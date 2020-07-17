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Чего испугалась Меркель на саммите ЕС: Видео "заблудившейся" фрау опубликовал журналист
17 июля 2020, 17:00 • 55 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель неожиданно чего-то испугалась во время саммита ЕС - и тут же попала в объективы камер. Видео "заблудившейся" фрау опубликовал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
На кадрах видно, как глава ФРГ неожиданно останавливается посреди дороги, а после неуверенно топчется на месте, словно боится нападения из-за угла. После этого Меркель продолжает свой путь.
В комментариях тут же пошутили, что канцлер Германии заблудилась по дороге в зал заседания. Примечательно, что на днях в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как запаниковала министр промышленности Франции Аньес Паннье-Рунашер, неожиданно обнаружив, что забыла надеть маску. Это произошло во время празднования Дня взятия Бастилии. Заметив оплошность, чиновница почти бегом направилась к машине, где оставила медицинскую маску.
Напомним, в Брюсселе стартовал первый после пандемии коронавируса саммит ЕС. Европейские лидеры обсудят выделение 750 млрд евро на восстановление экономики, формирование нового бюджетного плана на семь лет, отношения Греции и Турции, а также взаимодействие с Россией.
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