Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

«Формально пока указ не подписан», — цитирует Пескова «РИА Новости».

21 января президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Чайкой и замглавы Следственного комитета (СК) Игорем Красновым, которого глава государства внес в качестве кандидата на пост генпрокурора. Президент выразил благодарность Чайке за работу в должности генпрокурора и выразил надежду, что наработанный им опыт будет востребован его преемником.

Чайка, в свою очередь, поблагодарил Путина за предложение перейти «на новый участок работы» и заверил, что на новом посту уделит внимание вопросам жизни СКФО. Глава государства обратил внимание Чайки на то, что в этом федеральном округе сохраняются проблемы с коррупцией и терроризмом.

«Там еще очень много вопросов в социальной сфере — это и выше, чем в среднем по стране, уровень безработицы, коррупционные проявления, к сожалению, имеют место быть, что напрямую влияет на уровень жизни и доходов граждан. <…> Там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас. Уверен, у вас получится», — цитирует Путина ТАСС.

Краснова же Путин попросил продолжить усиленную работу Генпрокуратуры по борьбе с коррупцией и соблюдению законности в социальной сфере. Также глава государства выразил надежду, что Совет Федерации поддержит кандидатуру Краснова на заседании 22 января. Комитет Совфеда по конституционному законодательству ранее в этот день рекомендовал освободить Чайку от должности и одобрить кандидатуру Краснова.

20 января Путин предложил освободить от должности генпрокурора Чайку и внес на рассмотрение на этот пост кандидатуру Краснова.

Игорь Краснов был назначен замглавы СК в 2016 году, на службе вел расследование нескольких резонансных дел. Имеет государственные и ведомственные награды.

Юрий Чайка занял должность генпрокурора России в 2006 году, после чего дважды был переназначен.

На данный момент пост полпреда президента в СКФО занимает Александр Матовников.