Чеченский журналист попросил за гостей из Латинской Америки и забыл свой вопрос для Путина

Курьезный случай произошел с чеченским журналистом Хамзатом Батукаевым, который решил поддержать коллег из Латинской Америки. Они не могли задать вопрос Путину на пресс-конференции, а чеченец попросил за гостей. А после… забыл свой вопрос.

Журналист Хамзат Батукаев из Чечни одним из последних успел задать вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции в четверг, 20 декабря. Он поблагодарил, что внимание уделили и последним рядам.

"Спасибо, что обратили внимание на задние ряды. Четвертый час идет пресс-конференция, а только середина и первые ряды… Здесь есть - у меня личная просьба, гости из Латинской Америки, они каждую паузу надрывно кричат: "Латинская Америка!" Но никто на них внимание не обращает. Если можно, после меня. Все-таки люди издалека приехали, - сказал Батукаев и… забыл свой вопрос. – Я уже забыла, да, что я должен был сказать".

В конце концов, свой вопрос Батукаев, все же, вспомнил. Касался он детей, которые оказались в Сирии не по своей воле – их вывезли туда родители из числа террористов. В том числе, проблемой вызволения таких детей занимается глава Чечни Рамзан Кадыров. Кроме того, журналист пригласил Путина в Чечню. Президент обещал быть.