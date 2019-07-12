Чат чату рознь. Иногда и за слова нужно ответить • 129 • Аналитика "Они просто писали в чате"

15 марта 2018 года правоохранительными органами России были задержаны десять человек, входивших в малоизвестную организацию «Новое величие». Им инкриминировалось создание экстремистского сообщества, подразумевавшего, помимо прочего, «насильственный захват государственной власти в России». Некоторым задержанным, в том числе семнадцатилетней Анне Павликовой, судом была избрана такая мера пресечения, как содержание под стражей.









С тех пор относительно этого дела было сломано очень много копий. Общественность, естественно, возмутилась «необоснованной» жестокостью правоохранительных органов, кидающих в тюрьму даже детей. К тому же появились основания считать это дело провокацией спецслужб, что моментально возбудило потомственных правозащитников до состояния полной экзальтации: начались разного рода акции солидарности, в том числе петиции, «Марш матерей» и разного рода флешмобы в соцсетях. Организация «Мемориал» поспешила признать арестованных по делу «Нового величия» политзаключенными. Были демонстрации, обращение правозащитников к президенту – в общем, ребят в беде не бросали.



Аргументы у защитников, действительно, были. Прежде всего это поведение некоего Руслана Д. (интернет-псевдоним, под которым он был известен членам организации), которого и адвокаты, и родители задержанных почти в один голос считают агентом ФСБ, который не просто внедрился в группировку, а едва ли не собственнолично создал её. Ему приписывается создание устава организации, четко выдержанного в духе соответствующей статьи УК РФ, а также аренда помещения для встреч участников группы. Однако в деле он проходил как засекреченный свидетель. Соответственно, ни его настоящего имени, ни профессии узнать из материалов дела нельзя. По материалам дела он проходил как «Александр Константинов», именно на его показаниях держалось обвинение, а недавно стало известно, что из материалов дела он вообще исчез.



Также известно, что за недолгий срок существования организации в неё внедрились аж двое сотрудников правоохранительных органов. Один из них представлял МВД, а другой – Росгвардию! Последнее особенно интересно – организация создана не так уж давно, вряд ли успела создать мощную агентурную сеть или хотя бы службу, и все-таки успела тут отличиться.



Позднее двум девушкам, Анне Павликовой и Марии Дубовик, все-таки изменили меру пресечения на домашний арест. А недавно состоялись первые суды по этому делу – некоторые дела были выделены в отдельное производство, поскольку обвиняемые пошли на сделку со следствием и дали показания против своих подельников.



Павел Ребровский, недавно приговоренный судом к 2,5 годам реального тюремного заключения, моментально от своих показаний отказался. По его словам, в результате сделки со следствием ему был обещан условный срок и следствие не выполнило условий «джентльменского соглашения». Соответственно, он заявил, что дал свои показания под давлением, поскольку ему угрожали переквалифицировать дело на «терроризм» со всеми вытекающими из этого последствиями.



Защитники задержанных также не оставляют своих попыток привлечь к делу внимание. В частности, некоторые известные (и не очень, и совсем неизвестные) музыканты записали в поддержку «Нового величия» музыкальный клип. О его достоинствах или недостатках вы можете судить сами, отмечу лишь, что среди исполнителей отметились такие «глыбы», как А. Макаревич и Б. Гребенщиков.



Эмоциональная обработка дает плоды

Признаться, мне было очень сложно работать над этой статьей. Сложно именно потому, что на поверхности множество статей, заметок, материалов, прямо оправдывающих участников организации «Новое величие». Причем делается все довольно профессионально, через эмоции: ах, семнадцатилетняя девочка в тюрьме лишилась возможности рожать! Взрослые провокаторы подбили детей на высказывания в чате, и теперь их за это судят! Детей судят за слова! Взрослые мужики под подпиской, а девочки в СИЗО, в камерах со взрослыми рецидивистками!!!



Каюсь – моя первая реакция была именно эмоциональной. Я уже почти принял точку зрения защитников «онижедетей», но что-то на краю сознания скребло душу и не давало успокоиться…



И вдруг я вспомнил… 2 мая 2014 года. Я смотрю какую-то онлайн-трансляцию из Одессы. В городе бурление, протесты, противостояние. Трансляцию ведет кто-то из активных сторонников Майдана, он в гуще промайданной тусовки, и внезапно я вижу, как девочки, самые настоящие «онижедети», возрастом примерно как Анна Павликова, вдруг садятся на мостовую, достают зубила, молотки и начинают сноровисто, методично выбивать булыжники для своих боевиков. Начиналось то самое противостояние, которое в итоге привело к трагедии в Доме профсоюзов. Но я, увы, отвлекся на какие-то дела, которые тогда показались мне более важными, и не видел, как этими булыжниками сгоняли «колорадов» к Дому профсоюзов.



