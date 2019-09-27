Часы тикают. До дедлайна СНВ-3 остаётся всё меньше времени • 47 • Аналитика









Песок в клепсидре скоро кончится

Договор СНВ-3, разумеется, является основным вопросом. О начале консультаций по его продлению давно было решение глав обеих сверхдержав, но толком ничего так и не началось. Американцы выставляли России массу безумных требований, начиная от включения в Договор Китая, учета и ограничения тактического ядерного оружия (ТЯО), включения туда же "систем 1 марта", как их называют (те шесть систем оружия, которые В.В. Путин представлял в известном послании), и много чего еще. Все эти требования абсурдны (даже по "первомартовским" системам — часть их и так охватывается Договором, а часть туда никоим образом относиться не может), и укрепляют в Москве мнение, что американцам Договор не нужен. Но дело-то в том, что как раз США находятся в том положении, когда СНВ-3 им куда нужнее, чем России. С точки зрения развязывания рук и возможностей наращивания потенциала именно Россия находится в выигрышном положении. США же ввиду известных и не раз тут описанных проблем в ядерном комплексе, конечно, способны несколько нарастить потенциал за счет имеющегося пока возвратного потенциала. Но чем дальше, тем им сложнее будет эту планку поддерживать, и это продлится, пока проблемы в ядерно-оружейном комплексе не будут решены. А эти сроки непрерывно сдвигаются.



Россия уже давала понять, что раз Америка не рвется, то мы и подавно не будем никого уламывать. Намек не понят. Для России сохранение СНВ-3 имеет смысл только в контексте общего снижения напряженности — не будет Договора, не будет и многочисленных контрольных процедур, не будет и проверяемой информации. Это резко сузит информационное поле высшего военно-политического руководства сверхдержав о ряде важнейших аспектов СЯС друг друга и их состоянии и вероятных намерениях развития и действий. Что в кризисной ситуации может сыграть очень плохую роль. Ну и расходы на развитие СЯС будут в "свободном" от ограничений сценарии повыше, что тоже нежелательно. Но, с другой стороны, расходы именно на ракетно-ядерную часть военного бюджета никогда не были особенно велики, и их рост вполне приемлем. Но пока никаких внятных движений в этом вопросе нет, стороны толком не разговаривают, а дедлайн все ближе. Удастся ли в год предвыборной чехарды решить эту задачу, неизвестно. Тем более что противники Трампа явно сейчас по какой-то причине в панике (вероятно, на г-на Байдена у трампистов назревает большой компромат по украинской теме), и будут использовать любой смехотворный повод для атаки на "русского агента в Белом доме". СНВ-3 вполне подойдет.



Шаги, далекие от разумных

Договор РСМД уже можно забыть, и вряд ли призывы разных стран и деятелей к заключению нового соглашения будут иметь успех. Никому уже это не нужно. Американцы пока что проводят имитацию бурной деятельности по "разработке" новых систем. Но пока что выходит не очень — испытание сухопутного "Томагавка" это показало, по сути, это была демонстрация низкой готовности в этом вопросе. У России все, в общем, наготове, но пока официальных сообщений на эту тему нет, и Россия играет роль миротворца в этом вопросе, обещая не размещать подобных систем в Европе, пока их там нет у США. Но, как и ранее предполагалось автором, в НАТО и США эти заявления не воспринимают всерьез, поскольку считают, что такие системы уже размещены. Это те самые КР 9М729, и считают, что мобильность этих систем вполне позволяет России держать их и в Азии, быстро перебросив в Европу при необходимости, так что, мол, соглашаться на такой мораторий бессмысленно. К тому же новые самоходные ПУ комплекса "Искандер-М1" под эти (и другие) КР уже засветились и на стратегических учениях "Центр" в этом году.



В общем, в области ракет средней и меньшей дальности тоже наблюдается тупик. Россия может предлагать что угодно, но даже возможности верификации отсутствия систем средней дальности не помогут. Дать "рыться" в наших системах и арсеналах мы вряд ли позволим, а простые инспекции с посещением не разрешают вопрос реальных характеристик "изделий". Наши заявят опять о дальности КР 9М728 и 9М729 в 500 км, без доказательств, на той стороне заявят обратное, и тоже без доказательств. То же самое можно о любой ракете комплекса заявить, благо массогабаритные характеристики позволяют предполагать куда более высокие ТТХ изделий. Китайцам и подавно этот договор новый не нужен, да и ни мы, ни они не согласны на нерасширенный вариант участников Договора. Системы подобной дальности есть не только у трех держав, почему только они должны договариваться?



