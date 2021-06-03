«Часть репрессивной повестки»: почему Байден заговорил об угрозе для США террористической деятельности белых расистов

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что движение превосходства белой расы, а не террористические группировки ИГ* и «Аль-Каида»** представляют самую большую угрозу для страны. Глава Белого дома также сообщил, что ранее подписал закон «О преступлениях на почве ненависти во время пандемии COVID-19». Кроме того, по словам американского лидера, его администрация «представит более широкую стратегию по борьбе с внутренним терроризмом и насилием», вызванным «преступлениями на почве ненависти и другими формами нетерпимости». Как отмечают эксперты, Байден своим высказыванием хочет сместить акцент с промахов во внутренней политике на опасность террористической деятельности белых расистов, влияние которых в Вашингтоне колоссально преувеличивают.

Президент США Джо Байден заявил, что белые расисты представляют наибольшую опасность для Соединённых Штатов.

«По данным разведсообщества, главная угроза для нашей родины сегодня — это террористическая деятельность движения превосходства белой расы. Не ИГИЛ или «Аль-Каида», а движение превосходства белой расы», — сообщил глава Белого дома во время своего выступления.

Как отметил Байден, «ненависть не победить».

«Она просто прячется. Но стоит влиятельным людям дать ей немного кислорода, совсем чуть-чуть, и она выходит из своего укрытия, вновь находя проявления, будто и не пропадала вовсе. Мы не можем и не должны предоставлять ненависти убежище», — сказал глава Белого дома.

Байден также сообщил, что две недели назад подписал одобренный палатой представителей закон «О преступлениях на почве ненависти во время пандемии COVID-19». Кроме того, по словам американского лидера, его администрация «представит более широкую стратегию по борьбе с внутренним терроризмом и насилием, вызванным самыми чудовищными преступлениями на почве ненависти и другими формами нетерпимости».

14 мая Министерство внутренней безопасности США опубликовало «новый выпуск бюллетеня Национальной системы предупреждения о террористической угрозе, касающийся нынешней обстановки повышенной опасности» на территории Соединённых Штатов. Как отмечается в документе, ведомство сталкивается с угрозами, которые в 2021 году «стали более серьёзными, сложными и изменчивыми».

«Эти угрозы в том числе исходят от внутренних террористов, отдельных лиц и групп, участвующих в насилии, обусловленном социальным недовольством, а также тех, кто попал под влияние иностранных террористов или других злонамеренных внешних сил», — говорится в бюллетене.

Отмечается также, что «прибегающие к насилию экстремисты» могут пытаться воспользоваться ослаблением на территории США ограничений, связанных с COVID-19, «для совершения атак на более широкий круг целей».

«Ранее введённые ограничения на нахождение в одном месте большого количества людей сокращали возможности для совершения смертоносных атак», — уточнили в министерстве.

Кроме того, в документе говорится, что «некоторые прибегающие к насилию на расовой почве экстремисты» используют социальные сети и онлайн-платформы «для ведения расовой войны». По данным ведомства, эти лица также заявляют, что «социальная нестабильность открывает возможности для насилия, нацеленного на достижение идеологических целей».

Министерство внутренней безопасности США

AFP

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«Министерство внутренней безопасности сотрудничает с партнёрами в данной сфере для выявления таких лиц и реагирования на их попытки подстрекательства к насилию и радикализации других людей путём распространения дезинформации, конспирологических теорий и ложных точек зрения в социальных сетях и на других онлайн-платформах», — отмечается в бюллетени.

Подчёркивается также, что ведомство «остаётся приверженным» работе по выявлению и предотвращению внутреннего терроризма.

Напомним, 4 мая глава Минюста — генпрокурор США Меррик Гарленд запросил у конгресса дополнительно $85 млн на борьбу с внутренним терроризмом. Об этом он заявил во время слушаний в комитете по ассигнованиям палаты представителей, посвящённых бюджету министерства на 2022 финансовый год. Как уточнил Гарленд, $45 млн из этой суммы будут выделены ФБР для проведения расследований, связанных с внутренним терроризмом, ещё $40 млн — на помощь федеральным прокурорам в работе по этому направлению.

После осады конгресса

Стоит отметить, что ужесточение борьбы с внутренним экстремизмом в США последовало после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Тогда сторонники 45-го президента Соединённых Штатов Дональда Трампа ворвались в конгресс, чтобы помешать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Байден.

Избранный глава Белого дома обвинил Трампа в поощрении беспорядков в Вашингтоне, а также заявил, что с участниками штурма необходимо поступать как с «внутренними террористами».

