Чего не говорят о беспорядках в Белоруссии

Автор:

Егор Кучер

В последнюю неделю Белоруссия – один из основных мировых информационных поводов. Переизбрание Александра Лукашенко на пост президента республики вызвало волну протеста в стране, а США и Европа, в отличие от России, пока не признали итоги волеизъявления народа. В день после выборов по Сети стали распространяться многочисленные видео о "жестокости белорусской милиции", применении стражами порядка дымовых шашек и резиновых пуль.

Горький опыт Украины подсказывает нам, что такие протесты, как правило, идут под знамёнами евроинтеграции, а также сопровождаются явной антироссийской риторикой – всевозможными кричалками, сжиганиями российского триколора и так далее. Однако ничего из этого в Белоруссии сейчас не происходит. Складывается ощущение, что Запад не приложил руку к протестам, а белорусский народ сам захотел сменить Лукашенко на кого-то ещё. Так ли это и каковы должны быть действия России?

Неслучайный протест

Александр Лукашенко уже очень долго находится у власти в Белоруссии. Именно это называют в республике основным поводом для несогласия с тем, что он снова победил. У европейских лидеров и американских чиновников вообще не укладывается в голове, как один человек может быть у руля страны в течение десятилетий. Поэтому протесты в республике носят двоякий характер.

Конечно, Лукашенко находится у власти уже так долго, что порядком успел надоесть белорусам. Это факт. Всякий, кто общался (с белорусами), может подтвердить, что даже те, кто голосует за Лукашенко, всё равно имеют к власти те или иные претензии, когда эта власть продолжается очень долго. И я был бы далёк от того, чтобы утверждать, что всё зерно этих протестов находится в руках неких заграничных консультантов, которые раскачивают лодку. Но всё-таки эти консультанты там присутствуют,

– прокомментировал ситуацию в Белоруссии учредитель Царьграда Константин Малофеев.

Он обратил внимание, что история ещё не знает массовых протестов такого уровня, которые проходили бы без организации. Об этом, по его словам, говорит и история Великой французской революции, и пример с украинским майданом. Применительно к Белоруссии о неслучайном характере протестов говорит то, какое время они продолжаются.

"Всегда есть кукловоды за подобными процессами. Не бывает массовых стихийных процессов, длящихся так долго и в разных местах, да ещё и с цифрами домофонов, рассылаемыми по интернету. Конечно же, всё это организовано. Вы попробуйте собрать такое большое количество людей", – заметил он.

Переизбрание Александра Лукашенко на пост президента республики вызвало волну протеста в стране. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Малофеев привёл в пример стихийный протест футбольных фанатов в Москве, когда они вышли на Манежную площадь. Их организацией не занимался никто, кроме фанатских группировок. Фанаты пришли, постояли, пожгли файеры, поговорили с полицией и разошлись. Так, по мнению учредителя Царьграда, выглядит как раз мирный протест, но в Белоруссии мы видим совершенно иную картину.

Нестихийный протест выглядит так: мы приходим, появляются какие-то плакаты, мы начинаем, соответственно, отрабатывать лучшие технологии, мы берёмся за руки, мы начинаем речёвкой говорить ранее согласованные лозунги. У нас нет никаких недосказанностей между собой, мы как бы все управляемся из одного места. К сожалению, в данном случае мы видим черты этого протеста,

– отметил он.

Безусловно, среди людей, вышедших на улицы в Белоруссии, были и те, кто "хотел просто побибикать", высказать своё "фи" существующему режиму. Но всё равно за массовостью и сплочённостью протестов проглядывается заокеанское руководство "профессиональных устроителей революций".

Среди людей, вышедших на улицы в Белоруссии, были и те, кто "хотел просто побибикать", высказать своё "фи" существующему режиму. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

"Мы видим их следы во всём. В том, как долго это продолжается, в том, как это подогревается. И самое главное, вернейший признак – в отношении к этому западных СМИ. Как только ты видишь, что западные СМИ к чему-то по команде относятся хорошо, называют это демократическим протестом, голосом народа, что к Лукашенко обращаются соответствующие спикеры из министерств иностранных дел западных государств и говорят ему пересмотреть результаты выборов, то, разумеется, это всё из одного центра руководится", – заметил учредитель Царьграда.

