«Частичная цензура»: почему YouTube начал особым образом маркировать видео RT

YouTube начал помечать видеоконтент RT специальным предупреждением, в котором сообщается, что данное СМИ финансируется российским правительством. В то же время многие другие иностранные медиаресурсы не получили аналогичной маркировки на сервисе, находящемся в собственности Google. В чём причины двойных стандартов частной корпорации и как далеко готовы зайти американцы в борьбе с «русской угрозой», выяснял RT.

«Повышение прозрачности»

Американская компания Google начала маркировать появляющееся на YouTube видео телеканала RT специальной меткой. Как заметили проживающие в Соединённых Штатах пользователи, внизу видеороликов RT появилась надпись: «RT funded in whole or in part by the Russian government» («RT полностью или частично финансируется российским правительством». — RT).

«YouTube поставил на контент RT метку «Мэйд ин Раша». Удивляет, что на метке нет медведя в ушанке, подрывающего демократию в Лимпопо», — прокомментировала новость главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Кто нас финансирует — все и так в курсе. У нас есть предложение покреативнее. Конечно, с медведем. pic.twitter.com/bV9cQQprrM — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 5 февраля 2018 г.

О нововведении YouTube сообщил 2 февраля 2018 года. Ранее в Google заявляли, что работают над «повышением прозрачности» информационных материалов. В частности, для достижения этой цели предполагалось, что СМИ, получающие финансирование от тех или иных государств, в сервисах компании будут маркировать особым образом. Пока особые метки видны только пользователям, находящимся на территории США.

«Предупреждение об издателях, получающих государственное или правительственное финансирование, … не только продолжает нашу работу в этой области, сделанную в 2017 году, но является одним из многих шагов, которые мы предпримем в 2018 году, чтобы улучшить процесс подачи контента на YouTube», — информирует пользователей официальный блог компании.

По словам заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, такая политика говорит о том, что глобальная монополия на информацию, которой владел Запад последние 25 лет, уже потеряна.

«Появились альтернативные источники информации, такие как наши ресурсы RT и Sputnik, которым США пытаются противодействовать, — отметил в интервью RT Данюк. — Это своего рода агония, в которой они пытаются продлить свою монополию, но это у них не очень получается».

Правило не для всех

Наряду с RT специфическую маркировку на YouTube получили «Голос Америки», Radio Free Asia, ВВС, Deutsche Welle и ряд других медиаресурсов, финансируемых государствами. Однако только RT и американские «Голос Америки» и Radio Free Asia обозначены как финансируемые правительством. Британская же и немецкая государственные телерадиокомпании, получающие деньги от правительств своих стран, помечены как publicly funded (финансируемые за счёт бюджета), а французская государственная телекомпания France24 вообще никак не маркирована.

Формально BBC и Deutsche Welle не называются финансируемыми правительством, так как деятельность каждого из этих двух государственных СМИ регулируется специальными законами, ограничивающими влияние правительств Великобритании и ФРГ на их редакционную политику. Однако по факту деньги они получают из госбюджета, формируемого именно кабинетами министров в обеих странах.

Так, ещё в 2015 году правительство Великобритании официально расширило финансирование BBC в рамках принятых в том же году Национальной стратегии безопасности и Стратегического обзора политики в области обороны и безопасности Соединённого Королевства. 5 февраля на переговорах социал-демократов и партии Ангелы Меркель ХДС-ХСС по формированию правительственной коалиции было согласовано увеличение бюджета DW на €46 млн. В прошлом году государственные ассигнования DW составили €300 млн.

Несмотря на это, только ролики RT, ВГТРК, катарской Al Jazeera и Китайского телевидения маркируются для американских пользователей как финансируемые именно иностранными правительствами.

«На мой взгляд, подобная инициатива — это своего рода частичная цензура», — отметил Данюк.

По его словам, манипулируя ярлыками, которые YouTube произвольным образом присваивает различным СМИ, Google пытается фильтровать информацию.

