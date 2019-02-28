«Часть широкой кампании террора»: как украинские коллаборационисты уничтожили жителей польского села Гута Пеняцкая

75 лет назад украинские коллаборационисты совершили одно из наиболее известных массовых убийств в Волыни. Бойцы 4-го галицийского добровольческого полка СС совместно с боевиками УПА* уничтожили большую часть жителей польского села Гута Пеняцкая, находившегося неподалёку от города Броды. Историки называют это преступление характерным примером сотрудничества украинских националистов и СС. По словам экспертов, трагедия стала лишь частью более широкой кампании террора, развёрнутой гитлеровцами и их пособниками.

Историки утверждают, что предпосылки трагедии в Гуте Пеняцкой зародились ещё в 20—30-х годах ХХ века. В 1920 году находившиеся в эмиграции в Европе петлюровцы и члены ЗУНР объединились в так называемую Украинскую войсковую организацию. Девять лет спустя бывший офицер австро-венгерской армии Евгений Коновалец создал на её базе Организацию украинских националистов (ОУН). После прихода к власти в Германии нацистов абвер начал возлагать на украинских националистов большие надежды.

Корень коллаборационизма

В 1938 году в результате спецоперации НКВД был ликвидирован лидер ОУН Евгений Коновалец. В организации началась ожесточённая внутренняя борьба за лидерство и возможность получать гитлеровское финансирование. В итоге движение раскололось на две основные фракции. Одну из них, ОУН (б) возглавил лидер действовавшего на подконтрольных полякам территориях подполья Степан Бандера, другую, ОУН (м) — родственник Коновальца Андрей Мельник. Бандера был на тот момент агентом абвера, а Мельник — одновременно и абвера, и конкурировавшего с ним Главного управления имперской безопасности (РСХА).

«Ещё в 1938 году в документе под названием «Военная доктрина украинских националистов» было зафиксировано намерение провести на территории Украины этнические чистки, направленные против поляков, русских и евреев. Согласно показаниям, которые дали после войны офицеры абвера, уничтожение поляков и евреев членами ОУН было запланировано на 1939 год, однако фактически оно началось только летом 1941-го, когда мельниковцы и бандеровцы устроили еврейские погромы на Западной Украине», — рассказал в интервью RT директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков.

Вскоре после начала войны Степан Бандера утратил доверие гитлеровского командования и был арестован. Он присвоил крупную сумму денег, выданную ему абвером на нужды ОУН, а кроме того, его соратники без согласования с Берлином попытались провозгласить во Львове Украинскую державу под протекторатом Третьего рейха. Членов ОУН направили на службу во вспомогательную полицию, на которую были возложены обязанности по проведению карательных акций против гражданского населения оккупированных территорий, а также массовое уничтожение еврейского населения под руководством айнзацгрупп полиции безопасности и СД. Подлежали расформированию и украинские национальные спецподразделения, подчинявшиеся ранее абверу, — «Роланд» и «Нахтигаль». Их личный состав, включая ближайшего помощника Бандеры Романа Шухевича, стал основой для формирования 201-го батальона охранной полиции, проводившего карательные операции в Белоруссии.

Украинские коллаборационисты с офицерами вермахта

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В октябре 1942 года было образовано военное крыло ОУН (б) — Украинская повстанческая армия. Её главнокомандующим в 1943-м стал Дмитрий Клячкивский, а позже — Роман Шухевич.

В то же самое время, весной 1943 года, началось образование украинских национальных формирований в составе войск СС. 28 апреля во Львове было торжественно объявлено о создании в Галиции отдельной эсэсовской дивизии. В неё начали массово записываться добровольцы из числа сотрудников батальонов вспомогательной полиции и членов организаций украинских националистов. Учитывая тот факт, что служить в СС пожелали свыше 80 тыс. галичан — больше, чем было положено по штату одной дивизии, — из их числа немецкое командование решило дополнительно сформировать пять отдельных полицейских полков, получивших номера с 4-го по 8-й, а также 204-й батальон полиции и СД.

«Единым корнем для УПА и дивизии СС «Галичина» являлась Организация украинских националистов», — отметил Дюков.

