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Че Гевара, Милошевич, Сулеймани: американцы устраняют лидеров, но не выигрывают войны

10 января 2020, 12:24  •  4 • Аналитика

Дональд Трамп – хороший бизнесмен, но плохой историк. Он до сих пор верит, что если убрать политического или военного лидера, то можно обеспечить победу – над страной, народом, идеологией или радикальной организацией. На самом деле, это совсем не так.


Недавнее устранение Касема Сулеймани стало лишь очередным подобным эпизодом в американской внешнеполитической стратегии. Вашингтон прибегает к практике организации политических убийств очень давно. Если американская элита не жалела собственных президентов вроде Линкольна или Кеннеди, то что говорить о лидерах и идеологах враждебных государств или политических движений.



В далеком уже 1967 году американцы организовали убийство Эрнесто Че Гевары, который к тому времени пользовался всемирной известностью и любовью миллионов людей от Карибского моря до Поднебесной. Помогло ли это убийство американцам победить коммунистическую идеологию и ее распространение хотя бы в той же Латинской Америке? Нет. Количество повстанческих группировок в Перу и Колумбии, Эквадоре и Боливии, Мексике и Сальвадоре только увеличилось. Левые и сейчас имеют очень сильные позиции в Латинской Америке, а Че Гевара давно стал иконой революционеров во всех частях света.

Устранение исламистских лидеров Усамы бен Ладена, Абу Бакра аль-Багдади и многих других также нисколько не повлияло на активность подчинявшихся им террористических группировок. Например, после смерти бен Ладена созданные им структуры только разрослись, распространив влияние на новые регионы – Юго-Восточную Азию, Западную и Центральную Африку. Аль-Багдади и вовсе "устраняли" многократно - в последний раз уже в тот момент, когда ИГИЛ (запрещено в РФ) фактически было разгромлено в САР сирийской армией при активном содействии ВКС РФ.

Убийство Муаммара Каддафи в Ливии и казнь Саддама Хусейна в Ираке также ничуть не способствовали умиротворению. Более того, Ливия превратилась в поле хаоса и вечной войны по типу Афганистана, в Европу хлынул поток беженцев, а Ирак попал под сильное влияние соседнего Ирана, что при том же Саддаме было исключено.

Поэтому и убийство иранского генерала Касема Сулеймани вряд ли поможет США победить Иран или даже снизить его влияние в регионе. Тем более, что Касем Сулеймани все же не был ни Че Геварой, ни даже бен Ладеном. Он был влиятельным, но вполне обычным иранским генералом, как бы сейчас и западные, и отечественные СМИ не пытались представить его едва ли не теневым лидером всего шиитского мира, затмевающим даже фигуру аятоллы Хаменеи.

На смену Сулеймани во главе «Аль-Кудс» уже пришел новый генерал, а позиции Ирана на Ближнем Востоке лишь укрепятся. Ведь градус ненависти к американцам значительно вырос, в том числе и в том же Ираке. Еще бы – вместе с Сулеймани в результате американского удара погибли и граждане Ирака из Сил народной мобилизации.

Дональд Трамп, как и многие его предшественники, рассуждает с типичной точки зрения американского бизнесмена – бандита: нет человека – нет проблемы. На самом деле, в мировой политике такой принцип не очень работает, особенно если мы говорим о людях принципиально иного склада. Для любого идейного человека, будь то коммунист, исламист или фашист, собственная жизнь представляет куда меньшую ценность, чем для западного обывателя – потребителя с его гедонистическим культом.

Сулеймани, Че Гевара, Милошевич, Каддафи – все они были столь разными людьми, многие из них были далеко не аскетами, но все же у них были ценности, стоявшие несоизмеримо выше собственного самосохранения. Трампу этого не понять, как не понять этого и многим другим американским президентам, правившим до него, и не понять тем, кто придет на смену Дональду в Белый дом.

Погибшие харизматические лидеры государств и политических движений становятся идолами, символами для своих сторонников. И даже мертвые они продолжают работать на свою идеологию, продолжая привлекать все новых и новых соратников. Вот типичный пример: в далеком 1972 году, почти 50 лет назад, турецкая военщина казнила молодого революционера-коммуниста Дениза Гезмиша. Сегодня его портреты – на всех первомайских демонстрациях в Турции, он – кумир для молодых людей, родившихся спустя 20-30 лет после его смерти.

Поэтому и Касем Сулеймани превратится в символ сопротивления американскому влиянию на Ближнем Востоке, станет таким «команданте Че» шиитского мира. Фактически американцы своими руками создали Ирану нового национального героя, смерть которого может стать лишь толчком к усугублению конфликта между США и Ираном, и даже не столько Ираном, сколько многочисленными шиитскими радикальными силами, которые даже в большей степени, чем официальный Тегеран, сегодня рвутся мстить за погибшего командующего «Аль-Кудс».
Илья Полонский

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