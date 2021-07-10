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Чего боятся американцы: Звонок Байдена Путину просчитал политолог

10 июля 2021, 14:20  •  186 • Политика
Байден позвонил Путину, и это случилось меньше чем через месяц после саммита в Женеве. Политолог объясняет такой шаг главы Штатов ситуацией с Афганистаном - США боятся терактов.
Разговор по телефону между главами США и России состоялся 9 июля. URA.RU побеседовало с экспертами по этому поводу.
Некоторые политологи уверены, что этот шаг говорит о том, что Штаты хотят вести с Россией конструктивный диалог. Разговор шёл больше часа, и президенты обсуждали недавнюю информацию о серии хакерских атак, гуманитарную помощь в Сирии. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден считает необходимым и дальше поддерживать диалог с Россией после саммита в Женеве, поскольку "верит в личную дипломатию, когда она возможна".
Но экс-сотрудник администрации президента, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв уверен, что за миролюбием стоит страх: после вывода войск из Афганистана США опасаются терактов и надеются, что Россия, опираясь на Таджикистан и другие соседние страны, повлияет на "Талибан"* и сможет воспрепятствовать распространению терроризма.
"Начался конструктивный диалог, потому что без нас американцы не решат проблему Афганистана. Они оттуда выходят и хотят понять, возьмёт ли на себя Москва ответственность за то, чтобы Афганистан не стал рассадником терроризма. Американцы боятся терактов на своей территории и хотели бы, чтобы Россия, опираясь на Таджикистан и другие соседние республики, влияла на талибов. Не зря же звонок состоялся сразу после того, как талибы посетили Москву", - заключил Журавлёв.
*"Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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