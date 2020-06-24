Чего НЕ будет в Конституции • 15 • Аналитика

Да, о том, что будет в пакете поправок, мы уже наговорили и написали много. Жаль, что порой складывается не очень приятное впечатление, что не все пишущие и говорящие понимают, о чем идет речь. Особенно по телевизору явно в глаза бросается. Кто-то да, ангажирован, кто-то свято верит. Каждому, как говорится, свое.





Но сейчас мы не станем говорить о том, что БУДЕТ, мы посмотрим на вещи, которых НЕ БУДЕТ в Конституции. Это, на мой взгляд, более серьезно, чем та «перестройка», которая нас ожидает.



Пункт №1. Возможность влиять на власть

Вообще? Конституция – это такой документ, который по факту регламентирует то, как народ (электорат, избиратели, не важно, как назвать) может влиять на власть.



Да, у нас и сегодня эта возможность минимальная, раз в шесть лет избир-шоу с голосованием по принципу «а больше не за кого», ну и возможность что-то урвать от местных, рвущихся в депутаты. Детскую площадку, ремонт подъезда и так далее.



А дальше ее не будет в принципе. Образуется такая связка, как президент — Совет Федерации — Госдума — правительство.



Вообще, Путин сегодня и так обладает не просто широкими полномочиями. Видимо, власти много не бывает, потому большая часть пакета поправок посвящается именно тому, чтобы власти было еще больше.



Потому будет так, что решения Путина никто уже не сможет оспорить, а вот он будет назначать членов правительства, Верховного и Конституционного судов, сенаторов… И никто реально не сможет ничего сделать, если что. Даже Госдума. Она и так ручная и без малейшей оппозиции, но будет голосовать исправно как надо, потому что, если что не так, ее просто распустят одним указом Путина и назначат новые выборы.



Потому Госдуму сразу исключаем из числа возможных помех. Да и потом, разве у нас «случайный» человек с улицы сможет стать депутатом? Не сможет.



Далее у нас Совет Федерации. Состоит из людей, которых направляют губернаторы. Может человек с улицы стать губернатором? Нет. Даже учитывая, что губернаторов не назначают, а выбирают. Выборы, выборы…



Кроме того, наша родная Конституция не прописывает порядок регистрации политических партий и правила проведения выборов. Все это определяется федеральным законодательством. Все бы ничего, но кто у нас принимает законы? Да, «Единая Россия», к которой Путин вообще не имеет никакого отношения. А потому с регистрацией ЛЮБЫХ партий у нас сейчас полный штиль, и сделать это просто невозможно.



В качестве картинки могу привести свой визит в партию Захара Прилепина, которая «За правду». У себя в городе. Где приехавший из Москвы представитель с гордостью заявил, что им РАЗРЕШИЛИ регистрацию потому, что есть опасения, что много голосов на предстоящих думских выборах уйдет к Навальному.



Налицо расклад, при котором вообще появление хоть какой-то оппозиции, кроме разрешенной властью, нет и не будет. Как не будет и альтернативных президентов. За ненадобностью. Выборы по принципу «а больше не за кого» — очень удобная вещь.



О судах буквально два слова. Суды (ВС и КС) перестают быть независимыми и самостоятельными. Судей назначает Путин, судей увольняет Путин. На этом все. Человек, будь он хоть трижды честен и независим, если не будет принимать решений, нужных Путину, в суде надолго не задержится.



Итого: ручная верхняя палата парламента (Совфед), ручная нижняя палата (Госдума), полностью подконтрольные Верховный и Конституционный суды. Правительство тоже под полным контролем президента. Все контролируется президентом — от и до. Назначается, снимается, распускается, увольняется. Премьер, министры, сенаторы…



Кстати, министры. Теперь они двух категорий. Первая, важные (министры силовые и экономические), назначаются напрямую президентом. Второстепенные – премьером с одобрения Госдумой, но тут если будут затыки, то в итоге их назначит президент в обход Госдумы.



