране у власти только Конрад Аденауэр и Гельмут Коль), управляющая страной с 2005 года и теоретически имеющая по закону право заниматься этим пожизненно, стала бледной тенью самой себя. Её политическая карьера, торпедированная попустительством нелегальной миграции, стремительно клонится к закату. "Канцлер беженцев", будучи реалистом, это хорошо понимает. Меркель уже подобрала себе преемника, назначив на необходимый для восхождения на политический Олимп пост генерального секретаря Христианско-демократического союза (ХДС) удачливого премьер-министра федеральной земли Саар Аннегрет Крамп-Карренбауэр. На пути к власти Меркель в своё время тоже пришлось проявить себя на этом важнейшем аппаратном посту.
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Ради создания новой "большой коалиции" Меркель пришлось пожертвовать самыми "рыбными" министерскими постами — прежде всего, министра финансов — в пользу социал-демократов. Это означает, что её вес в новом правительстве также сократился. На это указывает ещё и то обстоятельство, что СДПГ делегировало в правительство очень сильных министров, которые представляют из себя сплочённую команду единомышленников, чего нельзя сказать о меркелевских назначенцах, заметно уступающих по многим статьям своим социал-демократическим коллегам по кабинету. При распределении постов в пропорции 6-6-3 (трое министров делегирует "баварская сестра" Меркель Христианско-социальный союз — ХСС, который не во всём поддерживает ХДС) это равносильно двоевластию.
Поэтому можно предположить, что Меркель будет избегать резких шагов и просто постарается досидеть по максимуму свой срок, чтобы успеть подготовить сильного преемника. Во внешнеполитических делах она также будет стремиться к сохранению статус-кво.
Чьё это будет правительство?
Очень большую роль в новом правительстве ФРГ будут играть градоначальник Гамбурга Олаф Шольц и нынешний министр юстиции Хайко Маас, оба — социал-демократы. У первого как у министра финансов, да ещё и вице-канцлера будут в руках деньги, у второго — самый выгодный и желаемый для стремящегося к популярности немецкого политика пост главы МИД. В этом плане Мааса вообще можно рассматривать как будущего кандидата от социал-демократов на пост федерального канцлера.
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Шольц мало чем рискует: от экс-министра финансов Вольфганга Шойбле (ХДС) ему досталось прекрасное наследство. Ему удастся, скорее всего, сдержать обещание не допускать дефицита бюджета и новых заимствований на фоне экономического роста, но и порадеть об интересах социал-демократов у него тоже, видимо, получится. Если, конечно, не разразится жестокая торговая война с США или какой-нибудь мировой экономический кризис. Вот тут у Шольца могут возникнуть проблемы. Всё-таки это не Шойбле.
Кто возглавит МИД?
Для России особый интерес вызывает фигура, которая возглавит немецкий МИД. До последнего времени очень хорошие шансы сохранить этот пост были у Зигмара Габриэля, считавшегося одним из наиболее "пророссийских" немецких политиков. Он любил ездить в Москву, примирительно высказывался о Крыме и Донбассе, часто говорил о необходимости нормализации отношений с Россией. Однако вспыльчивый характер этого политика и его несдержанность в выражениях пришлась не по вкусу новому руководству СДПГ, в которое он просто не вписывался. В результате теперь Габриэль будет лишь депутатом бундестага, а его место во главе МИД, которое тот очень хотел сохранить за собой, ради чего даже разругался со своим старым другом Мартином Шульцем, ещё одним "сгоревшим" социал-демократическим лидером, займёт его антипод.
В отличие от Габриэля, Маас — законник до мозга костей, человек очень организованный, карьерист, тонко держащий нос по ветру и умеющий быстро менять курс в нужную сторону, твёрдо и решительно добиваться поставленных целей. У него нет, судя по всему, никаких симпатий к России.