Продолжается возня и вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — американцы его так и не ратифицировали, хотя и соблюдают, и сейчас там очередная волна в пользу торпедирования этого соглашения. Резоны американцев и в этом вопросе трудно назвать рациональными — обострять в той сфере, где все очень сложно именно у твоей страны, крайне далеко лежит от понятия "разумное решение". Как и в вопросах размещения оружия в космосе.

На политическую кончину Джона Болтона

Конечно, можно заявить, что во многом в Вашингтоне играл против всех вышеперечисленных соглашений, как и вообще против нормализации диалога с Россией, недавно отставленный помощник по национальной безопасности Джон Болтон. И это действительно так. Мы не будем плакать по новому "политическому покойнику" — "он не был нравственным человеком", как сказал Остап Бендер о Михаиле Самуэлевиче Паниковском. Прощай, Джон Болтон, не скучай, смотри американский футбол.



То, о чем так долго говорили аналитики, свершилось. За длинную череду провалов во внешней политике при Трампе кто-то должен был ответить. И за Сирию, и за Венесуэлу, и за Иран с КНДР. И за стратегическую стабильность и отношения с Россией, да и Китаем. Ответственных за достигнутые "успехи" хватает, но основных фигур было две — помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео. Трамп, которому в будущем году предстоит переизбираться, так или иначе "выгнал бы на мороз" или одного, или другого, или обоих, потому что не брать же ему ответственность на себя. Он выбрал Болтона, и, как кажется, угадал — усатый дедушка Джон и правда наворотил много нехороших дел. Но что изменится с его уходом? Это пока что главный вопрос. Особенно в вопросах стратегической стабильности. В Америке короля, даже несистемного и сильного, все равно играет свита, это не Россия, где сильный властитель обычно "заламывает" свиту и элиты, если хочет этого. И от людей на ключевых должностях в США зависит часто не меньше, чем от формального лидера.



Трампу Болтон никогда особенно не нравился, при одной из первых встреч он отозвался о нем неодобрительно, раскритиковав его даже за внешний вид (усы не понравились). Но затем, видимо, под давлением "людей с кейсами", как их называл Путин, все же назначил его на один из самых важных постов — пост помощника по национальной безопасности.



Вспомним, что Путин тогда говорил в интервью "Фигаро":

День борьбы с тоталитаризмом и авторитаризмом. Или с Россией?

Что-то изменить – это достаточно сложное дело, это я говорю без всякой иронии. Это не потому, что кому-то не хочется, а потому, что это сложно." "Я уже общался и с одним президентом США, и с другим, и с третьим. Президенты приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии. Человека избрали, он приходит с одними идеями, к нему приходят люди с кейсами, хорошо одетые и в тёмных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с чёрным или с тёмно-синим, и начинают объяснять, как нужно делать, – и всё сразу меняется. Это происходит от одной администрации к другой.Что-то изменить – это достаточно сложное дело, это я говорю без всякой иронии. Это не потому, что кому-то не хочется, а потому, что это сложно."



Впрочем, по сути, сам Болтон — тоже из таких же "людей с кейсами", представитель ультраконсервативного крыла "внутреннего правительства", тесно связанный с кланом Бушей.





Но на этом посту Болтон, несмотря на большое влияние на ситуацию, так и не смог установить со своим шефом хороших отношений. А, учитывая то, что все инициативы Болтона так или иначе провалились, было лишь вопросом времени, когда его "попросят". А все потому, что Болтон "застрял в 90-х", пытаясь действовать так, будто США находятся в совсем иной форме как экономически, так и в военном плане, Россия ползает где-то у себя в руинах, приветствует по телефону Шамиля "Гинеколога" и выпрашивает кредиты на еду, а Китаю тоже пока не до оспаривания чьего-то господства даже на региональном уровне.



И даже критики Трампа в Америке заявляли примерно такие вещи: "Мистер Трамп наконец сделал хоть что-то правильно — уволил ультра-ястреба и разрушителя Болтона". Это цитата из г-на Кристенсена, известного аналитика в вопросах стратегической стабильности, также известного, впрочем, путаника и любителя натягивания совы оценок чужого потенциала СЯС на глобус собственных теорий, и неизменного "борца" с Трампом и его "диктатурой".



