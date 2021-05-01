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Чего боится разведка США: опубликован доклад о русских, которых ничего не берёт
01 мая 2021, 13:00 • 101 • Политика
В своём очередном ежегодном докладе разведсообщество США назвало Россию главным противником Соединённых Штатов. Чего же боится американская разведка и почему русских "ничего не берёт"?
В своём седьмом докладе разведсообщество США обозначило свою позицию по отношению к нашей стране и объяснило, как понимает её политику. За океаном опасаются, что Россия "останется разрушительной державой в течение многих или всех следующих двух десятилетий". Эта опасность сохранится, даже если материальные возможности России снизятся по сравнению с другими крупными игроками, отмечается в докладе.
Западные специалисты боятся, что наша страна захочет играть роль силового посредника на постсоветском пространстве и даже за его пределами. У России при этом есть целый ряд преимуществ - не только значительные обычные вооружённые силы и оружие массового поражения, но и энергетические и минеральные ресурсы. Кроме того, на руку нашей стране играет её обширная география и готовность применять силу за рубежом.
"Москва, скорее всего, продолжит попытки усилить разногласия на Западе и наладить отношения в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах", - считают авторы доклада. Их особенно беспокоит наращивание Россией военного присутствия в Арктике.
Русских, судя по опасениям американцев, не берёт ничего: они продолжают "бороться за влияние в мире", несмотря на плохой инвестиционный климат, проблемы в экономике и возможный скорый уход Владимира Путина с поста президента. Они отмечают, что могущество Кремля может быть подорвано, но тем не менее Россия остаётся главной опасностью для США.
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