Отдельные галицийские полки СС в 1943 году были направлены на обучение в Западную Европу, где проводили карательные операции против партизан и членов движения сопротивления. В феврале 1944 года 4-й и 5-й полицейские добровольческие полки были возвращены в Галицию.

Волынская резня

С 1942 года отряды украинских националистов, действовавшие на Волыни, стали совершать отдельные убийства польских поселенцев. Весной 1943-го этот процесс принял лавинообразный характер — начались события, которые историки называют Волынской резнёй.

11 июля 1943 года силы ОУН-УПА одновременно атаковали 150 польских населённых пунктов. Согласно воспоминаниям выживших и показаниям задержанных позже советскими органами госбезопасности оуновцев, украинские боевики убивали поляков, невзирая на пол и возраст. В документах сохранились хладнокровные признания, как бойцы УПА просили командиров дать им дополнительные боеприпасы, чтобы уничтожить недобитых ранее детей, как забивали палками стариков, как заклинивало пулемёты, из которых стреляли по бегущим людям. Убийства сопровождались пытками, грабежами и изнасилованиями.

Жертвы Волынской резни

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Жертвами украинских националистов становились не только поляки, но и соотечественники — например, члены смешанных семей, отказавшиеся предать родных и близких.

«Украинские националисты карали смертью местных жителей за их попытки помочь этническим полякам, даже за предупреждение о нападении. По данным польского Института национальной памяти, за помощь соседям-полякам украинские националисты официально казнили как минимум 384 человека», — рассказал в беседе с RT учёный секретарь Музея Победы Сергей Белов.

По мнению историков, общее число жертв Волынской резни уже вряд ли удастся установить точно. Оценки колеблются от 60 до 200 тыс. человек.

Убийство в Гуте Пеняцкой

«То, что произошло в селе Гута Пеняцкая, часто причисляют к Волынской резне, но я всё же считаю, что это отдельное преступление», — отметил Александр Дюков.

Село Гута Пеняцкая, расположенное неподалёку от города Броды, в 1930-е насчитывало примерно 760 жителей. Во время войны численность населения сначала сократилась, а затем резко выросла. Село находилось в Галиции, в стороне от эпицентра Волынской резни, и туда устремились беженцы, рассчитывавшие на помощь соотечественников. В итоге в конце 1943-го в Гуте Пеняцкой проживали более тысячи человек.

Зимой 1943—1944 годов боевики УПА попытались атаковать польские населённые пункты в северной части Галиции, однако поначалу получили отпор. Во-первых, местные жители успели создать небольшие отряды самообороны, а во-вторых, поддерживали отношения с советскими партизанами.

23 февраля 1944 года к Гуте Пеняцкой выдвинулся разведывательный отряд 4-го галицийского полицейского полка, который должен был проверить информацию о появлении в селе советских партизан. Поляки от украиноязычных эсэсовцев не ждали ничего хорошего и дали отряду бой. Погибли двое карателей. Потери могли быть и больше, но украинским эсэсовцам пришли на помощь их «побратимы» из проходившей мимо сотни УПА.

Нужно отметить, что несколько сот партизан действительно заходили в Гуту Пеняцкую, но покинули её 21 или 22 февраля. Местные жители приютили двух раненых советских бойцов.

В ночь с 27 на 28 февраля разведка Армии Крайовой передала самообороне Гуты Пеняцкой, что к селу выдвинулись силы 4-го полицейского полка СС. Местным бойцам предписывалось спрятать оружие и по возможности покинуть деревню. Руководство АК рассчитывало на то, что немецкое командование ограничится осмотром села и, не обнаружив в нём вооружённых людей, оставит местное население в покое. Однако, судя по всему, украинские эсэсовцы получили у немецких командиров разрешение провести именно карательную операцию.

Сергей Белов считает гибель двух эсэсовцев лишь формальным поводом для нападения.