Будет ли "новая метла" лучше предыдущей?

Но кого Трамп рассматривал на замену и кого назначил? Практически все рассматривавшиеся кандидатуры были ставленниками все того же клана Бушей (или тесно с ними связанных людей Митта Ромни), что и Болтон. И в той или иной степени представляли собой все таких же "дедушек из пыльного шкафа", которых извлекли на свет вместе с их старорежимными представлениями о мире и месте Америки в нем. И избранный Трампом Роберт О'Брайен — также примерно из этих людей. Он вдобавок еще и мормон, как Ромни, что уже говорит о его принадлежности. Он такой же представитель интересов "людей с кейсами", как и Болтон. О'Брайен — также русофоб и сторонник теории об "американской исключительности" (которую впору называть нацизмом, вообще-то). О России и его представлениях о ней лучше всего скажет цитата из книги мистера О'Брайена:

«Австрия была аннексирована Третьим рейхом 12 марта 1938 года. Аннексия произошла на следующий день после агитационных мероприятий австрийских нацистов и выдвижения немецких требований, за которыми быстро последовало немецкое вторжение, которое отстранило от власти легитимное правительство в Вене. Референдум об объединении Австрии и Германии — запланированный на следующий день — был отменен. Через месяц немцы провели свой собственный референдум. Под пристальным взглядом вермахта и без тайны голосования австрийцы проголосовали за объединение. Аншлюс состоялся за несколько месяцев до двадцатилетнего юбилея немецкой капитуляции в Первой мировой войне, и он нарушал немецкие послевоенные договорные обязательства. Примечательно, что российская аннексия Крыма состоялась всего лишь через 23 года после распада Советского Союза, события, которое Путин охарактеризовал как "величайшую геополитическую катастрофу столетия».



Каково? И Путин у него получается как Гитлер, и Россия — как Третий рейх. Ну и насчет отсутствия тайного голосования, очевидно, речь шла о каком-то ином Крыме и другой реальности.



То есть, наверное, нынешний помощник по национальной безопасности (4-й за время президентства Трампа, впрочем, это не рекорд, у некоторых президентов США их было больше), может оказаться не умнее и не лучше Болтона. Но, с другой стороны, О'Брайен из рядов карьерных юристов, а как карьерный дипломат он находился в основном на должностях, где от него требовалась уживчивость, спокойствие, способность к переговорам и отсутствие чрезмерной инициативы. Если не сказать, был на побегушках. И он вроде справлялся, в том числе и на последнем своем посту, будучи спецпредставителям по делам заложников.