Вы видите здесь народ? И я не вижу. Но оно народу, вероятно, и не особенно нужно. Впрочем, если я ошибаюсь, то мы это после 1 июля увидим.



Пункт №2. О пенсиях и зарплатах

О пенсиях упомянуто в очень интересном контексте. Да, наверное, то, что в Конституцию внесено то, что пенсии должны быть и должны индексироваться не менее одного раза в год, это интересно. Но не более того, потому что там конкретики – ноль.



Индексация пенсий «в порядке, установленном федеральным законом» — это, конечно, звучит. На сколько? Когда? Как? Если все это уже есть в законе, то зачем пихать в Конституцию?



Тут стоит посмотреть в Европу. Во многих странах социалка в общем и пенсии в частности в Конституции не озвучены. И государство не гарантирует конституционно ничего. Но если посмотреть на Германию, Австрию, Испанию, Данию, Швецию, то там гарантий на бумаге нет. Там есть социалка и пенсии. Просто есть. Да такие, что в некоторых странах отбоя нет от желающих там пожить.



Зарплаты. Ну, тут просто смех. Зарплата не должна быть ниже установленного прожиточного минимума. А прожиточный минимум устанавливает кто? Правильно, упомянутые выше. Которые этот самый минимум оставляют на одном-двух обедах в ресторанчике. А потом удивляются, как народ за десятитысячным пособием ломанулся, ну это же не деньги совсем!



Про эксперименты насчет прожить на прожиточный минимум я говорить не хочу даже. На этот «прожиточный» минимум прожить в России невозможно.



Так что эти пунктики ни о чем.



Пункт №3. Защита истории и языка

Снова пункты ни о чем. Историю переписывает государство силами министерства бескультурья и министерства оглупления. Впрочем, я об этом уже говорил. Пчелы против меда и так далее.



/h3]Пункт №4. Контроль государства за ценами[/h3]

Вот это интересно было бы увидеть. Но кто же грабит своих, не так ли? Нет, электоратные, такого не будет. У нас рынок. Капиталистический. За подробностями к Дудю идите, он вам расскажет, как это классно — жить в капрынке.



А мы будем наблюдать ничем не спровоцированный рост цен на то же топливо, и следующий за ним рост цен на все остальное.



Пример: в моем городе за май-июнь газ подорожал на 4 рубля. С 22.50 до 26.50. Дизтопливо — с 46.10 до 48.00. Почему? А все просто. Деньги нужны тем, кто торгует. Какая там рыночная экономика, какая зависимость от мировых цен, вы о чем? У народа упал спрос, ездить стали меньше – нате, получите! Торговцы все равно свое получат! За счет тех, кто не смог прищемиться.



А маски? Да, те самые масочки, которые от вируса. Были 3,50 рубля штука. А в пике стали по 100 рублей.



И что смогло/захотело наше правительство сделать? Да ничего. Продемонстрировало полнейшую импотенцию в этом плане. Ну, кроме Собянина, который себе заводик масочный прикупил и всех москвичей обязал носить маски.



Максимум, на что способны президент и правительство в плане цен, – это выдавать заявления на тему того, что «мы не позволим… мы не допустим…» Но это слова, слова, за которыми нет дел. А цены на ГСМ растут как ни в чем не бывало. И никто им не указ, ни мировые цены, ни Путин, ни правительство.



И никогда такое дело, как гарантии государства за соблюдением ценовой политики, нигде не появятся. Тем более в Конституции. Потому что это в первую очередь может обязать правительство работать.



Хотя у нас много чего в законах написано и на что они даже не смотрят. И ничего.



