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Чай, селфи и галантность: Иностранцы дали советы по распознаванию русских

17 марта 2020, 01:35  •  31 • В мире
Иностранцы дали советы по распознаванию русских где-нибудь за границей. По их мнению, фамилия "Петров" и специфический акцент - не единственное, что указывает на выходца из России. Среди отличительных признаков также названы чай во время обеда, нелепые селфи и галантность мужчин.
Издание Russia Beyond поделилось наблюдениями иностранцев, которые научились "вычислять" русских. Так, отмечается, что пить чай любят не только британцы или китайцы, но и русские. Однако последние зачастую заказывают этот напиток вместе с едой, например на обед.
По мнению иностранных граждан, привычка сформировалась во время школьных обедов в России, когда детям было важно успеть поесть за перемену и одновременно выпить чаю.
Также издание отмечает, что русских мужчин всегда сразу видно, так как они придерживают дверь своей даме и оплачивают счёт.
Кроме того, в отличие от большинства жителей Земли, русские полагают, что оставлять чаевые нужно только за действительно хороший сервис, говорится в статье.
Отметили иностранцы и взаимовыручку русских с плохими привычками. Например, любой житель РФ всегда готов поделиться сигаретой с незнакомым человеком, а с друзьями даже пивом.
В то же время отмечается, что за последнее время русские женщины сильно изменились. Если раньше за рубежом они предпочитали надевать на себя "всё лучшее" даже ради похода в магазин, сейчас такого уже нет. Тем не менее жительницы России в отличие от многих других никогда не выходят на люди с грязной головой. Также у них всегда чистая обувь, даже если на улице грязь.
Распознать русских можно и по их манере фотографироваться. Так, девушки чаще всего принимают позу "как из журнала", а мужчины делают нелепые селфи на фоне достопримечательностей, например "подпирая" какую-нибудь башню.
"Еще одна особенность русских, которую заметил мой французский друг, - это "боязнь жидкого мыла". Русские привыкли мыть руки твердым мылом, которое можно полностью смыть водой, в отличие от жидкого, которое оставляет тонкий слой увлажняющего крема", - резюмируется в статье.

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