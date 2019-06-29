«Часть личного стиля»: что может стоять за предложением Трампа провести новую встречу с Ким Чем Ыном

Дональд Трамп готов использовать свою поездку в демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореями для короткой встречи с Ким Чен Ыном. Глава Белого дома предложил северокорейскому лидеру провести переговоры уже 30 июня на линии соприкосновения КНДР и Республики Корея. В Пхеньяне позитивно восприняли эту идею, хотя и заявили, что пока не получали официального приглашения с американской стороны. По мнению экспертов, всё это может свидетельствовать о том, что между Трампом и Ким Ченом Ын «нащупан компромисс».

Дональд Трамп получил «благоприятный ответ» северокорейской стороны на своё предложение о встрече с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке.

Как заявила вскоре первый замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, Пхеньян положительно относится к инициативе американского президента провести встречу с лидером Северной Кореи.

«Это очень интересная идея, однако мы не получали официального предложения на этот счёт», — говорится в заявлении северокорейского внешнеполитического ведомства, размещённом официальным Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Если встреча состоится, она станет хорошим шансом для улучшения отношений КНДР и США, добавила Цой Сон Хи.

«Пробный шар»

Напомним, в субботу в Twitter Трампа появилась запись о том, что он хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном, если последний сочтёт это нужным.

«После нескольких очень важных встреч с председателем КНР Си (Цзиньпином) я поеду из Японии в Южную Корею для встречи с президентом Мун (Чжэ Ином). Когда я буду там, если председатель КНДР Ким (Чен Ын) сочтёт нужным, я встречусь с ним на границе — в демилитаризованной зоне — чтобы пожать ему руку и поздороваться», — написал глава Белого дома.

Линия разделения Северной и Южной Корей в районе деревни Пханмунджом.

Reuters

© Kim Hong-Ji

Трамп пояснил, что намерен прибыть в демилитаризованную зону уже в воскресенье, хотя пока не согласовал идею о переговорах с северокорейским лидером.

«Я просто запустил пробный шар, потому что я не знаю, где он сейчас. Может быть, он не в Северной Корее», — заявил Трамп журналистам.

Глава Белого дома пояснил, что на сегодняшний день речь может идти не о полноформатных переговорах, а лишь о короткой встрече, в ходе которой лидеры просто поприветствуют друг друга. В то же время глава Белого дома не сомневается в том, что новый двусторонний саммит может состояться до конца текущего года. На вопрос журналистов о том, не станет ли возможный отказ Ким Чен Ына от встречи плохим знаком, Трамп ответил отрицательно.

Эксперты не исключают, что инициатива американского лидера стала полной неожиданностью для его команды. Несколькими днями ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщало о об отсутствии у президента США подобных планов.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгения Кима, стремительность, с которой Трамп сделал предложение о встрече, — часть его личного стиля.

«Важно, что это Трамп едет к Ким Чен Ыну, а не наоборот. Конечно, глава Белого дома хотел бы сразу заключить крупную сделку, но сделать это невозможно, так как вопрос требует поэтапного решения. Однако, скорее всего, на предложение провести встречу Ким Чен Ын согласится — лидеры давно поддерживают персональные контакты», — пояснил эксперт в интервью RT.

В середине июня лидеры обменялись письмами: американский президент получил от главы КНДР поздравление с днём рождения, и в ответ также направил послание с «отличным содержанием», как прокомментировал сам Ким Чен Ын.

Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов считает, что в действительности решение Трампа не было столь спонтанным, каким оно кажется сторонним наблюдателям.

«Думаю, встречу готовили и прорабатывали её варианты, так как лидеры на протяжении долгого времени обменивались письмами. Мне кажется, что эта мысль возникла у Трампа не вчера, и не думаю, что это его единоличный экспромт», — отметил эксперт в интервью RT.

Напомним, свою первую встречу Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели в 2018 году. Ситуация на Корейском полуострове особо обострилась в 2017-м после проведения Пхеньяном ряда ракетных пусков, вызвавших резкую реакцию Вашингтона и санкции Совбеза ООН.

По итогам первого саммита лидеры подписали совместную декларацию, согласно которой КНДР обязалась провести денуклеаризацию при условии отмены экономических санкций и предоставления гарантий безопасности.