Пункт 5. О зарубежных активах Парад Победы в Москве состоялся: кто в нем участвовал и о чём говорил Путин

Тут тоже забавно. Значит, иметь второй паспорт и счет в банке чиновникам и представителям власти нельзя. Нехорошо, некрасиво. Но, вообще-то, это давно было прописано в соответствующих законах федерального уровня. Вот только не сильно кого останавливало. Потому что если очень хочется или человек хороший… Как известно, у нас любой закон обходится запросто при таких раскладах.



Но почему в Конституцию не внесли к счетам и паспортам невозможность иметь недвижимость за рубежом? Простите, домик в Испании – он может принести дохода ничуть не меньше, чем вклад в «Дойче банке» или «Американ Экспрессе».



Но об этом молчок. Нельзя. Нехорошо своих обижать. Потому господин Клишас (сопредседатель комиссии по поправкам) так и будет владеть недвижимостью в Швейцарии, депутат-единоросс Владислав Третьяк будет обладателем в Латвии, его коллега по партии и Госдуме Валерий Газзаев – в Испании. И так далее.



Пункт №6. Рубль

Да, мы неоднократно говорили о том, что неплохо было бы иметь свободную, независимую от доллара валюту. Было бы неплохо, чтобы российским Центробанком командовал человек, которого в Великобритании поносили бы на всех углах, а не признавали лучшим банкиром года. Чтобы рубль не падал и не бился в исторические минимумы, завися от цены на нефть и доллара.



Мы очень хотели бы жить в стране с твердой валютой. Но, увы, она у нас по-прежнему жидкая и газообразная и зависит от того, сколько нефти и газа и по какой цене у нас купят.



Хотя в странах-бензоколонках типа ОАЭ или Катара все совершенно иначе обстоит…



Пункт №7. Медицина

Мне очень жаль, что Не будет пункта, в котором сказано, что государство гарантирует право на жизнь и здоровье за свой счет. То, во что сейчас превратили медицину вообще - это даже не для Конституции разговор, а для Уголовного кодекса, поскольку это преступление.



Но не меньшее преступление - это обрекать граждан России на побирушничество ради своих детей. На униженное вымаливание денег от сердобольных сограждан и в итоге спасение детей не за счет государства, а за счет опять-таки электората.



Хочется подытожить. Основная задача Конституции – сделать так, чтобы власть была контролируема, чтобы ее институты были подотчетны друг другу и народ имел возможность спросить и иметь возможность оказать влияние.



Когда избиратели могут доносить свою волю и мнение до депутатов, сенаторов, министров, как это происходит в США, например, когда власть понимает необходимость слышать народное мнение (не так, как это будет 1 июля), тогда власть сама будет охранять целостность территории, индексировать пенсии и хранить историю.



И гарантировать котикам «Вискас» каждый день.



Когда этого нет – да хоть все засунь в Конституцию, но если власть не делала этого раньше, она и дальше будет заниматься своими делами.



К сожалению, вот этого у нас электорат почему-то не понимает. У меня лично складывается впечатление, что многие витают в каких-то розовых мечтах, сейчас примем поправки – и молочные реки потекут с кисельными берегами. Надо же, это ж в Нашей Конституции прописано будет!



То, что все это давно есть в законах, но на это наплевать всем, в первую очередь исполнителям, это никого не смущает. Главное – принять. А там колесо сансары закрутится в обратную сторону и начнется у нас новая жизнь.



Да, начнется. Но без вышеперечисленного. А вся эта мишура с институтом брака, богом и прочим – это ни о чем.



Все поправки в Конституцию можно очень просто разнести даже не по восьми папкам, как я раньше говорил, достаточно трех.



Первая: Путин должен править еще 16 лет. Минимум.



Вторая: Путин должен обладать не просто полнотой власти, а имперского уровня. Зачем ему это? Я уже говорил, что пока непонятно. Но зачем-то да надо, иначе к чему весь этот балаган?



Третья. Всякая мелочевка типа геев, семьи, бога, котиков и прочего. Ничего не несущая, но служащая для маскировки первых двух.



