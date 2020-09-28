Частный визит: кабмин Германии подтвердил встречу Меркель с Навальным в берлинской клинике

Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Германии Ангела Меркель общалась с Алексеем Навальным во время его пребывания в берлинской клинике «Шарите». Вместе с тем официальный представитель немецкого правительства отметил, что речь идёт не о «тайной встрече», а о частном визите. Тем временем постпредство России при ОЗХО заявило, что техсекретариат организации превысил полномочия, приняв запрос ФРГ об оказании так называемого технического содействия по ситуации с Навальным.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил сообщения о том, что Ангела Меркель посетила Алексея Навального во время его пребывания в берлинской клинике «Шарите».

Зайберт отметил, что о «тайной встрече» канцлера с Навальным речь не идёт. По его словам, это был частный визит. Ранее издание Der Spiegel сообщило со ссылкой на источники, что канцлер тайно посетила клинику.

«Да, я могу (подтвердить факт встречи Меркель с Навальным. — RT)», — сказал Зайберт.

Представитель кабмина подчеркнул, что правительство в принципе не сообщает о частных встречах Меркель. Факт посещения клиники канцлером ФРГ также подтвердил сам Навальный.

«Встреча была, но не стоит называть её секретной. Скорее, частная встреча и разговор с семьёй», — написал он в Twitter, выразив канцлеру признательность за визит.

Напомним, что инцидент с Алексеем Навальным произошёл в августе 2020 года. 20-го числа блогер вылетел из Томска в Москву. На борту самолёта ему стало плохо, и лайнер экстренно приземлился в Омске, после чего Навального, который был без сознания, экстренно госпитализировали.

Родственники больного настаивали на перевод Навального в берлинскую клинику «Шарите». После того как российские врачи смогли стабилизировать состояние блогера, его транспортировали в Германию.

Впоследствии власти ФРГ сообщили, что Навального якобы отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». При этом лечившие блогера российские врачи неоднократно указывали, что проведённые анализы не выявили в организме пациента следов отравляющих веществ.

Позднее глава немецкого МИД Хайко Маас не исключил введения санкций в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Одной из рассматриваемых в этой связи мер министр назвал приостановку реализации проекта «Северный поток — 2». Кроме того, о вероятности введения общеевропейских санкций также высказался глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Российская сторона неоднократно призывала не политизировать ситуацию с Навальным. Так, в начале сентября замглавы МИД России Александр Грушко в ходе встречи с послом Евросоюза Маркусом Эдерером заявил о недопустимости голословных обвинений в жанре «мегафонной дипломатии» в адрес Москвы. Вместе с тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна не оставит без ответа новые санкции Запада из-за ситуации с Навальным в случае их введения.

Навального выписали из берлинской клиники «Шарите» 23 сентября после 32 дней лечения. Немецкие медики пояснили, что состояние здоровья россиянина улучшилось до такой степени, что стационарное лечение можно было прекратить.

Напомним, что 23 сентября Москва направила ноту постпредству Германии при ОЗХО для прояснения ситуации с Навальным. В частности, российская сторона попросила передать результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы, которыми располагает Берлин. 25 сентября немецкая сторона подтвердила получение ноты.

«Могу подтвердить, что немецкое представительство ФРГ в ОЗХО получило вчера российскую ноту по ситуации с отравлением Алексея Навального», — приводит РИА Новости слова заместителя официального представителя правительства ФРГ Мартины Фиц. Она отметила, что дипломаты ответят в десятидневный срок.

Между тем постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что техсекретариат организации превысил свои полномочия, приняв запрос от ФРГ об оказании так называемого технического содействия по ситуации с Навальным. Шульгин отметил, что Берлину не требуется помощь для проведения анализа проб.

«Мы считаем, что в принятии ТС ОЗХО запроса ФРГ об оказании так называемого технического содействия присутствуют признаки превышения им своих полномочий, выхода за имеющийся мандат, — цитирует Шульгина РИА Новости. — Берлину не требуется никакой помощи со стороны ОЗХО для проведения анализа проб, что он продемонстрировал, заявив, что лаборатория бундесвера проделала необходимую работу».

По его словам, наряду с этим немецкая сторона обратилась в двустороннем порядке к Франции и Швеции за подтверждением своих выводов, минуя ОЗХО.

Между тем в Германии оценили перспективы формирования совместной с РФ группы по ситуации с Навальным. Как заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, шансы подобного исхода невелики из-за «политического климата» в Германии.

«Как бы я ни приветствовал совместную комиссию наших парламентов, которая могла бы запросить результаты расследования, я в настоящее время в этой связи и с учётом нынешнего политического климата в ФРГ не вижу перспектив создания совместной комиссии Госдумы и бундестага», — сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.