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Чего боится Путин? Экс-президент Финляндии раскрыла одну особенность бесед
13 октября 2020, 19:35 • 112 • Политика
Бывший президент Финляндии Тарья Халонен рассказала о своей первой беседе с Путиным. Она обратила внимание на одну особенность этого разговора и раскрыла, чего боится российский лидер.
О беседах с Путиным Тарья Халонен, которая занимала пост президента Финляндии с 2000 по 2012 год, рассказала в своей книге. По её словам, между ними тогда очень быстро сложились хорошие, дружеские отношения.
Однако первая встреча началась с того, что российский президент затронул тему Зимней войны (Советско-финская война 1939-1940 годов) и раскритиковал эстонцев, которые выступали на стороне Хельсинки. Халонен тогда не выдержала и вставила ремарку в попытке защитить союзников: "Что, простите? Они же нам как родственники".
Бывший президент Финляндии также рассказала, как нужно держаться с Путиным, пишет финское издание MTV Uutiset.
Тарья Халонен возглавляла Финляндию на протяжении двух сроков - с 1 марта 2000 года по 1 марта 2012 года. В своей политической деятельности она уделяла много внимания вопросам поддержки ЛГБТ-движения, отстаивала права женщин и выступала за углубление глобализации. В 2006 году её рассматривали в качестве одного из кандидатов на пост генсека ООН, однако Халонен в итоге отказалась. Её преемником на посту президента Финляндии стал Саули Ниинистё, который возглавляет страну с 2012 года.
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