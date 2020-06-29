Чего хотят русские: Царскую загадку пытаются разгадать в Лондоне

Представление о России на Западе строится в основном на голливудских штампах и мифах. Однако британский политолог Марк Галеотти планирует исправить это, выпустив в июле книгу "Краткая история России: как самая большая страна в мире придумала себя, от язычников и до Путина", сообщает издание Diplomatic Courier.

Как нетрудно догадаться по названию, книга посвящена истории России и её формированию как единого государства. По словам Diplomatic Courier, автор глубоко погрузился в тему и разгадал загадочную русскую душу.

По мнению политолога, история России - это история "постоянной борьбы за самоопределение", которая продолжается до сих пор. Также автор книги считает, что русские - это "граждане лоскутной нации, которая больше, чем другие, проявляет внешние влияния".