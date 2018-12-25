Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ждать ли Донбассу новогоднего «блицкрига»?
″Мне стыдно за образ врага″: Шведский режиссер укорила Запад за "демонизаци...
«Не считают движущей силой»: в ЕС обеспокоены отсутствием влияния Брюсселя в стр...
″Над всеми довлеет тень США″: Аксенов указал на тех, кто стоит за ″крымской резо...
Главная / В России

Чего хочет белорусский Батька о Москвы?

25 декабря 2018, 17:39  •  44 • В России

Российско-белорусские отношения сильно портят текущие проблемы. И прежде всего – это цена на российские нефть и газ. Недавно на саммите Евразийского союза два президента публично поспорили. Лукашенко посетовал на то, что российский газ для Белоруссии почти в два раза дороже, чем для соседней Смоленской области. На что Путин возразил что, мол, все же 129 долларов за тысячу кубометров – это не 250, как для Германии. Украина, кстати, отказавшись от российского газа, перекупает его в Европе - уже за 330 долларов.

Еще более острый вопрос – цены на нефть. В России меняется система налогообложения «нефтянки» - это так называемый налоговый маневр. В результате экспортная пошлина на нефть к 2024 году будет обнулена, а акцент будет сделан на налог на добычу полезных ископаемых. Для Минска это - удар. До сих пор, продавая Белоруссии нефть беспошлинно, Москва фактически субсидировала ее экономику. А Белоруссия, в свою очередь, гоня на экспорт нефтепродукты из дешевой российской нефти, по сути, сумму этой пошлины присваивала. За 2012- 2017 годы Минск, по некоторым подсчетам, выиграл на этом не менее 30 миллиардов долларов, что примерно равно 8% белорусского ВВП.

Это очень много! Если бы, к примеру, Россия получила в прошлом году трансферт извне в размере 8% ВВП, он помог бы решить сразу все социальные цели, поставленные в майском указе Путина.

Лукашенко, конечно, подсчитал свои «убытки». По его словам, из-за российского налогового маневра белорусская экономика до 2024 года потеряет 10,5 миллиардов долларов.

Батька хочет компенсаций.

От Москвы, кого же еще.

Роль жесткого переговорщика от России на сей раз выпала премьеру Дмитрию Медведеву. 13 декабря на заседании в Бресте Союзного Совмина он озвучил позицию Москвы: мол, если Минск пойдет на более «глубокую интеграцию», тогда и сможет претендовать на преференции.

В общем, российское правительство пока ответило жестким отказом платить Минску компенсации.

И теперь карты на руках у Путина.

Один из козырей – это как раз слух-страшилка о том, что Москва собирается прессинговать Минск на предмет «глубокой интеграции», то есть, частично потери независимости. В принципе, резон в этом есть: независимость всегда стоит денег. А если их нет или платить не хочется, то это уже зависимость.

Пока Лукашенко заявляет, что он-то как раз за интеграцию, но поступаться суверенитетом Белоруссии при этом не будет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

44
Источник
Похожие новости
24 декабря 2018, 20:24
«Мировоззренческий тоталитаризм»: в России прокомментировали публикацию данных журналистов Sputnik в The Sunday Times
24 декабря 2018, 20:25
Перед длинными праздниками: последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневной
24 декабря 2018, 12:24
Геннадий Онищенко: Встречая Год Желтой Свиньи, постарайтесь похрюкать только на трезвую голову. И будет вам радость!

24 декабря 2018, 15:39
Валентина Матвиенко: «Власть иногда делает неумные шаги, но в целом она не дура!»
24 декабря 2018, 17:09
«Все девять человек опознаны»: что известно о расследовании трагедии в Соликамске
25 декабря 2018, 12:39
Прогресс или поломанные судьбы: нужно ли повышать возрастной ценз на чемпионате России по фигурному катанию
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
20 декабря 2018, 15:54
Группа военных кораблей выдвинется из Одессы: Хакеры получили доступ к документам о дате следующего "похода" Украины на Азов
24 декабря 2018, 01:09
Перед обещанной провокацией Порошенко заговорил о "сигнале" России
21 декабря 2018, 19:24
Коломойский — о Порошенко: Он аморальный тип. Вот нахрена он послал туда наши корабли?!
19 декабря 2018, 00:39
Американцы сдаются и оставляют Сирию Асаду
19 декабря 2018, 10:24
″Пора натовскими танками давить″: Либералы вынесли Донбассу приговор
20 декабря 2018, 22:24
Мировые СМИ отреагировали на большую пресс-конференцию Путина
21 декабря 2018, 01:39
Министр обороны Украины Полторак призвал военных и моряков готовиться к войне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.