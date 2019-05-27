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Чего Киев хочет от Москвы: МИД Украины направил России вопросы по арестованным морякам

27 мая 2019, 21:39  •  20 • Политика
В МИД Украины подготовили вопросы к России по выдаче украинских моряков. В Киеве хотят знать, когда и где смогут забрать свои конфискованные военные корабли и арестованных моряков.
Министерство иностранных дел Украины подготовило список вопросов к России по поводу возвращения своих арестованных кораблей и моряков. Речь идет о трёх военных кораблях и их экипажах, арестованных при попытке совершить провокацию в Керченском проливе. Отмечается, что вопросы оформлены в форме очередной дипломатической ноты.
"В ноте мы спрашиваем, каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из "Лефортова"", - цитирует "Интерфакс-Украина" слова замглавы МИД Украины Елены Зеркаль.
Украинский дипломат ссылается на решение Международного трибунала ООН по морскому праву от 25 мая. В нем Россию призывают освободить арестованных украинских моряков. В Москве на это уже ответили, что Россия продолжит отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе. Кроме того, в понедельник, 27 мая, Мосгорсуд признал законным продление ареста украинских моряков.
Напомним, что осенью 2018 года три украинских боевых корабля попытались без разрешения пройти через территориальные воды России в районе Керченского пролива. Российские пограничники задержали все три судна и их экипажи. Позднее моряки вместе с кораблями были арестованы российским судом.

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