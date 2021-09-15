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Частный голос: сколько россиян могут принять участие в думских выборах
15 сентября 2021, 18:05 • 70 • Политика
В списки избирателей на единый день голосования (ЕДГ) будут включены более 108 млн россиян, для которых по стране откроется свыше 96 тыс. участков. Такую информацию на заседании ЦИК представила глава комиссии Элла Памфилова, напомнив о том, что также граждане РФ смогут отдать свой голос и на 348 зарубежных участках в 144 государствах мира. Более 2,8 млн заявлений было подано на участие в дистанционном электронном голосовании. В Общественной палате в разговоре с «Известиями» отметили высокий интерес россиян к онлайн-формату и выразили уверенность в его надежности и безопасности.
Подготовительная работа
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о готовности избирательных комиссий к единому дню голосования, который пройдет в России с 17 по 19 сентября. Она также отметила, что этот ЕДГ «один из самых напряженных» за последние годы.
— Нас ждут выборы депутатов Госдумы. В 46 регионах также предстоят выборы в органы государственной власти субъектов РФ. В 39 субъектах — выборы депутатов местных заксобраний, а в девяти регионах прямые выборы высших должностных лиц. Еще в трех регионах главы субъектов будут избираться депутатами заксобраний по представлению президента, — перечислила глава комиссии.
Она отметила, что в списки избирателей на территории России включат более 108 млн человек. По ее словам, во время трех дней голосования будут работать свыше 96 тыс. избирательных участков. При этом за рубежом откроются 348 пунктов в 144 странах мира, добавила Элла Памфилова.
Досрочное голосование в Ханты-Мансийском автономном округе
Фото: ТАСС/Алексей Андронов
Также она рассказала о том, что по сравнению с думскими выборами 2016 года число участвующих политических партий сократилось, поскольку остались только те силы, которые вели реальную работу с людьми. В этой кампании из 30 объединений, которые имели право участвовать в выборах, 23 силы выдвинули свои списки кандидатов на разных уровнях.
В Госдуму, в частности, были зарегистрированы списки 14 политических партий, а в составе перечней в общей сложности оказались 3812 кандидатов. Наибольшее число у «Единой России» — 393, вторыми по количеству стали «Коммунисты России» (383), а третьими — КПРФ (343). «Справедливая Россия — За правду» заявила 299 потенциальных парламентариев, а «Яблоко» — 285. Также не обошлось в процессе регистрации и без исключения кандидатов из федеральных списков, напомнила председатель Центризбиркома.
Безопасный процесс
Большое внимание глава ЦИК уделила обеспечению безопасности и тайны голосования. Помещения с бюллетенями будут охраняться круглосуточно сотрудниками правоохранительных органов, добавила глава ЦИК. Она также отметила и высокое внимание ЦИК к санитарной безопасности.
— В результате методической многомесячной работы, а не директив и принуждений мы смогли добиться того, что вакцинировано порядка 63% членов наших избирательных комиссий. Наибольшее количество вакцинировано в Камчатском крае (92%) и в Чеченской Республике (89%), — подчеркнула Памфилова.
Передача бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму из типографии членам избиркома Крыма
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Глава Центризбиркома рассказала и о желании некоторых стран и российских граждан устроить провокации во время выборов. Напомнила она и об изменении порядка видеонаблюдения на этих выборах. Видеофиксацией в течение 72 часов будут охвачены 96% избирательных участков, а все желающие могут понаблюдать за процессом голосования на различных площадках. При этом многие западные страны очень далеки от той системы, которая применена в России, добавила глава ЦИК. Отдельно председатель комиссии затронула и процесс наблюдения на выборах, напомнив о провокации БДИПЧ ОБСЕ, в котором отказались от контроля за российскими выборами.
— Отказ БДИПЧ ОБСЕ от приезда в Россию никоим образом не повлияет на открытость процесса и не внесет корректировок в жизнь общества в период проведения думских выборов. Мы сейчас видим высокий запрос со стороны международного сообщества, которое готово объективно оценивать электоральный процесс в нашей стране, — подчеркнула в разговоре с «Известиями» исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова.
Дистанционная форма
Между тем на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) было подано 2,8 млн заявлений, сообщила Элла Памфилова. Возможность изъявить свою волю по интернету в этом году получили жители семи регионов. Среди них Москва, Севастополь, Курская, Ярославская, Ростовская, Мурманская и Нижегородская области. По информации ЦИК, более 10 млн избирателей в этих субъектах имеют подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», без чего проголосовать через интернет не получится. Прием заявлений на дистанционное электронное голосование был открыт 2 августа и завершился 13 сентября.
Принять участие в ДЭГ может гражданин, обладающий активным избирательным правом, который зарегистрирован по месту жительства на территории одного из вышеуказанных субъектов. Проголосовать разрешается как за федеральный список кандидатов на выборах в Госдуму РФ, так и за одномандатников. После регистрации в системе электронного голосования фамилию избирателя исключают из списка на участке, поэтому он не сможет проголосовать с использованием бумажного бюллетеня. А если он всё же придет на участок в дни выборов, ему предложат проголосовать там электронным способом.
Демонстрация процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования в Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Ранее в интервью «Известиям» Элла Памфилова отмечала, что список регионов будет постепенно расширяться. «Мы предполагаем, что к следующей федеральной кампании, а это выборы 2024 года, список таких субъектов будет максимально расширен. В лучшем случае это всероссийский охват. В худшем — более половины. Однако мы рассчитываем на лучшее», — рассказывала председатель ЦИК.
В Общественной палате назвали высоким интерес россиян к онлайн-голосованию и подчеркнули, что сама система ДЭГ надежна и безопасна.
— Российская система ДЭГ ушла сильно вперед по сравнению со многими западными странами. Уже несколько регионов испробовали на себе эту форму, а жители нашли ее для себя удобной и комфортной, — отметил в разговоре с «Известиями» руководитель рабочей группы ОП по общественному наблюдению за ДЭГ Александр Малькевич.
Учитывая все эти факторы, совершенно неудивительно, что во время ЕДГ-2021 несколько миллионов человек выразили желание воспользоваться онлайн-формой, резюмировал эксперт.
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