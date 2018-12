Частокол с острыми пиками из стали: Трамп показал "красивую" и "эффективную" стену против мигрантов

Президент США Дональд Трамп на личной странице в социальной сети Twitter поделился вариантом дизайна стены на границе с Мексикой. Издалека мы видим "зебру", а при приближении понимаем, что нам показывают частокол с острыми пиками. Изготовлен забор из стали.

Трамп полагает, что такая стена не только "эффективна", но и "красива". Именно такой комментарий он оставил в Сети, когда делился картинкой.

Напомним, стена на границе с Мексикой - амбициозный проект Трампа, который призван остановить поток нелегальных мигрантов. В то же время это одна из самых критикуемых идей противниками, а иногда и сторонниками президента США.

A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective while at the same time beautiful! pic.twitter.com/sGltXh0cu9