Reuters

© RT

«США используют двойные стандарты, они пытаются навязать определённые условия компаниям, которые выражают альтернативную точку зрения и представляют для них угрозу. С одной стороны, мы видим, что Запад выставляет себя поборником свободы слова и объективной журналистики, а с другой — создаётся пространство, где альтернативная точка зрения либо немыслима, либо подаётся с определённой маркировкой», — отмечает эксперт.

По его словам, такая система вовсе не повышает прозрачность информации, поскольку не раскрывает данных о формально «независимых» медиакомпаниях, принадлежащих частному капиталу, транслирующих политические интересы своих владельцев.

Крылатые качели: как США и Россия на самом деле сокращают стратегические наступательные вооружения «Если маркировать видеоконтент по такому принципу, то нужно указать, и из каких источников получают финансирование CNN и различные компании на территории Европы, и как частный капитал связан с людьми, занимающими определённые государственные должности, — подчёркивает политолог. — Ведь 90% американского истеблишмента связаны с медиамагнатами и медиакомпаниями».

Давление cената





Введение специальных меток для российского контента на YouTube компания Google анонсировала в январе 2018 года. Тогда представители Google в официальном письме комитету сената США по разведке заявили, что новости RT и Sputnik уже имеют особую метку в ленте Google.News и планируется разработать что-то аналогичное и для YouTube.

Письмо представляет собой серию ответов на вопросы сенаторов, заданные в октябре 2017 года на слушаниях в конгрессе США, посвящённых «российскому вмешательству».

«Google всегда позиционировал себя как независимую компанию, которая вроде бы не имеет прямой связи с государственными институтами Соединённых Штатов, — отмечает Данюк. — Но, как мы видим по множеству примеров, если представитель Пентагона, или представители спецслужб, или исполнительной, или законодательной власти США потребуют что-то сделать от Google, они все свои принципы отодвигают в сторону, чтобы иметь хорошие отношения с американским государством».

«Вот мы не верили, что Google цэрэушный, а он-таки да», — прокомментировала позицию Google Маргарита Симоньян.

Однако в то же время в компании вынуждены были признать, что не обнаружили нарушений по требованиям прозрачности для RT и Sputnik, как и признаков российского вмешательства в выборный процесс в США в 2017 году.

«Хотя мы не обнаружили никаких злоупотреблений в отношении наших платформ применительно к выборам в Штатах в 2017 году, мы продолжаем нашу работу и будем и далее разрабатывать инструменты и процессы для противодействия эволюционирующим угрозам», — обнадёжил сенаторов старший вице-президент Google Кент Уолкер.

Перспективные ограничения

По словам Данюка, маркировка вряд ли окажет какой-то эффект на конечного потребителя.

«Но если предположить, что этот сценарий будет развиваться и ограничительные карательные меры будут усиливаться, то я не исключаю, что в будущем Google без объяснения причин будет просто блокировать каналы, блокировать распространение информации, делать так, чтобы ролики не отображались в трендах», — заявил эксперт.

В ноябре 2017 года председатель совета директоров входящего в Google холдинга Alphabet заявил, что компания ведёт работу над понижением материалов RT и Sputnik в выдаче Google.News. Однако позже вице-президент корпорации Никлас Лундблад в письме в Роскомнадзор открестился от таких планов, заявив, что компания не намерена менять алгоритм поиска.

По мнению Данюка, введение антироссийских ограничительных мер по надуманным причинам внешне независимыми западными компаниями в информационной сфере крайне вероятно.

«Это уже происходит в других сферах. Наглядный пример — Международный олимпийский комитет, который по каким-то своим причинам отказывает чистым российским спортсменам в посещении Олимпиады. Не исключаю, что такая же схема будет применяться в отношении новостного, аналитического контента», — отметил эксперт.

Сейчас разработкой мер по защите демократии в интернете занимается финансируемый Google Defending Digital Democracy Project (Проект по защите цифровой демократии. — RT), который возглавляют бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона при Бараке Обаме Эрик Розенбах, менеджер избирательной кампании Хиллари Клинтон Роберт Мук и руководивший кампанией республиканского кандидата Митта Ромни в президенты США в 2012 году Мэтт Родес.