Может быть, у этого господина будет больше договороспособности, адекватного понимания ситуации в мире и понимания реальных возможностей США? Посмотрим, но пока что надежды на это мало. Да и время идет, а выборная канитель уже на дворе, и в этот раз кампания явно будет куда грязнее даже предыдущей. Какие уж тут договоры сверхдержав — тут бы от обвинений отбиться! Так называемое международное сообщество постепенно сходит с ума. Главы разных мелкотравчатых государств внимают с трибуны ГА ООН речам юной защитницы природы с умственными отклонениями как пророку, вместо того чтобы вызвать ей специализированную "скорую". В США в рамках разворачивающейся предвыборной борьбы пытаются раскрутить тему с импичментом Трампу по смехотворному украинскому поводу, что вызывает повод для совершенно ненужной гордости у представителей украинской околовластной тусовочки. А реальные дела, от которых реально зависит безопасность планеты, стоят. Речь, конечно, о вопросах стратегической стабильности.Договор СНВ-3, разумеется, является основным вопросом. О начале консультаций по его продлению давно было решение глав обеих сверхдержав, но толком ничего так и не началось. Американцы выставляли России массу безумных требований, начиная от включения в Договор Китая, учета и ограничения тактического ядерного оружия (ТЯО), включения туда же "систем 1 марта", как их называют (те шесть систем оружия, которые В.В. Путин представлял в известном послании), и много чего еще. Все эти требования абсурдны (даже по "первомартовским" системам — часть их и так охватывается Договором, а часть туда никоим образом относиться не может), и укрепляют в Москве мнение, что американцам Договор не нужен. Но дело-то в том, что как раз США находятся в том положении, когда СНВ-3 им куда нужнее, чем России. С точки зрения развязывания рук и возможностей наращивания потенциала именно Россия находится в выигрышном положении. США же ввиду известных и не раз тут описанных проблем в ядерном комплексе, конечно, способны несколько нарастить потенциал за счет имеющегося пока возвратного потенциала. Но чем дальше, тем им сложнее будет эту планку поддерживать, и это продлится, пока проблемы в ядерно-оружейном комплексе не будут решены. А эти сроки непрерывно сдвигаются.Россия уже давала понять, что раз Америка не рвется, то мы и подавно не будем никого уламывать. Намек не понят. Для России сохранение СНВ-3 имеет смысл только в контексте общего снижения напряженности — не будет Договора, не будет и многочисленных контрольных процедур, не будет и проверяемой информации. Это резко сузит информационное поле высшего военно-политического руководства сверхдержав о ряде важнейших аспектов СЯС друг друга и их состоянии и вероятных намерениях развития и действий. Что в кризисной ситуации может сыграть очень плохую роль. Ну и расходы на развитие СЯС будут в "свободном" от ограничений сценарии повыше, что тоже нежелательно. Но, с другой стороны, расходы именно на ракетно-ядерную часть военного бюджета никогда не были особенно велики, и их рост вполне приемлем. Но пока никаких внятных движений в этом вопросе нет, стороны толком не разговаривают, а дедлайн все ближе. Удастся ли в год предвыборной чехарды решить эту задачу, неизвестно. Тем более что противники Трампа явно сейчас по какой-то причине в панике (вероятно, на г-на Байдена у трампистов назревает большой компромат по украинской теме), и будут использовать любой смехотворный повод для атаки на "русского агента в Белом доме". СНВ-3 вполне подойдет.Договор РСМД уже можно забыть, и вряд ли призывы разных стран и деятелей к заключению нового соглашения будут иметь успех. Никому уже это не нужно. Американцы пока что проводят имитацию бурной деятельности по "разработке" новых систем. Но пока что выходит не очень — испытание сухопутного "Томагавка" это показало, по сути, это была демонстрация низкой готовности в этом вопросе. У России все, в общем, наготове, но пока официальных сообщений на эту тему нет, и Россия играет роль миротворца в этом вопросе, обещая не размещать подобных систем в Европе, пока их там нет у США. Но, как и ранее предполагалось автором, в НАТО и США эти заявления не воспринимают всерьез, поскольку считают, что такие системы уже размещены. Это те самые КР 9М729, и считают, что мобильность этих систем вполне позволяет России держать их и в Азии, быстро перебросив в Европу при необходимости, так что, мол, соглашаться на такой мораторий бессмысленно. К тому же новые самоходные ПУ комплекса "Искандер-М1" под эти (и другие) КР уже засветились и на стратегических учениях "Центр" в этом году.В общем, в области ракет средней и меньшей дальности тоже наблюдается тупик. Россия может предлагать что угодно, но даже возможности верификации отсутствия систем средней дальности не помогут. Дать "рыться" в наших системах и арсеналах мы вряд ли позволим, а простые инспекции с посещением не разрешают вопрос реальных характеристик "изделий". Наши заявят опять о дальности КР 9М728 и 9М729 в 500 км, без доказательств, на той стороне заявят обратное, и тоже без доказательств. То же самое можно о любой ракете комплекса заявить, благо массогабаритные характеристики позволяют предполагать куда более высокие ТТХ изделий. Китайцам и подавно этот договор новый не нужен, да и ни мы, ни они не согласны на нерасширенный вариант участников Договора. Системы подобной дальности есть не только у трех держав, почему только они должны договариваться?