Понятно, что с таким уровнем заявлений, которые за две недели до выборов уже сделал Путин, что придет 60% населения и проголосуют 70% «за», с тем, что новый текст Конституции уже отпечатан и ждет того, что его развезут по магазинам, – понятно, что все так и будет.



Кому-то такая перспектива очень по душе, согласен, монархистов у нас много. Кому-то — нет. Вопрос выбора каждого.



Лично я не увидел в новой Конституции ничего, что обещало бы мне хорошую жизнь. Увы. Да, о том, что будет в пакете поправок, мы уже наговорили и написали много. Жаль, что порой складывается не очень приятное впечатление, что не все пишущие и говорящие понимают, о чем идет речь. Особенно по телевизору явно в глаза бросается. Кто-то да, ангажирован, кто-то свято верит. Каждому, как говорится, свое.Но сейчас мы не станем говорить о том, что БУДЕТ, мы посмотрим на вещи, которых НЕ БУДЕТ в Конституции. Это, на мой взгляд, более серьезно, чем та «перестройка», которая нас ожидает.Вообще? Конституция – это такой документ, который по факту регламентирует то, как народ (электорат, избиратели, не важно, как назвать) может влиять на власть.Да, у нас и сегодня эта возможность минимальная, раз в шесть лет избир-шоу с голосованием по принципу «а больше не за кого», ну и возможность что-то урвать от местных, рвущихся в депутаты. Детскую площадку, ремонт подъезда и так далее.А дальше ее не будет в принципе. Образуется такая связка, как президент — Совет Федерации — Госдума — правительство.Вообще, Путин сегодня и так обладает не просто широкими полномочиями. Видимо, власти много не бывает, потому большая часть пакета поправок посвящается именно тому, чтобы власти было еще больше.Потому будет так, что решения Путина никто уже не сможет оспорить, а вот он будет назначать членов правительства, Верховного и Конституционного судов, сенаторов… И никто реально не сможет ничего сделать, если что. Даже Госдума. Она и так ручная и без малейшей оппозиции, но будет голосовать исправно как надо, потому что, если что не так, ее просто распустят одним указом Путина и назначат новые выборы.Потому Госдуму сразу исключаем из числа возможных помех. Да и потом, разве у нас «случайный» человек с улицы сможет стать депутатом? Не сможет.Далее у нас Совет Федерации. Состоит из людей, которых направляют губернаторы. Может человек с улицы стать губернатором? Нет. Даже учитывая, что губернаторов не назначают, а выбирают. Выборы, выборы…Кроме того, наша родная Конституция не прописывает порядок регистрации политических партий и правила проведения выборов. Все это определяется федеральным законодательством. Все бы ничего, но кто у нас принимает законы? Да, «Единая Россия», к которой Путин вообще не имеет никакого отношения. А потому с регистрацией ЛЮБЫХ партий у нас сейчас полный штиль, и сделать это просто невозможно.В качестве картинки могу привести свой визит в партию Захара Прилепина, которая «За правду». У себя в городе. Где приехавший из Москвы представитель с гордостью заявил, что им РАЗРЕШИЛИ регистрацию потому, что есть опасения, что много голосов на предстоящих думских выборах уйдет к Навальному.Налицо расклад, при котором вообще появление хоть какой-то оппозиции, кроме разрешенной властью, нет и не будет. Как не будет и альтернативных президентов. За ненадобностью. Выборы по принципу «а больше не за кого» — очень удобная вещь.О судах буквально два слова. Суды (ВС и КС) перестают быть независимыми и самостоятельными. Судей назначает Путин, судей увольняет Путин. На этом все. Человек, будь он хоть трижды честен и независим, если не будет принимать решений, нужных Путину, в суде надолго не задержится.