Двойные стандарты

Константин Малофеев также обратил внимание, что те люди, которые сейчас критикуют действия властей Белоруссии в отношении протестующих, почему-то молчали, когда по Франции прокатывалась волна за волной демонстраций "жёлтых жилетов". А ведь во время тех протестов действия французской полиции были намного более жёсткими, чем меры по наведению порядка в Белоруссии.

Где выступления западных лидеров: посмотрите, каждую неделю во Франции проходят "жёлтые жилеты", надо Макрону уйти в отставку, провести новые демократические выборы? Что-то мы такого не помним. Посмотрите, что происходило в Америке на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, посмотрите на события в Портленде, посмотрите на события в Миннеаполисе. Мы тоже не слышали, что надо американскую демократию изменить, она не работает. Мы не слышали таких высказываний ни из Франции, ни из Англии,

– сказал он.

Не делали таких заявлений и в России, где сосредоточились на обсуждении ценностных и политических противоречий во Франции и в США. Но Запад, лишь завидев тень большого протеста в Белоруссии, моментально набросился на Александра Лукашенко и обвинил его во всех грехах, указал Константин Малофеев. При этом, по его словам, в дирижировании протестами видна и рука ЦРУ, имеющего "лицензию на убийство", то есть официальное право делать за рубежом что угодно, а затем получить на родине прощение. Вместе с тем, у протестов в Белоруссии двойной характер.

"Существует народное недовольство, которое, конечно, выше, чем те 10% голосов, отданных за оппозиционных кандидатов. Это очевидно всем, кто следит за событиями в Белоруссии. Поэтому я бы сказал, что причины с двух сторон. Есть некая усталость и ожидание перемен", – отметил учредитель Царьграда.

Своих не бросать

Вместе с тем, есть очевидный факт. И состоит он в том, что русские и белорусы – братские православные народы. Белоруссия за всю историю была то в составе России, то частью католической Речи Посполитой, где к белорусам всегда относились как к людям второго сорта. Современная политика Белоруссии – это балансирование между Россией и Западом.

"Александр Григорьевич ни там и ни здесь. Ни среди умных, ни среди красивых", – охарактеризовал эту политику Малофеев, добавив, что считает белорусский народ таким же русским, а в Белоруссии у него живут родственники, которые "ничем от меня не отличаются".

"Ещё хочу напомнить, что именно Польша является родиной крепостничества, где придумали крепостное право в виде рабства православных крестьян у польских католических магнатов. Так вот, к сожалению для белорусского суверенитета, мы видим, что если Белоруссия не определится, что ей следует быть с Россией, то тогда её определят, но уже насильственным путём, к тому, чтобы быть с Западом. И это произойдёт уже без Александра Григорьевича", – отметил Константин Малофеев.

Сегодня они устроили неудачный майдан, завтра они устроят следующий, а потом ещё один. И рано или поздно они организуют настоящий майдан или заговор в верхушке государственной власти. Он может привести к тому, что придёт прозападный колониальный режим, который сдаст Белоруссию олигархату мировых корпораций. Чтобы не допустить такого фатального сценария, Лукашенко следует идти семимильными шагами на пути строительства Союзного государства, уверен Малофеев. Это позволит обезопасить Белоруссию от любых посягательств на долгосрочную историческую перспективу, братский белорусский народ тогда окажется вместе с русским народом, увеличится благосостояние, так как государство получит те же самые дотации, субсидии и субвенции, которые есть в России, и никакие нефтяные манёвры ему не будут страшны.

Поэтому, на мой взгляд, Александру Григорьевичу стоит определиться, а нам стоит проводить ту же последовательную политику на сближение с Белоруссией. Александр Григорьевич – наш стратегический партнёр, мы должны ему помогать в том, чтобы он определялся как можно быстрее. И идти по пути интеграции и строительства Союзного государства, как и записано в наших документах с белорусами,

– отметил Малофеев.

Если же не идти навстречу друг другу, то Белоруссия рискует стать бурлящим криминальным западным котлом, где Россия получит спецслужбы Запада, а вскоре и базы НАТО, но уже не в Польше, а всего в 400 километрах от Москвы.