Частые случаи лейкемии и смерть сотрудников заставили Samsung принести извинения

Генеральный директор южнокорейской компании Samsung Кинам Ким признал, что условия работы сотрудников не являются безопасными, и принес извинения сотрудникам и их родственникам за тяжелые болезни и смерть, передает телеканал "360" со ссылкой на Associated Press.

Согласно статистике, за последние 10 лет сотрудникам Samsung часто ставили диагноз "лейкемия" и "опухоль головного мозга", в связи с чем руководство фирмы приняло решение выплатить компенсацию всем рабочим, которые с 1984 года заболели на производстве жидкокристаллических дисплеев. Денежную компенсацию получат сотрудники, у которых были выкидыши и у которых дети страдают врожденными заболеваниями, в том числе онкологическими.

Однако всю вину компания отказалась брать на себя.