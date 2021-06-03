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Чего боится Зеленский: Политолог раскрыл схему Германии по избавлению от посредников

03 июня 2021, 00:15  •  56 • Политика
Президент Украины оценил ущерб от "СП-2" для страны в 3 млрд долларов. Политолог объяснил, как Германия собирается избавиться от ненужных посредников.
Газопровод "Северный поток - 2" лишит Киев порядка 3 миллиардов долларов, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с политиками США. Панику украинского лидера прокомментировал политолог Владимир Джаралла.
Он напомнил о недавнем заявлении Германии, сделанном на фоне событий с посадкой самолёта в Минске. В Берлине отметили, что стоит рассмотреть вопрос о санкциях на энергетическую и нефтегазовую отрасли Белоруссии.
Если будет принято решение о санкциях в отношении Белоруссии, единственным источником газа для ЕС станет "Северный поток - 2", а при распределении голубого топлива в Европе Берлин будет монополистом,
- объяснил суть происходящего Владимир Джаралла в беседе с Nation News.
Также он указал, что Украина по-прежнему потребляет газ из России, пусть и получает его по реверсу через европейских посредников. И это чувствуют на своих кошельках простые украинцы. При этом Зеленский вообще не думает как-то менять позицию Украины по отношению к России. Это означает, что это не его позиция, а его кураторов, и ему приказано слепо ей следовать, подытожил политолог.

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