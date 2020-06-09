Чего боятся Джонсон и Меркель, рассказал Багдасаров: "Смотри, насколько испуганные"

По его словам, многие из европейских лидеров сильно напуганы американскими событиями. И у них действительно есть повод для тревоги, ведь во многих странах ЕС сегодня существуют огромные общины мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки.

Смотри, насколько испуганными оказались премьер Великобритании, канцлер Германии, которая вдруг говорит о трагедии с Флойдом. Они боятся повторения этих событий у себя в стране, потому что у них тоже масса мигрантов, готовых дестабилизировать ситуацию, - отметил Багдасаров, выступая в программе Владимира Соловьёва "Полный контакт".

При этом политолог подчеркнул, что России тоже нельзя расслабляться. Во многих странах СНГ сегодня растёт новое поколение, которое воспитывается в духе ненависти к Советскому Союзу и его наследнице. Впоследствии они приезжают в Россию на заработки и создают замкнутые общины, которые не растворяются среди населения. Эти общины также представляют угрозу с точки зрения сохранения внутренней стабильности.

Напомним, что беспорядки в США вспыхнули после того, как полицейский задушил афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Сперва жители американских городов устроили массовые акции протеста, однако вскоре это всё переросло в погромы.

Со временем протесты перебросились в Европу. К примеру, в Великобритании хулиганы разрисовали памятник Уинстону Черчиллю в Лондоне и опрокинули памятник английскому парламентарию, меценату и работорговцу Эдварду Колстону в Бристоле. Полиции при этом было запрещено мешать вандализму.