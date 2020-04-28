Часы на совещании у Путина показывали разное время: Конспирологи, на старт?

Совещание президента России Владимира Путина с главами регионов и членами правительства во вторник, 28 апреля, началось позже намеченного времени. Предполагалось, что губернаторы и члены кабмина начнут говорить с президентом после 15:30. В целом так и произошло. Однако с большой паузой - беседа стартовала в районе 17:40. Но и это ещё не все детали.

Внимательный зритель трансляции совещания обратил внимание на стрелки часов на руке президента и других участников беседы. Часы Путина на старте показывали 17:15. Министерские часы показывали 17:20. Что касается губернаторов, там и вовсе разные значения, но это вполне объяснимо - в огромной России разницу во времени никто не отменял.

Думается, теперь, сравнив время на часах, конспирологи начнут свои бурные обсуждения. Мы же напомним о главных принятых решениях Путина. После 12 мая регионы России будут принимать решения о выходе из самоизоляции. До 5 мая разработают правительственный план выхода, который затем утвердят на местах, учитывая региональные особенности.

Также Путин объявил о мерах поддержки предпринимателей и отметил, что все должны понимать: впереди нас ждёт непростой период, связанный с коронакризисом.