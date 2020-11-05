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Чеченские карикатуры не прошли цензуру Instagram

05 ноября 2020, 18:35  •  71 • В мире
В соцсети заблокировали карикатуры на Charlie Hebdo, ранее опубликованные газетой "Вести республики". Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев выразил негодование такой модерацией: "Газета не оскорбляла ничьи национальные и религиозные чувства!"
Чеченские карикатуры на французский сатирический журнал Charlie Hebdo заблокированы в Instagram. Об этом сообщил министр информации и печати республики Ахмед Дудаев. Он указал, что, в отличие от французов, чеченское издание не задевало ничьих национальных или религиозных чувств.
Однако, указал он, соцсеть всё же заблокировала пост с изображениями.
Отмечается, что бан выписан с формулировкой "Контент удалён за следующее нарушение: насилие или опасные организации". Однако в Чечне не согласны с администрацией соцсети. Как указал Дудаев, Instagram использует двойные стандарты.
В таком случае "одним изданиям можно абсолютно всё, в том числе оскорблять чувства миллиардов верующих", негодующе уточнил он.
Впрочем, добавил региональный министр, желающие могут посмотреть карикатуры на Charlie Hebdo на сайте газеты.
Напомним, что именно публикация карикатур на пророка Мухаммеда в Charlie Hebdo стала причиной череды терактов, которые потрясли всю Францию. При этом президент страны Эммануэль Макрон заявил, что Париж не станет запрещать карикатуры на религиозные темы, поскольку это будет покушением на свободу слова.

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