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Приверженный "правам человека" и либеральным догмам, он проявил на посту главы Минюста готовность прибегнуть к их защите с помощью закона, вводящего фактически государственную цензуру в Интернете, чтобы заткнуть рот противникам нелегальной миграции под предлогом недопущения "ксенофобской пропаганды" в социальных сетях. За это Мааса сильно невзлюбили в правоконсервативной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и антимигрантском движении Pegida. Впрочем, с ними солидаризировались журналистские организации Германии и даже "Репортёры без границ", увидев в этом законе угрозу для свободы слова и печати. Тем не менее Масс остался при своём мнении, что защита демократии предусматривает отпор "популистам" всех мастей.
Новый глава МИД ФРГ Хайко Маас — типичный законник, с ним будет непросто и Москве, и Вашингтону. Фото: www.globallookpress.com
О России и антироссийских санкциях за Крым и Донбасс Маас пока не высказывался, однако, как "законник" наверняка одобряет их. Как приверженец "прав и свобод человека" (к "популистам" это, конечно, не относится) он вряд ли придерживается позитивного мнения и о внутриполитической ситуации в России. Этот спортсмен и понимающий толк в одежде и женщинах герой светской хроники, умеющий ясно и чётко, почти по-военному (это у него в отца) излагать свои мысли, наверняка будет непростым партнёром и для американцев. Ведь они постоянно нарушают международное право, а с недавних пор ещё и нормы ВТО, от чего Германия вот-вот сильно пострадает.
Короче, можно предположить, что Маас будет непростым партнёром и для Востока, и для Запада, станет активно и умело защищать европейские интересы, как понимают их в Берлине и Брюсселе.
Представляя кандидатуру Мааса на пост главы МИД, новый и очень "зубастый" лидер СДПГ Андреа Налес, специально не вошедшая в правительство, чтобы иметь больше возможностей критиковать Меркель, выразила уверенность, что тот станет "очень хорошим министром иностранных дел". Она указала, что на посту министра юстиции Маас проделал "выдающуюся работу" и "всегда проявлял дипломатическое искусство, а также стойкость", и эти качества потребуются ему, чтобы представлять Германию на международной арене в сложные времена.
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Между тем немецкий бизнес, ориентированный на развитие отношений с Россией, уже сожалеет об уходе Габриэля с поста главы МИД.
Мы знали его как компетентного и инициативного министра иностранных дел, активно занимавшегося отношениями с Восточной Европой",
— заявил в эти выходные в интервью агентству DPA исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс. Он напомнил, что Габриэль играл активную роль в попытках разрешения украинского конфликта, в формировании курса Берлина в отношении России, выступая за тесный диалог политики и бизнеса.
Представитель этой влиятельной в ФРГ лоббистской структуры отметил, что, несмотря на критику в свой адрес, Габриэль продвигал немецкие и европейские интересы в России, что тому удавалось налаживать контакты, за что немецкий бизнес был Габриэлю очень благодарен. Хармс выразил надежду, что Маас не будет игнорировать интересы немецких бизнесменов на Востоке, продолжит посредническую миссию Германии в разрешении украинского конфликта.
Энергетика в надёжных руках?
Лучшей новостью для России стало назначение экс-главы ведомства федерального канцлера Петера Альтмайера (ХДС) министром экономики и энергетики — это второй по значимости экономический пост в правительстве. Главным достоинством этого политика считается безоговорочная верность Меркель. И это хорошо, потому что канцлер ФРГ, несмотря на мощное давление со стороны США, выступает за реализацию проекта газопровода "Северный поток-2", и именно при ней вступил в строй "Северный поток-1".
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Это означает, что тут не ожидается никаких перемен. Ненадёжность украинского транзита и американских поставок сжиженного газа очевидна, экономическая выгодность российских трубопроводных проектов — тоже. К тому же они делают Германию распределителем российского газа для целого ряда европейских стран, что лишь усиливает её влияние в Европе. Грех отказываться от таких выгод. Однако если бы во главе этого ведомства оказался какой-нибудь идеолог, всякое могло бы произойти.
МВД возьмётся за дело?
Главой МВД станет почти 10 лет руководившей Баварией экс-премьер этой важнейшей федеральной земли Хорст Зеехофер. Полное название его ведомства звучит так: Министерство внутренних дел, строительства и регионального развития. Неформально его называют, однако, "Министерство родины". Это очень смелое название, так как после нацистских времён слово "родина" в ФРГ превратилось для многих в бранное слово.
