«Часть информации для нас новая»: как Вашингтон отреагировал на заявления Путина о российском вооружении

США давно знали о разработке оружия, которое в четверг продемонстрировал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт. В то же время о некоторых проектах, по её словам, в Вашингтоне не имели представления. Она назвала видеоролики, демонстрирующие вооружения, «безрассудными», подчеркнув, что на них изображено «нападение на США». При этом Науэрт отказалась выслушивать аргументы российских журналистов по этому поводу, не дав возможности представителям ряда СМИ задать уточняющие вопросы. О «российском» брифинге Госдепа — в материале RT.

В Госдепартаменте США прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о создании новых видов вооружения. В ходе брифинга в четверг официальный представитель ведомства Хезер Науэрт рассказала, что в Вашингтоне знали о российских разработках.

«Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало, но Россия раньше отрицала — что Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более 10 лет, прямо нарушая свои международные обязательства», — сказала она.

По её словам, разрабатываемые Россией системы вооружений нарушают договор РСМД. Она также заявила, что США в настоящий момент соблюдают соответствующие соглашения. Однако сомнения в этом неоднократно выражала российская сторона.

Ранее в Пентагоне заявили, что «не удивлены» заявлениями Путина. По словам официального представители Минобороны США Даны Уайт, в США «готовы защищать страну, что бы ни случилось».

«Это оружие, которое мы обсуждаем, разрабатывается уже очень давно. Так что наша ядерная доктрина принимает это во внимание», — приводит её слова РИА Новости.

Между тем в Белом доме отметили, что «Трамп понимает угрозы, с которыми сталкивается Америка».

«Наша ядерная доктрина ответила на некоторые (вызовы), и ясно, что мы продвигаемся к модернизации нашего ядерного арсенала, добиваемся, что с нашим потенциалом никто не сравнится», — подчеркнули в администрации президента.

«Безрассудное поведение»

При этом Науэрт отметила, что, хотя в Вашингтоне отслеживали российские разработки, часть информации, продемонстрированной в ходе презентации Путина, стала для них новой.

Напомним, во время послания президент представил новейшие виды российского вооружения, в том числе ракетный комплекс «Сармат», авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и беспилотный подводный аппарат. Видеоролики, которые продемонстрировал российский лидер, Науэрт назвала безответственными.

«Неприятно было смотреть анимированную графику, на которой было отрисовано нападение на США... Это безрассудное поведение, и это прискорбно», — сказала она.

Журналисты российских СМИ попытались возразить спикеру Госдепа, что на роликах не было демонстрации удара по Соединённым Штатам — графика только показывала ракеты, пущенные в разных направлениях. Однако когда Науэрт узнала, что собеседник представляет российский телеканал, она отказалась общаться: «Так вы тоже с российского телевидения! Этим всё сказано, двигаемся дальше».

Представители других СМИ попытались возразить ей, что журналисты не являются российскими чиновниками и просто задают вопрос, однако Науэрт не собиралась отвечать по существу. Пресс-секретарь Госдепа заявила, что «RT и другие так называемые новостные организации финансируются российским правительством», и попыталась сменить тему.

Внятного объяснения не удалось добиться и журналисту Associated Press Мэтту Ли, который также отметил, что на роликах не было видно, как ракеты поражают какую-либо цель. В ответ представитель Госдепа посоветовала ему пересмотреть записи ещё раз.

На страницу галереи

Переложили ответственность

Между тем Россия и российское оружие стали основной темой на прошедшем брифинге. Помимо «нападения», Науэрт затронула ситуацию в Сирии. Отметим, что с 27 февраля по инициативе России в Восточной Гуте действует ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 до 14:00, однако мирные жители не могут пересечь гуманитарный коридор из-за обстрелов боевиков. Как сообщили в российском Минобороны, боевики незаконных вооружённых формирований устраивают показательные казни тех, кто пытается покинуть анклав.

Однако Науэрт утверждает, что именно Россия виновата в гибели мирных жителей.

«Россия призвала к созданию так называемых гуманитарных коридоров, это просто смешно», — сказала она.

Представитель Госдепа призвала сосредоточиться на перемирии в масштабах всей Сирии. По её словам, правительственные войска «продолжают нападать на собственный народ».

«Люди боятся, что, если они уйдут через коридор из Восточной Гуты, их заберут в армию, боятся, что они не смогут вернуться домой и даже погибнут», — утверждает Науэрт.

Ранее Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект заявления в поддержку выполнения резолюции о режиме прекращения огня и гуманитарной паузе в Сирии. По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, США препятствуют принятию российского документа.

«Американцы представили поправки, которые, по сути, не имеют ничего общего с нашим проектом», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что внесённые Соединёнными Штатами предложения являются «не поправками, а новым заявлением».