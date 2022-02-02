Чеченские чиновники пригрозили жестокой расправой семье Янгулбаева

Группа чиновников Чечни записала видеообращение к семье бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, в котором пригрозили её членам жестокой расправой.

В кадре можно заметить вице-премьера Чечни Абузайда Висмурадова, начальника управления МВД по Грозному Дени Айдамирова, первого зампредседателя правительства Чечни Ису Тумхаджиева и других высокопоставленных лиц.

В видео они обещают убить сына бывшего судьи и других его родственников.

В среду в Грозном состоялся митинг против семьи Янгулбаева, в котором приняли участие более 400 тыс. человек - это почти треть всего населения Чечни. Митингующие потребовали привлечь членов семьи Янгулбаева к ответственности и депортировать в Россию тех из них, кто скрывается за рубежом. Собравшиеся также выразили протест против оскорбления чеченского суфийского шейха Кунта-Хаджи Кишиева со стороны членов семьи Янгулбаевых.

Напомним, что ранее сотрудники чеченских правоохранительных органов задержали жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева - Зарему Мусаеву. Женщину задержали в Нижегородской области и доставили в Чечню. Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что семья Янгулбаевых связана с терроризмом. В частности, по словам политика, она замешана в нападении на чеченского силовика в Турции.