Однако серьёзно продвинуться в этом направлении сторонам не удалось, поскольку Белый дом оказался не готов к поступательным шагам, требуя одномоментного разоружения КНДР. На это, в свою очередь, не согласен Пхеньян — он рассчитывает сначала получить гарантии американской стороны.

Поэтому второй саммит лидеров Северной Кореи и США, состоявшийся в феврале этого года, не увенчался успехом. Лидеры не смогли прийти к договорённостям, встреча завершилась досрочно без подписания совместного документа.

Специфика переговорной активности

В апреле Ким Чен Ын представил свою позицию по переговорам с американской стороной. Северокорейский лидер заявил, что США должны изменить свой подход к диалогу. По его словам, Америка выдвинула Пхеньяну невыполнимые требования, что породило сомнения в том, насколько искренне Белый дом стремится к улучшению связей. Впрочем, это не смогло омрачить личные отношения руководителей двух стран, отметил тогда глава КНДР, подчеркнув, что готов ждать до конца 2019 года перемен в переговорной тактике Вашингтона.

Кортеж Ким Чен Ына с охраной.

Reuters

© Kim Kyung-Hoon

«Я без колебания подпишу соглашение, только если оно будет написано таким образом, чтобы отвечать интересам КНДР и США, будет справедливым и взаимоприемлемым. И это будет полностью зависеть от того, какой позиции будут придерживаться США», — заявил Ким Чен Ын.

О необходимости изменить подход к переговорам Пхеньян напомнил Вашингтону и незадолго до поездки Дональда Трампа на саммит G20. 27 июня директор департамента МИД Северной Кореи по делам Соединённых Штатов Гвон Чон Гын довольно жёстко заявил, что Вашингтон должен поторопиться, если хочет добиться прогресса в переговорах до конца текущего года.

«США лучше зарубить на носу, что наше повторное предупреждение — отнюдь не пустые слова», — говорится в заявлении корейского дипломата.

Напомним, 21 июня Вашингтон продлил действие санкций в отношении КНДР ещё на год. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Северокорейский торговый порт.

Reuters

© Yuri Maltsev

На этом фоне агентство ЦТАК опубликовало комментарий неназванного представителя МИД Северной Кореи, в котором серьёзной критике подверглись слова американского госсекретаря Майкла Помпео. Глава Госдепа ранее заявил, что свыше 80% северокорейской экономики находятся под санкциями, и это якобы дает возможности для корейско-американского диалога.

«Как бы ни старались лидеры КНДР и США ради установления новых отношений между странами, трудно надеяться на их улучшение и денуклеаризацию Корейского полуострова до тех пор, пока среди американских политиков доминирует застарелый антагонизм в отношении КНДР», — говорилось в комментарии дипломата.

Возможно, нынешнее предложение Трампа о встрече с Ким Чен Ыном стало ответом на эту критику, считает Евгений Ким. Кроме того, Трамп может согласиться решать вопрос денуклеаризации Корейского полуострова поэтапно, но при этом снова выдвинет малоприемлемые условия. Дело в том, что, если северокорейская ядерная проблема будет решена, у США останется мало аргументов для сохранения своей ПРО в Южной Корее. Поэтому переговорная активность Белого дома имеет свою специфику, считает эксперт. По словам Евгения Кима, в действительности Вашингтон нередко использует тактику «доброго и злого полицейского».

«Возможно, Дональд Трамп намеренно играет в отношениях с Пхеньяном роль «хорошего полицейского», а его помощники — «плохих». Сегодняшнее заявление Трампа будет позитивно расценено в Пхеньяне, северяне не раз подчёркивали, что вопрос может быть решен только на высшем уровне. Однако северокорейская сторона не совсем точно оценивает возможности Трампа, порой забывая о том, что американский президент все важные решения должен утверждать через конгресс», — отметил Ким.

В любом случае, в диалоге США и КНДР персональная роль лидеров выше, чем в других аналогичных ситуациях, считает Александр Воронцов.

«Да, на дипломатическом уровне американская и северокорейская стороны демонстрируют жёсткость подходов. Однако на личном уровне Трамп и Ким Чен Ын сохраняют добрую и работоспособную атмосферу. Можно предположить, что президент США решил сделать какие-то ответные шаги навстречу КНДР. Возможно, между лидерами нащупан компромисс», — подытожил Воронцов.