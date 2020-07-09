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Чего испугался Гордон, спрятав интервью с Жириновским: "Война будет страшной..."

09 июля 2020, 23:00  •  76 • Политика
Украинский журналист Дмитрий Гордон не стал обнародовать интервью с депутатом Госдумы Владимиром Жириновским. Однако в СМИ появилась расшифровка их беседы. В одном из ответов лидер ЛДПР предупреждает украинца: "Война будет страшная…"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский впечатлил украинского журналиста Дмитрия Гордона до такой степени, что тот отказался опубликовывать интервью. По словам Гордона, они оба наговорили столько, что на Украине попадут в тюрьму.
Однако в СМИ всё же появилась расшифровка этой скандальной беседы. Во время интервью политик предупреждает журналиста, чтобы тот бросал всё и бежал в Россию.
"Вы что, не понимаете, в каком мире мы живем? Америке конец. Европе конец. Россия будет миром руководить, - заявил лидер ЛДПР. - Потому что у нас самая сильная в мире армия. Мы можем полпланеты отутюжить, и вы ничего не поймёте".
Он пояснил, что Украины в случае глобальной заварушки попросту не станет.
"Две-три ракеты - и всё. Какая Украина? Забудьте! Бегите из Киева! Потому что если хоть один снаряд упадёт на территорию России, страна, откуда был послан снаряд, исчезнет с карты мира", - подчеркнул политик и предложил Гордону, если тот не хочет ехать в Москву, отправиться, к примеру, в Воркуту.
"В Воркуте, знаете, климат великолепный. Птицы на лету замерзают зимой и комом падают на землю…" - сказал он.
В ответ на предложение Гордон попытался поддать скепсиса: "Я думаю, что вы меня и в Магадан бы отправили, наверное".
На это Жириновский отметил, что украинец зря пытается язвить.
"Магадан прекрасный город сейчас. Это при Сталине там была Колыма. Это будет Сан-Франциско у нас - Магадан - лет через 100. Поэтому я не собираюсь, Дмитрий, кого-либо куда-либо отправлять. Но мне хочется, чтобы все люди более трезво смотрели на мир. Чтобы на Россию больше никто не посмел совершить агрессию", - цитирует его слова "Комсомольская правда".

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