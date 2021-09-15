Частный голос: сколько россиян могут принять участие в думских выборах

В списки избирателей на единый день голосования (ЕДГ) будут включены более 108 млн россиян , для которых по стране откроется свыше 96 тыс. участков. Такую информацию на заседании ЦИК представила глава комиссии Элла Памфилова, напомнив о том, что также граждане РФ смогут отдать свой голос и на 348 зарубежных участках в 144 государствах мира. Более 2,8 млн заявлений было подано на участие в дистанционном электронном голосовании. В Общественной палате в разговоре с «Известиями» отметили высокий интерес россиян к онлайн-формату и выразили уверенность в его надежности и безопасности .​

Подготовительная работа​

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о готовности избирательных комиссий к единому дню голосования, который пройдет в России с 17 по 19 сентября. Она также отметила, что этот ЕДГ «один из самых напряженных» за последние годы .​

— Нас ждут выборы депутатов Госдумы. В 46 регионах также предстоят выборы в органы государственной власти субъектов РФ. В 39 субъектах — выборы депутатов местных заксобраний, а в девяти регионах прямые выборы высших должностных лиц. Еще в трех регионах главы субъектов будут избираться депутатами заксобраний по представлению президента, — перечислила глава комиссии.

Она отметила, что в списки избирателей на территории России включат более 108 млн человек . По ее словам, во время трех дней голосования будут работать свыше 96 тыс. избирательных участков . При этом за рубежом откроются 348 пунктов в 144 странах мира , добавила Элла Памфилова.​

Досрочное голосование в Ханты-Мансийском автономном округе Фото: ТАСС/Алексей Андронов

Также она рассказала о том, что по сравнению с думскими выборами 2016 года число участвующих политических партий сократилось, поскольку остались только те силы, которые вели реальную работу с людьми . В этой кампании из 30 объединений, которые имели право участвовать в выборах, 23 силы выдвинули свои списки кандидатов на разных уровнях.​

В Госдуму, в частности, были зарегистрированы списки 14 политических партий, а в составе перечней в общей сложности оказались 3812 кандидатов . Наибольшее число у «Единой России» — 393, вторыми по количеству стали «Коммунисты России» (383), а третьими — КПРФ (343). «Справедливая Россия — За правду» заявила 299 потенциальных парламентариев, а «Яблоко» — 285. Также не обошлось в процессе регистрации и без исключения кандидатов из федеральных списков, напомнила председатель Центризбиркома.

Безопасный процесс​

Большое внимание глава ЦИК уделила обеспечению безопасности и тайны голосования. Помещения с бюллетенями будут охраняться круглосуточно сотрудниками правоохранительных органов , добавила глава ЦИК. Она также отметила и высокое внимание ЦИК к санитарной безопасности.​

— В результате методической многомесячной работы, а не директив и принуждений мы смогли добиться того, что вакцинировано порядка 63% членов наших избирательных комиссий . Наибольшее количество вакцинировано в Камчатском крае (92%) и в Чеченской Республике (89%), — подчеркнула Памфилова.​

Передача бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму из типографии членам избиркома Крыма Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Глава Центризбиркома рассказала и о желании некоторых стран и российских граждан устроить провокации во время выборов. Напомнила она и об изменении порядка видеонаблюдения на этих выборах . Видеофиксацией в течение 72 часов будут охвачены 96% избирательных участков, а все желающие могут понаблюдать за процессом голосования на различных площадках. При этом многие западные страны очень далеки от той системы, которая применена в России, добавила глава ЦИК. Отдельно председатель комиссии затронула и процесс наблюдения на выборах, напомнив о провокации БДИПЧ ОБСЕ, в котором отказались от контроля за российскими выборами.​

— Отказ БДИПЧ ОБСЕ от приезда в Россию никоим образом не повлияет на открытость процесса и не внесет корректировок в жизнь общества в период проведения думских выборов . Мы сейчас видим высокий запрос со стороны международного сообщества, которое готово объективно оценивать электоральный процесс в нашей стране, — подчеркнула в разговоре с «Известиями» исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова.​

Дистанционная форма​

Между тем на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) было подано 2,8 млн заявлений , сообщила Элла Памфилова. Возможность изъявить свою волю по интернету в этом году получили жители семи регионов. Среди них Москва, Севастополь, Курская, Ярославская, Ростовская, Мурманская и Нижегородская области. По информации ЦИК, более 10 млн избирателей в этих субъектах имеют подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», без чего проголосовать через интернет не получится. Прием заявлений на дистанционное электронное голосование был открыт 2 августа и завершился 13 сентября.​

Принять участие в ДЭГ может гражданин, обладающий активным избирательным правом, который зарегистрирован по месту жительства на территории одного из вышеуказанных субъектов. Проголосовать разрешается как за федеральный список кандидатов на выборах в Госдуму РФ, так и за одномандатников. После регистрации в системе электронного голосования фамилию избирателя исключают из списка на участке, поэтому он не сможет проголосовать с использованием бумажного бюллетеня. А если он всё же придет на участок в дни выборов, ему предложат проголосовать там электронным способом .

Демонстрация процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования в Центральной избирательной комиссии РФ в Москве Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Ранее в интервью «Известиям» Элла Памфилова отмечала, что список регионов будет постепенно расширяться. «Мы предполагаем, что к следующей федеральной кампании, а это выборы 2024 года, список таких субъектов будет максимально расширен. В лучшем случае это всероссийский охват. В худшем — более половины. Однако мы рассчитываем на лучшее», — рассказывала председатель ЦИК.​

В Общественной палате назвали высоким интерес россиян к онлайн-голосованию и подчеркнули, что сама система ДЭГ надежна и безопасна.

— Российская система ДЭГ ушла сильно вперед по сравнению со многими западными странами. Уже несколько регионов испробовали на себе эту форму, а жители нашли ее для себя удобной и комфортной , — отметил в разговоре с «Известиями» руководитель рабочей группы ОП по общественному наблюдению за ДЭГ Александр Малькевич.

Учитывая все эти факторы, совершенно неудивительно, что во время ЕДГ-2021 несколько миллионов человек выразили желание воспользоваться онлайн-формой, резюмировал эксперт.