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Это, безусловно, ответ на озабоченность немецкого избирателя в связи с тем, что новые/старые власти постепенно лишают его родины, запуская в страну миллионы чужеродных нелегальных мигрантов. Поскольку в Брюсселе и Берлине решили, чтобы мейнстримные партии не погорели на выборах одна за другой, нажать на тормоза, но не отказываются в принципе от этой политики, задача Зеехофера во главе "Министерства родины" будет заключаться в реализации нового курса: двери для мигрантов совсем не закрывать, но заставить их соблюдать законы.
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Этого особенно ожидают в Баварии, одной из самых богатых федеральных земель, крайне популярной по этой причине у нелегальных мигрантов. Там грядут местные выборы, на которых избиратели могут сильно наказать ХСС, если ситуация с "нелегалами" не улучшится.
Поэтому Зеехофер намерен, насколько это у него получится, проявлять твёрдость, прежде всего, ускорить процессы рассмотрения заявок на предоставление "убежища" в Германии и, главное, депортацию мигрантов, которым в нём отказали, особенно тех, кто нарушает закон и представляет угрозу общественной безопасности. Увы, автоматически это в сегодняшней ФРГ не делается, и высылать ежегодно удаётся лишь примерно 10% тех, кому отказали в "убежище". По сути, в основном тех, кто, подчинившись закону, уезжает сам.
Экс-премьер Баварии и новый глава МВД Хорст Зеехофер хочет, чтобы Германия оставалась "открытой и либеральной страной", но где бы существовало при этом "сильное государство". Фото: www.globallookpress.com
В интервью газете Bild am Sonntag Зеехофер провозгласил принцип "нулевой толерантности" по отношению к нарушителям закона. Он заявил, что Германия "хочет остаться открытой и либеральной страной", но для этого ей необходимо "сильное государство", и он приложит все усилия, чтобы оно появилось. Кстати, "Царьград" давно предупреждает, что всё указывает на предстоящее создание в Европе полицейского государства либерального толка. Причём под вполне законным предлогом — угрозой терроризма. Эту угрозу в ФРГ создаёт, в частности, неспособность властей выслать из страны лиц, которым отказали в "убежище". Эти личности озлоблены, "радикализируются" и готовы в любой момент совершить теракт. Несколько крупных последних терактов в стране совершили именно лица, которым отказали в "убежище", но которых не смогли депортировать из страны. Таковых в Германии примерно 200 тысяч человек. Все они — потенциальные террористы.
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В общем, перед Зеехофером стоит сложнейшая задача, ибо многие мигранты с полной уверенностью в своей правоте не считают нужным уважать немецкие законы. Заставить их подчиниться — это вызов, стоящий перед новым главой МВД и всей немецкой демократией. Иначе везде один шаг до анархии.
В армии всё по-старому
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Бундесвер останется в руках старого министра обороны Урсулы фон дер Ляйен. И её главным достоинством является безоговорочная верность и преданность Меркель, зато в армии её сильно не любят. В военном деле эта аристократка и многодетная мать разбирается не очень, психологии военных она просто не понимает. Похоже, это означает, что тем не следует ожидать драматического увеличения финансирования.
Что с того, что значительная часть военной техники не на ходу, и немецким солдатам стало не хватать даже элементарных вещей вроде простых палаток? Зато с женщинами и трансгендерами в армии всё в порядке.
Вместо заключения
Остальные министры и их роль не столь важны. В целом же можно сказать, что речь идёт о "временном правительстве" двух настроенных укрепить свои позиции на будущих выборах политических сил. Главные задачи его основных фигур будут состоять в том, чтобы усилить свой вес перед предстоящими политическими баталиями, избегая в то же время резких, грозящих досрочным крахом всей коалиции перемен. Правительство будет стараться смягчить впечатление, что это оно завело страну в тупик, из которого она не могла выйти в течение полугода, и создавать видимость того, что извлекло уроки из прошлого, но больше в пиаровском смысле, чем на самом деле.
Латышев Сергей

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