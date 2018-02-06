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«Частичная цензура»: почему YouTube начал особым образом маркировать видео RT
06 февраля 2018, 07:54 • 158 • В мире
YouTube начал помечать видеоконтент RT специальным предупреждением, в котором сообщается, что данное СМИ финансируется российским правительством. В то же время многие другие иностранные медиаресурсы не получили аналогичной маркировки на сервисе, находящемся в собственности Google. В чём причины двойных стандартов частной корпорации и как далеко готовы зайти американцы в борьбе с «русской угрозой», выяснял RT.
РИА Новости © Reuters
«Повышение прозрачности»
Американская компания Google начала маркировать появляющееся на YouTube видео телеканала RT специальной меткой. Как заметили проживающие в Соединённых Штатах пользователи, внизу видеороликов RT появилась надпись: «RT funded in whole or in part by the Russian government» («RT полностью или частично финансируется российским правительством». — RT).
«YouTube поставил на контент RT метку «Мэйд ин Раша». Удивляет, что на метке нет медведя в ушанке, подрывающего демократию в Лимпопо», — прокомментировала новость главный редактор RT Маргарита Симоньян.
О нововведении YouTube сообщил 2 февраля 2018 года. Ранее в Google заявляли, что работают над «повышением прозрачности» информационных материалов. В частности, для достижения этой цели предполагалось, что СМИ, получающие финансирование от тех или иных государств, в сервисах компании будут маркировать особым образом. Пока особые метки видны только пользователям, находящимся на территории США.
«Предупреждение об издателях, получающих государственное или правительственное финансирование, … не только продолжает нашу работу в этой области, сделанную в 2017 году, но является одним из многих шагов, которые мы предпримем в 2018 году, чтобы улучшить процесс подачи контента на YouTube», — информирует пользователей официальный блог компании.
По словам заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, такая политика говорит о том, что глобальная монополия на информацию, которой владел Запад последние 25 лет, уже потеряна.
«Появились альтернативные источники информации, такие как наши ресурсы RT и Sputnik, которым США пытаются противодействовать, — отметил в интервью RT Данюк. — Это своего рода агония, в которой они пытаются продлить свою монополию, но это у них не очень получается».
Правило не для всех
Наряду с RT специфическую маркировку на YouTube получили «Голос Америки», Radio Free Asia, ВВС, Deutsche Welle и ряд других медиаресурсов, финансируемых государствами. Однако только RT и американские «Голос Америки» и Radio Free Asia обозначены как финансируемые правительством. Британская же и немецкая государственные телерадиокомпании, получающие деньги от правительств своих стран, помечены как publicly funded (финансируемые за счёт бюджета), а французская государственная телекомпания France24 вообще никак не маркирована.
Формально BBC и Deutsche Welle не называются финансируемыми правительством, так как деятельность каждого из этих двух государственных СМИ регулируется специальными законами, ограничивающими влияние правительств Великобритании и ФРГ на их редакционную политику. Однако по факту деньги они получают из госбюджета, формируемого именно кабинетами министров в обеих странах.
Так, ещё в 2015 году правительство Великобритании официально расширило финансирование BBC в рамках принятых в том же году Национальной стратегии безопасности и Стратегического обзора политики в области обороны и безопасности Соединённого Королевства. 5 февраля на переговорах социал-демократов и партии Ангелы Меркель ХДС-ХСС по формированию правительственной коалиции было согласовано увеличение бюджета DW на €46 млн. В прошлом году государственные ассигнования DW составили €300 млн.
Несмотря на это, только ролики RT, ВГТРК, катарской Al Jazeera и Китайского телевидения маркируются для американских пользователей как финансируемые именно иностранными правительствами.
По его словам, манипулируя ярлыками, которые YouTube произвольным образом присваивает различным СМИ, Google пытается фильтровать информацию.
«США используют двойные стандарты, они пытаются навязать определённые условия компаниям, которые выражают альтернативную точку зрения и представляют для них угрозу. С одной стороны, мы видим, что Запад выставляет себя поборником свободы слова и объективной журналистики, а с другой — создаётся пространство, где альтернативная точка зрения либо немыслима, либо подаётся с определённой маркировкой», — отмечает эксперт.
По его словам, такая система вовсе не повышает прозрачность информации, поскольку не раскрывает данных о формально «независимых» медиакомпаниях, принадлежащих частному капиталу, транслирующих политические интересы своих владельцев.
Давление cената
Введение специальных меток для российского контента на YouTube компания Google анонсировала в январе 2018 года. Тогда представители Google в официальном письме комитету сената США по разведке заявили, что новости RT и Sputnik уже имеют особую метку в ленте Google.News и планируется разработать что-то аналогичное и для YouTube.
Письмо представляет собой серию ответов на вопросы сенаторов, заданные в октябре 2017 года на слушаниях в конгрессе США, посвящённых «российскому вмешательству».
«Google всегда позиционировал себя как независимую компанию, которая вроде бы не имеет прямой связи с государственными институтами Соединённых Штатов, — отмечает Данюк. — Но, как мы видим по множеству примеров, если представитель Пентагона, или представители спецслужб, или исполнительной, или законодательной власти США потребуют что-то сделать от Google, они все свои принципы отодвигают в сторону, чтобы иметь хорошие отношения с американским государством».
Однако в то же время в компании вынуждены были признать, что не обнаружили нарушений по требованиям прозрачности для RT и Sputnik, как и признаков российского вмешательства в выборный процесс в США в 2017 году.
«Хотя мы не обнаружили никаких злоупотреблений в отношении наших платформ применительно к выборам в Штатах в 2017 году, мы продолжаем нашу работу и будем и далее разрабатывать инструменты и процессы для противодействия эволюционирующим угрозам», — обнадёжил сенаторов старший вице-президент Google Кент Уолкер.
Перспективные ограничения
По словам Данюка, маркировка вряд ли окажет какой-то эффект на конечного потребителя.
В ноябре 2017 года председатель совета директоров входящего в Google холдинга Alphabet заявил, что компания ведёт работу над понижением материалов RT и Sputnik в выдаче Google.News. Однако позже вице-президент корпорации Никлас Лундблад в письме в Роскомнадзор открестился от таких планов, заявив, что компания не намерена менять алгоритм поиска.
По мнению Данюка, введение антироссийских ограничительных мер по надуманным причинам внешне независимыми западными компаниями в информационной сфере крайне вероятно.
«Это уже происходит в других сферах. Наглядный пример — Международный олимпийский комитет, который по каким-то своим причинам отказывает чистым российским спортсменам в посещении Олимпиады. Не исключаю, что такая же схема будет применяться в отношении новостного, аналитического контента», — отметил эксперт.
Сейчас разработкой мер по защите демократии в интернете занимается финансируемый Google Defending Digital Democracy Project (Проект по защите цифровой демократии. — RT), который возглавляют бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона при Бараке Обаме Эрик Розенбах, менеджер избирательной кампании Хиллари Клинтон Роберт Мук и руководивший кампанией республиканского кандидата Митта Ромни в президенты США в 2012 году Мэтт Родес.
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