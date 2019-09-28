Чего добивался «Бессмертный ГУЛАГ»

И кто хочет вернуться в «святые девяностые»

Средняя температура по больнице должна быть высокой. Именно из этого соображения исходили организаторы акции «Бессмертный ГУЛАГ», которую они планировали провести 6 октября. Ведь очевидно, что когда стараниями таких «лекарей» у большинства пациентов зашкаливает температура, то может появиться возможность замены руководящего персонала заведения. Предполагается, что заменой займутся сами пациенты под руководством «лекарей». Поэтому пациентов нужно всё время держать в разгорячённом состоянии.

В лозунгах, с которыми собирались пройтись по Москве активисты «Бессмертного ГУЛАГа», должны были содержаться требования реабилитировать «всех жертв коммунистического террора XX века», открыть архивы органов государственной безопасности и, главное, прекратить политические преследования в современной России. В части требований это шествие должно было стать следующим шагом на пути, опробованном организаторами июльско-августовских беспорядков в Москве.

Последний раздел – «прекращение политических преследований» – был важнейшим в задумке организаторов, так как в отношении реабилитации и открытия архивов вопросы решались ещё в «святые девяностые» в соответствии с требованиями известных политических сил.

Шествие, которое мэрия Москвы отказалась согласовать, планировалось провести по символическому маршруту от Соловецкого камня на Лубянской площади до Стены скорби на проспекте Сахарова. Всем, кто придёт, предлагалось принести портреты своих репрессированных родственников. Во главе шествия встали бы титулованные «борцы с режимом» – председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев, зампредседателя ПАРНАСа Константин Мерзликин, лидер партии «Яблоко» Эмилия Слабунова, политик Владимир Рыжков, писательница Мариэтта Чудакова…

Есть что-то глубоко циничное в том, что организаторы акции пытаются беззастенчиво и карикатурно скопировать в своей политической возне святое для каждого русского человека шествие «Бессмертного полка», совершаемое 9 мая, в день Великой Победы.

Россия – правопреемница СССР, и о политических репрессиях советских лет Россия помнит, как помнит о многом другом, чем была богата советская цивилизация. Память о репрессиях не ушла ни из сознания народа, ни из журналистики, ни из работы государственных органов. Свидетельство тому – Соловецкий камень на Лубянке и многочисленные мемориалы по всей стране.

Отношение российских властей к акциям так называемой политической оппозиции несравненно мягче, чем в любой стране на Западе. Достаточно сравнить действия московской полиции во время августовских шествий, участники которых жаждали «большой движухи», и действия французских полицейских против «жёлтых жилетов». Называть пресечение попыток «запустить движуху» «политическими репрессиями» могут только те, кто преследуют вполне определённую цель – методическое нагнетание недовольства властью и подготовку общественных волнений.

В числе причин, по которым московская мэрия отказала в проведении данной акции, было нежелание её организаторов выполнить требование о снятии лозунга о «сегодняшних политических репрессиях». Без такого лозунга, однако, демонстрационные показы «Бессмертного ГУЛАГа» на улицах Москвы теряют для их организаторов интерес и лишаются смысла.

Нечаев из «Гражданской инициативы» назвал причину отказа надуманной и незаконной, добавив, что организаторы обжалуют отказ мэрии в суде, а пока займутся подготовкой ещё двух акций. Никто даже не сомневается. Трясти этот «градусник», поднимая общую температуру по больнице, будут теперь постоянно.