Потом эти девочки разливали по бутылкам "коктейль Молотова", писали в соцсетях про «жареных колорадов», про «майские шашлыки» и тому подобное…









Увы, но девочки бывают разными, и если мы будем судить о них исключительно по возрасту и гендерному признаку, нас может ожидать большое разочарование.



А стоило ещё немного подумать, как очень странным показался эпизод с агентами разных спецслужб, внедренными в «Новое величие». Давайте будем реалистами: ФСБ довольно мощная структура, и вряд ли бы ей понадобилась помощь МВД и Росгвардии в разработке организации, состоящей из десяти-пятнадцати малолеток и «ботаников». Нет, даже представить смешно – идет совещание где-то на Лубянке, встает какой-то генерал и докладывает Бортникову – у нас тут десяток экстремистов на примете, но с ними мы явно не справимся, нужна помощь МВД, да и Росгвардия не помешает.



Российские (да и какие угодно) спецслужбы не любят делиться заслуженными лаврами. То есть мысль о сознательном привлечении сотрудников смежных спецслужб к такому простому делу (а дело простое, видеозаписи собраний «Нового величия» велись с первого дня) давайте оставим как полностью несостоятельную.



А значит, нам остается только один вывод: ребята так активно привлекали к себе внимание, что и МВД, и Росгвардия самостоятельно вышли на них и сочли нужным внедрить туда свою агентуру. И это не очень согласуется с версией о невинных ребятишках, которые просто в своем секретном чате ругали власть, согласитесь?



А раз так, пришлось искать информацию с другой стороны, со стороны обвинения. И оказалось, что с той стороны многое видится совсем иначе…



Факты без эмоций

В вале той оправдательной информации, которая есть по этому делу в СМИ, все-таки удалось найти статью журналистки «Комсомольской правды» Ульяны Скобейды, с которой оперативники поделились скриншотами из чата «Нового величия». Также там содержались аудиоматериалы из голосового чата. Увы, это вся информация, которую действительно можно назвать фактической, четкой, избежавшей каких-то интерпретаций и подтасовок. Ниже вы можете видеть некоторые из скриншотов, которые довольно точно отражают суть участников организации и её направленность.







Диверсия против нефтехранилища «Роснефти»? Разумеется, «возражений этического характера» у участников нет. Есть «практические» возражения (ох, уж эти диванные практики диверсионных войн), да не совсем понятно, как это поможет делу. Но «идею можно обсудить»…



Это не экстремизм?



Состоится ли "прорыв" американцев по Севморпути без спроса России?



А вот юная Анна Павликова признается, что даже мама считает её экстремисткой. «Аня бы точно пошла». Тут никакого криминала, но штришок, что называется, «характерный».



Вообще, образ невинной пострадавшей, слепленный из семнадцатилетней Павликовой, при более близком ознакомлении с делом как-то меркнет. Как вам такая цитата юной валькирии:

Хламидиоз все любят? Кому отсыпать?



Кто не в курсе, поясню: хламидиоз является одним из самых распространенных венерических заболеваний. Инфекция, возбудителем которой являются хламидии, передается в основном половым путем и в первую очередь поражает мочеполовую и репродуктивную сферы человека.



А вот диалог в чате. Шутливый, разумеется:

— Зарубим мента и съедим. Ань, с тебя топор.

— А что, я люблю разделывать туши.

— Я хочу съесть его печень.

— Я — мозг.

— Не получится за отсутствием такового.



Может, действительно, просто шутка. Но вот вам ещё один скриншот:







Довольно красноречиво про отношение к «ментам», правда?



Ну и ещё одна цитата, на этот раз другой валькирии, Марии Дубовик:

Наша конечная цель — добиться смены власти, не выйдет мирно, значит, выйдет не мирно.



Ребята планировали нападения на офисы «Единой России», закупали рации для прослушивания частот полиции и Росгвардии, учились метать (и делать) «коктейль Молотова», выезжали на природу пострелять из «Сайги». В общем, обычный кружок по интересам, объединивший вчерашних детей и тридцатилетних ниспровергателей. Разве что интересы у них специфические, но «это ведь просто разговоры», правда?



У меня все-таки очень сложное отношение к этому делу. Недовольства, протесты – все это возникает не на пустом месте, а во многом является прямой реакцией на действия (или бездействие) властей. И упрятывать в тюрьму семнадцатилетнюю девчонку, при всем её радикализме, все-таки не дело. Тут, как никогда, автор жалеет об отсутствии в стране телесных наказаний: розги и запрет суда выходить из дому после 21:00 (иначе снова розги) тут дали бы гораздо больше эффекта, чем тюрьма.



Но с другой стороны, украинских «онижедетей» я тоже хорошо помню. И о том, чем закончилось потакание украинским националистам, поставившим буквально на поток военную подготовку своих боевиков, все мы отлично знаем.



