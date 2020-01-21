Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Госпереворот в Венесуэле по стратегии развала СССР? Помпео раскрыл детали миссии...
Не только в Крыму, но и "на сотни километров вглубь" России: Генсек НА...
Хафтар повернул "краник". Почему всех так возбудила Ливия?
ЗАИГРАЛИСЬ! Грозное ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ украинским радикалам! // Вечер с Соловьевым
Главная / Политика

Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО

21 января 2020, 21:24  •  45 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
«Формально пока указ не подписан», — цитирует Пескова «РИА Новости».
21 января президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Чайкой и замглавы Следственного комитета (СК) Игорем Красновым, которого глава государства внес в качестве кандидата на пост генпрокурора. Президент выразил благодарность Чайке за работу в должности генпрокурора и выразил надежду, что наработанный им опыт будет востребован его преемником.
Чайка, в свою очередь, поблагодарил Путина за предложение перейти «на новый участок работы» и заверил, что на новом посту уделит внимание вопросам жизни СКФО. Глава государства обратил внимание Чайки на то, что в этом федеральном округе сохраняются проблемы с коррупцией и терроризмом.
«Там еще очень много вопросов в социальной сфере — это и выше, чем в среднем по стране, уровень безработицы, коррупционные проявления, к сожалению, имеют место быть, что напрямую влияет на уровень жизни и доходов граждан. <…> Там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас. Уверен, у вас получится», — цитирует Путина ТАСС.
Краснова же Путин попросил продолжить усиленную работу Генпрокуратуры по борьбе с коррупцией и соблюдению законности в социальной сфере. Также глава государства выразил надежду, что Совет Федерации поддержит кандидатуру Краснова на заседании 22 января. Комитет Совфеда по конституционному законодательству ранее в этот день рекомендовал освободить Чайку от должности и одобрить кандидатуру Краснова.
20 января Путин предложил освободить от должности генпрокурора Чайку и внес на рассмотрение на этот пост кандидатуру Краснова.
Игорь Краснов был назначен замглавы СК в 2016 году, на службе вел расследование нескольких резонансных дел. Имеет государственные и ведомственные награды.
Юрий Чайка занял должность генпрокурора России в 2006 году, после чего дважды был переназначен.
На данный момент пост полпреда президента в СКФО занимает Александр Матовников.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
21 января 2020, 14:54
"Такого рода войны не было": Соловьёв назвал "самую беспощадную и страшную из войн"
20 января 2020, 22:39
Новый посол США в России вручил Рябкову копии верительных грамот
21 января 2020, 21:24
Антон Силуанов идёт на понижение, ещё четыре министра "зависли": прогноз Делягина частично подтвердили Bloomberg
21 января 2020, 12:54
Володин назвал публикации иностранных СМИ о роспуске Госдумы вмешательством в дела России
21 января 2020, 21:24
"Бесстыдница!": Володин потребовал для оскорбившей народ России Водонаевой многомиллионный штраф
21 января 2020, 21:24
Новый главарь ИГИЛ даже не араб? The Guardian раскручивает интригу
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2020, 08:09
«Идеологический удар для Киева»: пять лет назад ополченцы освободили от ВСУ аэропорт ...
21 января 2020, 11:39
И Зеленский наш? Президент проговорился: Украины нет
21 января 2020, 11:39
Новый скандал в Сирии: Русские не убили американцев. Их обвинили в трусости
21 января 2020, 14:54
Новейшая российская РЛС засекла «стелс»-истребители F-35, делаем выводы
21 января 2020, 14:54
Россия уходит от тотальной нефтяной зависимости: цифры и факты
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 января 2020, 01:54
«Ну наш Миша дает!»: Школьные учителя Мишустина в шоке от того, куда забрался их ученик
15 января 2020, 19:09
Есть главное "но": Делягин о запрете Путина на иностранное гражданство для чиновников
19 января 2020, 10:54
"Истеричность" Лукашенко оставит Белоруссию без газа? Эксперт заявил о тупике для Минска
17 января 2020, 06:54
"Что же стоит за этим?": В Госдепе ломают голову над отставкой всего российского правительства
18 января 2020, 21:54
Топ-4 министерств правительства Медведева, которые обрушили демографию в России
15 января 2020, 06:09
Польшу вражда к России дважды приводила к краху. Третьего она не переживёт
16 января 2020, 01:39
Ошибки правительства Медведева, которые нельзя повторить
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.