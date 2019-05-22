Часть не долетела, часть уничтожена: В Минобороны отчитались об отражении 17 ударов боевиков по Хмеймиму

В Минобороны России сообщили о массированном обстреле из зоны деэскалации Идлиб по базе Хмеймим в Сирии. Боевики 22 мая совершили 17 пусков реактивных систем залпового огня. Чуть менее половины - 8 реактивных снарядов попросту не долетели до базы. При этом большинство из снарядов удалось уничтожить при помощи средств ПВО.

"Ещё девять реактивных снарядов террористов были уничтожены дежурными силами ПВО российской авиабазы", - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве отметили, что массированные атаки боевики осуществляют с вечера 21 мая также на войска САР.

Ответным ударом сирийцы уничтожили более 150 боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России), три танка, 24 пикапа в южной части Идлибской зоны деэскалации, передаёт РИА Новости.

Напомним, что накануне в телефонном разговоре президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном также поднималась тема о многочисленных нарушениях радикальными вооружёнными формированиями режима прекращения боевых действий в Идлибе.