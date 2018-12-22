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Частокол с острыми пиками из стали: Трамп показал "красивую" и "эффективную" стену против мигрантов
22 декабря 2018, 16:39 • 63 • Политика
Стену американцы строят на границе с Мексикой – против мигрантов, чтобы остановить поток нелегалов. Такова идея Трампа. Дизайн представляет собой частокол с острыми пиками из стали - это "красиво" и "эффективно", полагает президент США.
Президент США Дональд Трамп на личной странице в социальной сети Twitter поделился вариантом дизайна стены на границе с Мексикой. Издалека мы видим "зебру", а при приближении понимаем, что нам показывают частокол с острыми пиками. Изготовлен забор из стали.
Трамп полагает, что такая стена не только "эффективна", но и "красива". Именно такой комментарий он оставил в Сети, когда делился картинкой.
Напомним, стена на границе с Мексикой - амбициозный проект Трампа, который призван остановить поток нелегальных мигрантов. В то же время это одна из самых критикуемых идей противниками, а иногда и сторонниками президента США.
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