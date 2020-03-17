Чай, селфи и галантность: Иностранцы дали советы по распознаванию русских

Издание Russia Beyond поделилось наблюдениями иностранцев, которые научились "вычислять" русских. Так, отмечается, что пить чай любят не только британцы или китайцы, но и русские. Однако последние зачастую заказывают этот напиток вместе с едой, например на обед.

По мнению иностранных граждан, привычка сформировалась во время школьных обедов в России, когда детям было важно успеть поесть за перемену и одновременно выпить чаю.

Также издание отмечает, что русских мужчин всегда сразу видно, так как они придерживают дверь своей даме и оплачивают счёт.

Кроме того, в отличие от большинства жителей Земли, русские полагают, что оставлять чаевые нужно только за действительно хороший сервис, говорится в статье.

Отметили иностранцы и взаимовыручку русских с плохими привычками. Например, любой житель РФ всегда готов поделиться сигаретой с незнакомым человеком, а с друзьями даже пивом.

В то же время отмечается, что за последнее время русские женщины сильно изменились. Если раньше за рубежом они предпочитали надевать на себя "всё лучшее" даже ради похода в магазин, сейчас такого уже нет. Тем не менее жительницы России в отличие от многих других никогда не выходят на люди с грязной головой. Также у них всегда чистая обувь, даже если на улице грязь.

Распознать русских можно и по их манере фотографироваться. Так, девушки чаще всего принимают позу "как из журнала", а мужчины делают нелепые селфи на фоне достопримечательностей, например "подпирая" какую-нибудь башню.

"Еще одна особенность русских, которую заметил мой французский друг, - это "боязнь жидкого мыла". Русские привыкли мыть руки твердым мылом, которое можно полностью смыть водой, в отличие от жидкого, которое оставляет тонкий слой увлажняющего крема", - резюмируется в статье.