Итого: ручная верхняя палата парламента (Совфед), ручная нижняя палата (Госдума), полностью подконтрольные Верховный и Конституционный суды. Правительство тоже под полным контролем президента. Все контролируется президентом — от и до. Назначается, снимается, распускается, увольняется. Премьер, министры, сенаторы…Кстати, министры. Теперь они двух категорий. Первая, важные (министры силовые и экономические), назначаются напрямую президентом. Второстепенные – премьером с одобрения Госдумой, но тут если будут затыки, то в итоге их назначит президент в обход Госдумы.Вы видите здесь народ? И я не вижу. Но оно народу, вероятно, и не особенно нужно. Впрочем, если я ошибаюсь, то мы это после 1 июля увидим.О пенсиях упомянуто в очень интересном контексте. Да, наверное, то, что в Конституцию внесено то, что пенсии должны быть и должны индексироваться не менее одного раза в год, это интересно. Но не более того, потому что там конкретики – ноль.Индексация пенсий «в порядке, установленном федеральным законом» — это, конечно, звучит. На сколько? Когда? Как? Если все это уже есть в законе, то зачем пихать в Конституцию?Тут стоит посмотреть в Европу. Во многих странах социалка в общем и пенсии в частности в Конституции не озвучены. И государство не гарантирует конституционно ничего. Но если посмотреть на Германию, Австрию, Испанию, Данию, Швецию, то там гарантий на бумаге нет. Там есть социалка и пенсии. Просто есть. Да такие, что в некоторых странах отбоя нет от желающих там пожить.Зарплаты. Ну, тут просто смех. Зарплата не должна быть ниже установленного прожиточного минимума. А прожиточный минимум устанавливает кто? Правильно, упомянутые выше. Которые этот самый минимум оставляют на одном-двух обедах в ресторанчике. А потом удивляются, как народ за десятитысячным пособием ломанулся, ну это же не деньги совсем!Про эксперименты насчет прожить на прожиточный минимум я говорить не хочу даже. На этот «прожиточный» минимум прожить в России невозможно.Так что эти пунктики ни о чем.Снова пункты ни о чем. Историю переписывает государство силами министерства бескультурья и министерства оглупления. Впрочем, я об этом уже говорил. Пчелы против меда и так далее./h3]Пункт №4. Контроль государства за ценами[/h3]Вот это интересно было бы увидеть. Но кто же грабит своих, не так ли? Нет, электоратные, такого не будет. У нас рынок. Капиталистический. За подробностями к Дудю идите, он вам расскажет, как это классно — жить в капрынке.А мы будем наблюдать ничем не спровоцированный рост цен на то же топливо, и следующий за ним рост цен на все остальное.Пример: в моем городе за май-июнь газ подорожал на 4 рубля. С 22.50 до 26.50. Дизтопливо — с 46.10 до 48.00. Почему? А все просто. Деньги нужны тем, кто торгует. Какая там рыночная экономика, какая зависимость от мировых цен, вы о чем? У народа упал спрос, ездить стали меньше – нате, получите! Торговцы все равно свое получат! За счет тех, кто не смог прищемиться.А маски? Да, те самые масочки, которые от вируса. Были 3,50 рубля штука. А в пике стали по 100 рублей.И что смогло/захотело наше правительство сделать? Да ничего. Продемонстрировало полнейшую импотенцию в этом плане. Ну, кроме Собянина, который себе заводик масочный прикупил и всех москвичей обязал носить маски.Максимум, на что способны президент и правительство в плане цен, – это выдавать заявления на тему того, что «мы не позволим… мы не допустим…» Но это слова, слова, за которыми нет дел. А цены на ГСМ растут как ни в чем не бывало. И никто им не указ, ни мировые цены, ни Путин, ни правительство.И никогда такое дело, как гарантии государства за соблюдением ценовой политики, нигде не появятся. Тем более в Конституции. Потому что это в первую очередь может обязать правительство работать.Хотя у нас много чего в законах написано и на что они даже не смотрят. И ничего.