Продолжается возня и вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — американцы его так и не ратифицировали, хотя и соблюдают, и сейчас там очередная волна в пользу торпедирования этого соглашения. Резоны американцев и в этом вопросе трудно назвать рациональными — обострять в той сфере, где все очень сложно именно у твоей страны, крайне далеко лежит от понятия "разумное решение". Как и в вопросах размещения оружия в космосе.Конечно, можно заявить, что во многом в Вашингтоне играл против всех вышеперечисленных соглашений, как и вообще против нормализации диалога с Россией, недавно отставленный помощник по национальной безопасности Джон Болтон. И это действительно так. Мы не будем плакать по новому "политическому покойнику" — "он не был нравственным человеком", как сказал Остап Бендер о Михаиле Самуэлевиче Паниковском. Прощай, Джон Болтон, не скучай, смотри американский футбол.То, о чем так долго говорили аналитики, свершилось. За длинную череду провалов во внешней политике при Трампе кто-то должен был ответить. И за Сирию, и за Венесуэлу, и за Иран с КНДР. И за стратегическую стабильность и отношения с Россией, да и Китаем. Ответственных за достигнутые "успехи" хватает, но основных фигур было две — помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео. Трамп, которому в будущем году предстоит переизбираться, так или иначе "выгнал бы на мороз" или одного, или другого, или обоих, потому что не брать же ему ответственность на себя. Он выбрал Болтона, и, как кажется, угадал — усатый дедушка Джон и правда наворотил много нехороших дел. Но что изменится с его уходом? Это пока что главный вопрос. Особенно в вопросах стратегической стабильности. В Америке короля, даже несистемного и сильного, все равно играет свита, это не Россия, где сильный властитель обычно "заламывает" свиту и элиты, если хочет этого. И от людей на ключевых должностях в США зависит часто не меньше, чем от формального лидера.Трампу Болтон никогда особенно не нравился, при одной из первых встреч он отозвался о нем неодобрительно, раскритиковав его даже за внешний вид (усы не понравились). Но затем, видимо, под давлением "людей с кейсами", как их называл Путин, все же назначил его на один из самых важных постов — пост помощника по национальной безопасности.Вспомним, что Путин тогда говорил в интервью "Фигаро":Впрочем, по сути, сам Болтон — тоже из таких же "людей с кейсами", представитель ультраконсервативного крыла "внутреннего правительства", тесно связанный с кланом Бушей.Но на этом посту Болтон, несмотря на большое влияние на ситуацию, так и не смог установить со своим шефом хороших отношений. А, учитывая то, что все инициативы Болтона так или иначе провалились, было лишь вопросом времени, когда его "попросят". А все потому, что Болтон "застрял в 90-х", пытаясь действовать так, будто США находятся в совсем иной форме как экономически, так и в военном плане, Россия ползает где-то у себя в руинах, приветствует по телефону Шамиля "Гинеколога" и выпрашивает кредиты на еду, а Китаю тоже пока не до оспаривания чьего-то господства даже на региональном уровне.И даже критики Трампа в Америке заявляли примерно такие вещи: "Мистер Трамп наконец сделал хоть что-то правильно — уволил ультра-ястреба и разрушителя Болтона". Это цитата из г-на Кристенсена, известного аналитика в вопросах стратегической стабильности, также известного, впрочем, путаника и любителя натягивания совы оценок чужого потенциала СЯС на глобус собственных теорий, и неизменного "борца" с Трампом и его "диктатурой".Но кого Трамп рассматривал на замену и кого назначил? Практически все рассматривавшиеся кандидатуры были ставленниками все того же клана Бушей (или тесно с ними связанных людей Митта Ромни), что и Болтон. И в той или иной степени представляли собой все таких же "дедушек из пыльного шкафа", которых извлекли на свет вместе с их старорежимными представлениями о мире и месте Америки в нем. И избранный Трампом Роберт О'Брайен — также примерно из этих людей. Он вдобавок еще и мормон, как Ромни, что уже говорит о его принадлежности. Он такой же представитель интересов "людей с кейсами", как и Болтон. О'Брайен — также русофоб и сторонник теории об "американской исключительности" (которую впору называть нацизмом, вообще-то). О России и его представлениях о ней лучше всего скажет цитата из книги мистера О'Брайена:Каково? И Путин у него получается как Гитлер, и Россия — как Третий рейх. Ну и насчет отсутствия тайного голосования, очевидно, речь шла о каком-то ином Крыме и другой реальности.То есть, наверное, нынешний помощник по национальной безопасности (4-й за время президентства Трампа, впрочем, это не рекорд, у некоторых президентов США их было больше), может оказаться не умнее и не лучше Болтона. Но, с другой стороны, О'Брайен из рядов карьерных юристов, а как карьерный дипломат он находился в основном на должностях, где от него требовалась уживчивость, спокойствие, способность к переговорам и отсутствие чрезмерной инициативы. Если не сказать, был на побегушках. И он вроде справлялся, в том числе и на последнем своем посту, будучи спецпредставителям по делам заложников.Может быть, у этого господина будет больше договороспособности, адекватного понимания ситуации в мире и понимания реальных возможностей США? Посмотрим, но пока что надежды на это мало. Да и время идет, а выборная канитель уже на дворе, и в этот раз кампания явно будет куда грязнее даже предыдущей. Какие уж тут договоры сверхдержав — тут бы от обвинений отбиться! Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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