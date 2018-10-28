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Чего не скажешь ради выборов: Трамп поведал о том, что Россия просит помощи

28 октября 2018, 16:54  •  23 • В мире
Выступление президента США Дональда Трампа на митинге в Иллинойсе вызвало недоумение во всем мире: оказывается, Россия мечтает об американской экономической помощи
Автор:
Мельников Михаил
Президент США Дональд Трамп ведет активную избирательную кампанию. До президентских выборов время еще есть, но ему очень нужно обеспечить своей партии большинство в Конгрессе и Сенате. Поэтому Трамп ездит по стране и общается с электоратом, пытаясь склонить его на свою сторону. Вечером 27 октября он выступал в Иллинойсе.
Штат Иллинойс знает кое-что о президентах. Здесь родился Рональд Рейган, которого Трамп считает образцом для подражания. Здесь располагались предвыборные штабы таких ярчайших деятелей, как Авраам Линкольн, Улисс Грант и Барак Обама. А 8 ноября 2016 года штат проголосовал за миссис Клинтон, дав ей увесистые 20 голосов выборщиков. В общем, работы в Иллинойсе непочатый край, и Трамп старался вовсю.
Внешнеполитическая часть его выступления была посвящена России. Трамп рассказал, что европейские лидеры недовольны тем, что нынешний президент США «слишком мягок» с Владимиром Путиным, и одновременно сами тесно общаются с Россией. Он раскритиковал Германию за то, что она получает военную помощь от США и при этом финансово участвует в строительстве газопровода «Северный поток-2». Вообще, судя по речам Трампа, США только и делают, что помогают неблагодарному миру. А мир требует еще и еще:

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