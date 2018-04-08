Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко: самые тяжёлые испытания для Украины уже позади
«Связи нет, все на нервах». Родные моряков «Норда» не знают, когда увидят близки...
Старый знакомый: британцы узнали формулу А-234 из дела об убийстве Кивелиди 23-л...
И целой стены мало: зачем Дональд Трамп стягивает войска к мексиканской границе
Главная / Политика

Чайка: МВД Великобритании знало об угрозе жизни Литвиненко, но не предприняло никаких мер

08 апреля 2018, 14:39  •  65 • Политика

МАГАДАН, 8 апреля. /ТАСС/. МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти бывшего сотрудника ФСБ РФ, подданного Великобритании Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году знало об угрозе его жизни, но не предприняло никаких мер, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка в воскресенье в эфире программы "Итоги недели" на НТВ.

"Мы доказали, что в МВД Великобритании еще за несколько месяцев до смерти Литвиненко знали об угрозе его безопасности, а также безопасности других лиц, но никаких мер для их защиты принято не было", - сказал он.

Чайка также сообщил, что в понедельник, 9 апреля, Генеральная прокуратура РФ проведет брифинг для прессы, на котором будут раскрыты "подробности по делу о смерти Литвиненко, которое вели российские следователи, а также прокуратура города Гамбурга". "Все эти обстоятельства подтверждены и британскими правоохранительными органами, но власти Великобритании замалчивают и искажают их", - отметил Чайка.

"Генеральная прокуратура РФ молчать не намерена, - заявил он. - Предадим гласности фактические обстоятельства, установленные в ходе следствия, по уголовному делу о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании с помощью ложного доноса о подготовке российскими спецслужбами его убийства летом 2003 года", - добавил Чайка.

"Мы пойдем на беспрецедентный шаг и обнародуем копии отдельных документов из переписки с МВД Великобритании, в том числе [с премьер-министр Великобритании] Терезой Мэй, которая в тот период возглавляла МВД. Эти материалы прямо указывают на то, что британские власти знали о ложном характере заявлений относительно подготовки покушения на Березовского, но все равно предоставили ему статус беженца", - сообщил он.

Генпрокурор добавил, что действия Лондона в деле об отравлении Сергея Скрипаля копируют сценарий с голословными обвинениями в адрес России при расследовании дел о покушении на Бориса Березовского и об убийстве Александра Литвиненко в 2006 году. 

"Сценарий, по которому разворачивается история отравления Скрипаля и его дочери, для нас не новость. С подобными действиями мы сталкиваемся не в первый, а в третий раз. Все провокационные действия официального Лондона абсолютно идентичны тем, которые они совершали в связи с мнимым покушением на Бориса Березовского в Лондоне и установлением обстоятельств смерти все в той же Англии Александра Литвиненко в ноябре 2006 года", - сказал он.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери (Великобритания), по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

65
Источник
Похожие новости
08 апреля 2018, 01:39
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
08 апреля 2018, 11:24
Минобороны РФ опровергает сообщения о применении сирийскими войсками химоружия в Думе
07 апреля 2018, 15:54
Группировка "Джейш аль-Ислам" возобновила боевые действия против сирийских войск

Загрузка...
08 апреля 2018, 14:39
В МИД РФ назвали информационным вбросом сообщения о химатаке в городе Дума
06 апреля 2018, 23:39
Посольство РФ в США прокомментировало новые антироссийские санкции
06 апреля 2018, 23:39
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
08 апреля 2018, 10:09
Итоги недели. Что ещё есть у «этих русских»?
08 апреля 2018, 00:09
И целой стены мало: зачем Дональд Трамп стягивает войска к мексиканской границе
08 апреля 2018, 01:39
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
08 апреля 2018, 00:09
Старый знакомый: британцы узнали формулу А-234 из дела об убийстве Кивелиди 23-летней...
08 апреля 2018, 03:24
«Нашей семье сейчас нужно быть вместе»: Виктория Скрипаль обратилась к Мэй с просьбой...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 апреля 2018, 07:40
Последние предвестники финального раздела Сирии. Молчание Макрона
02 апреля 2018, 07:40
Бандитские сводки Украины. Боевики АТО атакуют... французов!
03 апреля 2018, 21:28
Игорь Шишкин. Если не наказать Киев блокадой, придётся воевать всерьёз
03 апреля 2018, 12:39
«Жизнь в ловушке»: Донбасс в депрессии от затянувшихся полумер
02 апреля 2018, 23:54
У лжи короткие ноги. Дело Скрипаля поворачивается неожиданной стороной
04 апреля 2018, 08:39
Чемпионат мира? Нет, новый Сталинград!
01 апреля 2018, 18:24
Шутки кончились: на Украине с 1 апреля стартует медицинская реформа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.