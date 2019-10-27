Чеченские бойцы, с хорошей подготовкой: Кадыров сообщил детали отвода курдских отрядов

В числе представителей российской полиции, которая обеспечивает отвод курдских отрядов самообороны и вооружения на севере САР, действуют и чеченские бойцы. Как сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, военная полиция из Чечни начала решение задачи по обеспечению безопасности населения и патрулированию территории.

В своем телеграм-канале политик отметил, что представители региона, командированные в Сирию, обладают хорошей подготовкой.

Кроме того, указал он, ранее их службу в Сирии положительно отмечали представили местного населения и органов власти.

Напомним, что на состоявшейся встрече турецкого и российского лидеров в Сочи стороны приняли меморандум, согласно которому существующий статус-кво в нынешнем районе операции "Источник мира" между Тель-Абьядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 км будет сохранён.

С 23 октября в зону на границе за пределами турецкой операции в САР введены сирийские военные и российская военная полиция, которые будут "содействовать выводу подразделений КОС и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года".

После этого отвода начнётся совместное российско-турецкое патрулирование "на глубину 10 км от границы к западу и к востоку" от района турецкой операции, "кроме города Камышлы".