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Частые случаи лейкемии и смерть сотрудников заставили Samsung принести извинения
24 ноября 2018, 02:39 • 71 • В мире
Южнокорейская компания Samsung призналась в небезопасных условиях труда рабочих и готова выплатить всем пострадавшим денежные компенсации.
Генеральный директор южнокорейской компании Samsung Кинам Ким признал, что условия работы сотрудников не являются безопасными, и принес извинения сотрудникам и их родственникам за тяжелые болезни и смерть, передает телеканал "360" со ссылкой на Associated Press.
Согласно статистике, за последние 10 лет сотрудникам Samsung часто ставили диагноз "лейкемия" и "опухоль головного мозга", в связи с чем руководство фирмы приняло решение выплатить компенсацию всем рабочим, которые с 1984 года заболели на производстве жидкокристаллических дисплеев. Денежную компенсацию получат сотрудники, у которых были выкидыши и у которых дети страдают врожденными заболеваниями, в том числе онкологическими.
Однако всю вину компания отказалась брать на себя.
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