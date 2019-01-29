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Чего испугались «европейские патриоты» вроде Улицкой и Алексиевич?

29 января 2019, 02:24  •  85 • В мире
Группа из 30 либеральных писателей подписала «проевропейский манифест» в страхе перед успехом настоящих патриотов Европы на предстоящих в мае выборах в Европарламент, где пока доминируют их единомышленники
Автор:
Латышев Сергей
Страх перед успехом на предстоящих в мае этого года выборах в Европарламент «ультраправых» и «националистических» партий побудил 30 видных представителей европейской либеральной интеллигенции подписать опубликованный в конце прошлой недели на страницах французской газеты «Либерасьон» «проевропейский манифест». В этой пропагандистской акции отметились несколько лауреатов Нобелевской премии по литературе, в том числе Светлана Алексиевич (Белоруссия), Герта Мюллер (ФРГ), Орхан Памук (Турция). Среди других ангажированных литераторов фигурируют такие весьма известные личности, как Людмила Улицкая (Россия), Энн Эпплбаум (Польша), Адам Михник (Польша), Салман Рушди (Британия).
«Манифест» в форме открытого письма якобы в защиту Европы появился по инициативе подвизающегося «философом» старого либерала и «демократа» Бернара-Анри Леви. И это неслучайно.
«Философ»-конъюнктурщик Бернар-Анри Леви вновь подтвердил свою репутацию главного «либерала». Фото: www.globallookpress.com
Биография этого стопроцентного француза говорит сама за себя. Это он, тонко держа нос по ветру, поддерживал головорезов из «Армии освобождения Косово». Призывал к бомбардировкам Югославии. Оправдывал нападение армии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Южную Осетию в период Олимпийского перемирия. Принимал активное участие в ливийской трагедии и едва не увенчавшейся попытке обрушить Сирию, написав серию статей «Спасите Алеппо!». Скакал на Майдане в Киеве, после чего разразился статьёй в газете «Монд» под заголовком «Мы все — украинцы».

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