Поэтому я четко знаю одно: как бы ни закончилось дело «Нового величия», я никогда не брошу камень в тех, кто вел их оперативную разработку и отдал под суд. Предадим их сегодня, и они не станут защищать нас завтра.



И кто знает тогда, ограничится ли дело только перевернутыми и горящими автозаками… 15 марта 2018 года правоохранительными органами России были задержаны десять человек, входивших в малоизвестную организацию «Новое величие». Им инкриминировалось создание экстремистского сообщества, подразумевавшего, помимо прочего, «насильственный захват государственной власти в России». Некоторым задержанным, в том числе семнадцатилетней Анне Павликовой, судом была избрана такая мера пресечения, как содержание под стражей.С тех пор относительно этого дела было сломано очень много копий. Общественность, естественно, возмутилась «необоснованной» жестокостью правоохранительных органов, кидающих в тюрьму даже детей. К тому же появились основания считать это дело провокацией спецслужб, что моментально возбудило потомственных правозащитников до состояния полной экзальтации: начались разного рода акции солидарности, в том числе петиции, «Марш матерей» и разного рода флешмобы в соцсетях. Организация «Мемориал» поспешила признать арестованных по делу «Нового величия» политзаключенными. Были демонстрации, обращение правозащитников к президенту – в общем, ребят в беде не бросали.Аргументы у защитников, действительно, были. Прежде всего это поведение некоего Руслана Д. (интернет-псевдоним, под которым он был известен членам организации), которого и адвокаты, и родители задержанных почти в один голос считают агентом ФСБ, который не просто внедрился в группировку, а едва ли не собственнолично создал её. Ему приписывается создание устава организации, четко выдержанного в духе соответствующей статьи УК РФ, а также аренда помещения для встреч участников группы. Однако в деле он проходил как засекреченный свидетель. Соответственно, ни его настоящего имени, ни профессии узнать из материалов дела нельзя. По материалам дела он проходил как «Александр Константинов», именно на его показаниях держалось обвинение, а недавно стало известно, что из материалов дела он вообще исчез.Также известно, что за недолгий срок существования организации в неё внедрились аж двое сотрудников правоохранительных органов. Один из них представлял МВД, а другой – Росгвардию! Последнее особенно интересно – организация создана не так уж давно, вряд ли успела создать мощную агентурную сеть или хотя бы службу, и все-таки успела тут отличиться.Позднее двум девушкам, Анне Павликовой и Марии Дубовик, все-таки изменили меру пресечения на домашний арест. А недавно состоялись первые суды по этому делу – некоторые дела были выделены в отдельное производство, поскольку обвиняемые пошли на сделку со следствием и дали показания против своих подельников.Павел Ребровский, недавно приговоренный судом к 2,5 годам реального тюремного заключения, моментально от своих показаний отказался. По его словам, в результате сделки со следствием ему был обещан условный срок и следствие не выполнило условий «джентльменского соглашения». Соответственно, он заявил, что дал свои показания под давлением, поскольку ему угрожали переквалифицировать дело на «терроризм» со всеми вытекающими из этого последствиями.Защитники задержанных также не оставляют своих попыток привлечь к делу внимание. В частности, некоторые известные (и не очень, и совсем неизвестные) музыканты записали в поддержку «Нового величия» музыкальный клип. О его достоинствах или недостатках вы можете судить сами, отмечу лишь, что среди исполнителей отметились такие «глыбы», как А. Макаревич и Б. Гребенщиков.Признаться, мне было очень сложно работать над этой статьей. Сложно именно потому, что на поверхности множество статей, заметок, материалов, прямо оправдывающих участников организации «Новое величие». Причем делается все довольно профессионально, через эмоции: ах, семнадцатилетняя девочка в тюрьме лишилась возможности рожать! Взрослые провокаторы подбили детей на высказывания в чате, и теперь их за это судят! Детей судят за слова! Взрослые мужики под подпиской, а девочки в СИЗО, в камерах со взрослыми рецидивистками!!!Каюсь – моя первая реакция была именно эмоциональной. Я уже почти принял точку зрения защитников «онижедетей», но что-то на краю сознания скребло душу и не давало успокоиться…И вдруг я вспомнил… 2 мая 2014 года. Я смотрю какую-то онлайн-трансляцию из Одессы. В городе бурление, протесты, противостояние. Трансляцию ведет кто-то из активных сторонников Майдана, он в гуще промайданной тусовки, и внезапно я вижу, как девочки, самые настоящие «онижедети», возрастом примерно как Анна Павликова, вдруг садятся на мостовую, достают зубила, молотки и начинают сноровисто, методично выбивать булыжники для своих боевиков. Начиналось то самое противостояние, которое в итоге привело к трагедии в Доме профсоюзов. Но я, увы, отвлекся на какие-то дела, которые тогда показались мне более важными, и не видел, как этими булыжниками сгоняли «колорадов» к Дому профсоюзов.