Тут тоже забавно. Значит, иметь второй паспорт и счет в банке чиновникам и представителям власти нельзя. Нехорошо, некрасиво. Но, вообще-то, это давно было прописано в соответствующих законах федерального уровня. Вот только не сильно кого останавливало. Потому что если очень хочется или человек хороший… Как известно, у нас любой закон обходится запросто при таких раскладах.Но почему в Конституцию не внесли к счетам и паспортам невозможность иметь недвижимость за рубежом? Простите, домик в Испании – он может принести дохода ничуть не меньше, чем вклад в «Дойче банке» или «Американ Экспрессе».Но об этом молчок. Нельзя. Нехорошо своих обижать. Потому господин Клишас (сопредседатель комиссии по поправкам) так и будет владеть недвижимостью в Швейцарии, депутат-единоросс Владислав Третьяк будет обладателем в Латвии, его коллега по партии и Госдуме Валерий Газзаев – в Испании. И так далее.Да, мы неоднократно говорили о том, что неплохо было бы иметь свободную, независимую от доллара валюту. Было бы неплохо, чтобы российским Центробанком командовал человек, которого в Великобритании поносили бы на всех углах, а не признавали лучшим банкиром года. Чтобы рубль не падал и не бился в исторические минимумы, завися от цены на нефть и доллара.Мы очень хотели бы жить в стране с твердой валютой. Но, увы, она у нас по-прежнему жидкая и газообразная и зависит от того, сколько нефти и газа и по какой цене у нас купят.Хотя в странах-бензоколонках типа ОАЭ или Катара все совершенно иначе обстоит…Мне очень жаль, что Не будет пункта, в котором сказано, что государство гарантирует право на жизнь и здоровье за свой счет. То, во что сейчас превратили медицину вообще - это даже не для Конституции разговор, а для Уголовного кодекса, поскольку это преступление.Но не меньшее преступление - это обрекать граждан России на побирушничество ради своих детей. На униженное вымаливание денег от сердобольных сограждан и в итоге спасение детей не за счет государства, а за счет опять-таки электората.Хочется подытожить. Основная задача Конституции – сделать так, чтобы власть была контролируема, чтобы ее институты были подотчетны друг другу и народ имел возможность спросить и иметь возможность оказать влияние.Когда избиратели могут доносить свою волю и мнение до депутатов, сенаторов, министров, как это происходит в США, например, когда власть понимает необходимость слышать народное мнение (не так, как это будет 1 июля), тогда власть сама будет охранять целостность территории, индексировать пенсии и хранить историю.И гарантировать котикам «Вискас» каждый день.Когда этого нет – да хоть все засунь в Конституцию, но если власть не делала этого раньше, она и дальше будет заниматься своими делами.К сожалению, вот этого у нас электорат почему-то не понимает. У меня лично складывается впечатление, что многие витают в каких-то розовых мечтах, сейчас примем поправки – и молочные реки потекут с кисельными берегами. Надо же, это ж в Нашей Конституции прописано будет!То, что все это давно есть в законах, но на это наплевать всем, в первую очередь исполнителям, это никого не смущает. Главное – принять. А там колесо сансары закрутится в обратную сторону и начнется у нас новая жизнь.Да, начнется. Но без вышеперечисленного. А вся эта мишура с институтом брака, богом и прочим – это ни о чем.Все поправки в Конституцию можно очень просто разнести даже не по восьми папкам, как я раньше говорил, достаточно трех.Понятно, что с таким уровнем заявлений, которые за две недели до выборов уже сделал Путин, что придет 60% населения и проголосуют 70% «за», с тем, что новый текст Конституции уже отпечатан и ждет того, что его развезут по магазинам, – понятно, что все так и будет.Кому-то такая перспектива очень по душе, согласен, монархистов у нас много. Кому-то — нет. Вопрос выбора каждого.Лично я не увидел в новой Конституции ничего, что обещало бы мне хорошую жизнь. Увы. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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