Разбирательства вокруг этих событий ведутся до сих пор. Поисками подозреваемых и проведением арестов занимаются правоохранительные органы, в том числе ФБР и Министерство юстиции США. Под следствием находятся более 450 человек, которых обвиняют в преступных действиях.

В феврале глава комитета по административным вопросам палаты представителей конгресса США демократ Зои Лофгрен опубликовала отчёт объёмом почти в две тысячи страниц с подборкой высказываний в соцсетях более ста конгрессменов-республиканцев, некоторые сообщения, по её мнению, могли способствовать разжиганию бунта 6 января. Стоит отметить, что в этих заявлениях сторонники Дональда Трампа в основном поддерживали его утверждения о фальсификации результатов президентских выборов 2020 года.

Лофгрен также считает, что публикация таких постов может быть расценена как нарушение американского законодательства.

«Действия, направленные на подстрекательство, поощрение и/или координацию штурма Капитолия — среди прочего послужившего причиной задержки выполнения конгрессом своих конституционных обязанностей в отношении коллегии выборщиков, — могут нарушать ряд уголовных законов», — сообщила она.

В отчёте были приведены заявления политиков, опубликованные в период с 3 ноября 2020 года по 31 января 2021-го.

«Напугать американское общество»

Как отметил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, своими последними действиями и заявлениями глава Белого дома хочет «сместить акцент с промахов» во внутренней политике на опасность террористической деятельности движения превосходства белой расы, масштабы и влияние которого в Вашингтоне колоссально преувеличивают.

«В США нарастает недовольство внутренней политикой Байдена. Это связано с многими процессами, прежде всего с катастрофой в миграционной сфере, протестами на расовой почве, последствиями пандемии и неясностью перспектив в экономике», — сообщил аналитик в разговоре с RT.

Как уточнил политолог Александр Асафов, для консолидации расколотого американского общества действующему главе Белого дома «требуется создать образ некой внутренней единой силы», которая якобы угрожает гражданскому миру и согласию.

Штурм Капитолия 6 января 2021 года

Reuters

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«Подобная сила, о которой говорит Байден, существует только в воображении его идеологов. Нынешняя администрация США пытается показать, что против главы Белого дома могут выступать только маргиналы. Стоит также отметить, что возмущение итогами выборов демонстрировали не какие-то малочисленные экстремистские группы, а политики-республиканцы и простые избиратели», — заявил эксперт в комментарии RT.

По словам Асафова, своими действиями по борьбе с так называемым внутренним экстремизмом и терроризмом Байден также «хочет показать, что контратакует повестку Трампа», который считал виновными в этих процессах левых активистов.

«Байдену нужна была кукла для публичного битья. На эту роль были выбраны сторонники Трампа, правые активисты и белые расисты. Все они участвовали в штурме Капитолия 6 января и в большинстве случаев полностью разделяют позиции 45-го президента США», — констатировал аналитик.

По мнению Васильева, Байден начал «раскручивать эту идею» сразу после зимних событий в конгрессе.

«Объявление сторонников Трампа внутренними террористами — часть этой мощной кампании. Факт ареста большого количества людей по делу о штурме Капитолия усиливает внутриполитическую напряжённость. При этом судебные дела будут идти медленно, но обвинительные приговоры рано или поздно вынесут», — спрогнозировал эксперт.

Васильев считает, что разбирательства вокруг инцидента в конгрессе США призваны напугать американское общество, а также предотвратить новые беспорядки и акты насилия.

«Байден посылает сигнал, что неугодные протесты могут жёстко пресекаться и даже преследоваться», — сказал он.

Асафов со своей стороны подчеркнул, что последние действия американских властей в сфере борьбы с внутренним терроризмом и экстремизмом — «часть репрессивной повестки», которая сейчас до конца формулируется командой Байдена.

«Инакомыслящих внутри американского общества будут продолжать преследовать. Участников событий 6 января ждут реальные наказания, и в некоторых случаях — огромные тюремные сроки», — считает аналитик.

Как отметил Васильев, Байден продолжит свои усилия в сфере борьбы с внутренним терроризмом и экстремизмом, а также усилит давление на сторонников Трампа, которые участвовали в беспорядках в Вашингтоне 6 января.

«Будут запущены новые указы и постановления, продвигающие эти две линии дальше, в том числе за счёт активизации правоохранителей, новых арестов и репрессивных мер против тех, кто не разделяет ценности Демократической партии», — заключил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.