Потом эти девочки разливали по бутылкам "коктейль Молотова", писали в соцсетях про «жареных колорадов», про «майские шашлыки» и тому подобное…Увы, но девочки бывают разными, и если мы будем судить о них исключительно по возрасту и гендерному признаку, нас может ожидать большое разочарование.А стоило ещё немного подумать, как очень странным показался эпизод с агентами разных спецслужб, внедренными в «Новое величие». Давайте будем реалистами: ФСБ довольно мощная структура, и вряд ли бы ей понадобилась помощь МВД и Росгвардии в разработке организации, состоящей из десяти-пятнадцати малолеток и «ботаников». Нет, даже представить смешно – идет совещание где-то на Лубянке, встает какой-то генерал и докладывает Бортникову – у нас тут десяток экстремистов на примете, но с ними мы явно не справимся, нужна помощь МВД, да и Росгвардия не помешает.Российские (да и какие угодно) спецслужбы не любят делиться заслуженными лаврами. То есть мысль о сознательном привлечении сотрудников смежных спецслужб к такому простому делу (а дело простое, видеозаписи собраний «Нового величия» велись с первого дня) давайте оставим как полностью несостоятельную.А значит, нам остается только один вывод: ребята так активно привлекали к себе внимание, что и МВД, и Росгвардия самостоятельно вышли на них и сочли нужным внедрить туда свою агентуру. И это не очень согласуется с версией о невинных ребятишках, которые просто в своем секретном чате ругали власть, согласитесь?А раз так, пришлось искать информацию с другой стороны, со стороны обвинения. И оказалось, что с той стороны многое видится совсем иначе…В вале той оправдательной информации, которая есть по этому делу в СМИ, все-таки удалось найти статью журналистки «Комсомольской правды» Ульяны Скобейды, с которой оперативники поделились скриншотами из чата «Нового величия». Также там содержались аудиоматериалы из голосового чата. Увы, это вся информация, которую действительно можно назвать фактической, четкой, избежавшей каких-то интерпретаций и подтасовок. Ниже вы можете видеть некоторые из скриншотов, которые довольно точно отражают суть участников организации и её направленность.Диверсия против нефтехранилища «Роснефти»? Разумеется, «возражений этического характера» у участников нет. Есть «практические» возражения (ох, уж эти диванные практики диверсионных войн), да не совсем понятно, как это поможет делу. Но «идею можно обсудить»…Это не экстремизм?А вот юная Анна Павликова признается, что даже мама считает её экстремисткой. «Аня бы точно пошла». Тут никакого криминала, но штришок, что называется, «характерный».Вообще, образ невинной пострадавшей, слепленный из семнадцатилетней Павликовой, при более близком ознакомлении с делом как-то меркнет. Как вам такая цитата юной валькирии:Кто не в курсе, поясню: хламидиоз является одним из самых распространенных венерических заболеваний. Инфекция, возбудителем которой являются хламидии, передается в основном половым путем и в первую очередь поражает мочеполовую и репродуктивную сферы человека.А вот диалог в чате. Шутливый, разумеется:Может, действительно, просто шутка. Но вот вам ещё один скриншот:Довольно красноречиво про отношение к «ментам», правда?Ну и ещё одна цитата, на этот раз другой валькирии, Марии Дубовик:Ребята планировали нападения на офисы «Единой России», закупали рации для прослушивания частот полиции и Росгвардии, учились метать (и делать) «коктейль Молотова», выезжали на природу пострелять из «Сайги». В общем, обычный кружок по интересам, объединивший вчерашних детей и тридцатилетних ниспровергателей. Разве что интересы у них специфические, но «это ведь просто разговоры», правда?У меня все-таки очень сложное отношение к этому делу. Недовольства, протесты – все это возникает не на пустом месте, а во многом является прямой реакцией на действия (или бездействие) властей. И упрятывать в тюрьму семнадцатилетнюю девчонку, при всем её радикализме, все-таки не дело. Тут, как никогда, автор жалеет об отсутствии в стране телесных наказаний: розги и запрет суда выходить из дому после 21:00 (иначе снова розги) тут дали бы гораздо больше эффекта, чем тюрьма.Но с другой стороны, украинских «онижедетей» я тоже хорошо помню. И о том, чем закончилось потакание украинским националистам, поставившим буквально на поток военную подготовку своих боевиков, все мы отлично знаем.Поэтому я четко знаю одно: как бы ни закончилось дело «Нового величия», я никогда не брошу камень в тех, кто вел их оперативную разработку и отдал под суд. Предадим их сегодня, и они не станут защищать нас завтра.И кто знает тогда, ограничится ли дело только перевернутыми и горящими автозаками… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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