«В результате успехов советских войск в ходе Корсунь-Шевченковской и Ровно-Луцкой операций положение оккупационных войск на Западной Украине и в Южной Польше оказалось под угрозой. Им было необходимо обеспечить себе прочный тыл накануне ожидаемого наступления Красной армии. Это подразумевало в том числе ликвидацию «пунктов самообороны» Армии Крайовой в сельской местности. Один из таких очагов сопротивления находился как раз в Гуте Пеняцкой», — отметил эксперт.

Рано утром 28 февраля Гута Пеняцкая была окружена отрядом СС примерно из 500—600 человек. Их сопровождала группа боевиков УПА (сотня Дмитрия Карпенко, псевдоним Ястреб). Каратели даже не попытались установить контакт с жителями села и сразу же открыли огонь из миномётов и автоматического оружия.

Затем эсэсовцы двинулись к центру Гуты Пеняцкой, сгоняя её жителей в школу и костёл. Боевики УПА тем временем грабили и поджигали дома. Пытавшихся убежать людей расстреливали на месте.

В костёл загнали и беременную жительницу села вместе с акушеркой, собиравшейся принять у неё роды. В итоге убили и ребёнка, и двух женщин. Пожилую польку, не успевавшую за конвоирами, закололи штыком.

Прямо возле костёла эсэсовцы проводили допросы, выясняя факты, касавшиеся деятельности партизан. Людей жестоко пытали. Одного из руководителей местной самообороны облили бензином и сожгли заживо. Так же поступили с жителем села, лечившим партизан. Самих раненых застрелили на месте.

Затем обитателям Гуты Пеняцкой объявили, что их собираются отправить на работы в Германию. Людей разделили на группы по несколько десятков человек в каждой и заперли в деревянных хозяйственных постройках, после чего здания подожгли.

После сожжения Гуты Пеняцкой СС «Галичина» хоронит двух погибших бойцов

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Учитывая тот факт, что в Гуту Пеняцкую согнали и жителей ближайших хуторов, общее число жертв расправы варьируется в разных источниках от 850 до 1,5 тыс. человек. Спаслись от карателей всего порядка 150 местных жителей. Их приютили жители соседних деревень. Они же затем похоронили погибших и оказали помощь раненым. Село Гута Пеняцкая после случившегося перестало существовать.

«Это преступление не было единичным. В округе затем уничтожили ещё 5—6 польских сёл», — подчеркнул Дюков.

«Пример сотрудничества УПА и СС»

В апреле 1944 года отдельные полицейские полки были присоединены к дивизии «Галичина» и отправлены на фронт. Несколько сот бойцов СС, причастных к уничтожению Гуты Пеняцкой, попали в плен к советским войскам. После следствия и суда они были расстреляны. Некоторым преступникам удалось укрыться на территории Канады и таким образом избежать возмездия.

В 1944 году комиссия по расследованию преступлений против польского народа начала следствие по факту массового убийства в Гуте Пеняцкой. Ей удалось доказать причастность к этой трагедии бойцов 4-го полицейского полка СС, УПА и добровольцев из числа украинских националистов, проживавших в соседних сёлах. Также были определены имена более 400 жертв расправы.

Последствия нападения вандалов на мемориал в Гуте Пеняцкой

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На месте села был установлен мемориал, который в наши дни неоднократно атаковали вандалы из числа украинских радикалов. Представители официального Киева, несмотря на огромное количество свидетельств, называют участие украинских коллаборационистов в преступлении «недостаточно доказанным». Они ссылаются, в частности, на то, что в данном районе не действовали штатные части «Галичины». Однако это всего лишь уловка — 4-й полк на тот момент формально функционировал, напрямую подчиняясь местному руководству СС, но три месяца спустя всё равно был включён в состав дивизии.

«Данное преступление доказывает координацию между штатными нацистскими структурами и УПА. Эти люди даже на низовом уровне знали друг друга по совместной службе в батальонах вспомогательной полиции. Убийство в Гуте Пеняцкой — характерный пример сотрудничества УПА и СС», — считает Дюков.

По мнению Сергея Белова, преступление в Гуте Пеняцкой следует рассматривать в общем контексте политики, проводившейся оккупационными властями и коллаборационистами.

«Эта трагедия стала лишь частью более широкой кампании террора», — подытожил эксперт.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).