«Часть экономики потребления»: как фармкомпании и медики влияют на рост числа наркоманов в США

Эпидемия опиоидной наркомании в Соединённых Штатах достигла колоссальных масштабов. Дональд Трамп уже заявил, что США должны ввести смертную казнь для наркодилеров. Однако главными виновниками роста наркомании стали крупные фармацевтические корпорации и врачи, выписывающие сильнодействующие препараты без серьёзных показаний. Пристрастившись к медикаментозным опиоидам, люди нередко переходят на более дешёвые «уличные» наркотики, включая героин и его синтетические аналоги. По мнению экспертов, такая ситуация стала возможной из-за системного сбоя в американской системе здравоохранения. О причинах опиоидного кризиса в Соединённых Штатах — в материале RT.

Власти США объявили о масштабной кампании по борьбе с эпидемией опиоидной наркомании, которая захватила страну в последние годы. Чаще всего речь идёт о зависимости от героина и синтетических опиатов, таких как фентанил (опиаты — алкалоиды природного опия, получаемого из растений. — RT). Существуют также синтетические опиоиды, действие которых на человеческий организм сходно с действием опия.

Обширные плантации опийного мака находятся далеко от США — в основном на территории Афганистана и стран так называемого Золотого треугольника: Лаоса, Таиланда и Мьянмы. Поэтому на протяжении долгого времени героин и другие опиаты не имели широкого распространения в Штатах, уступая крэку — дешёвой разновидности кокаина.

Однако с 2000-х годов число американцев, зависимых от героина и синтетических опиоидов, стало неуклонно расти. Так, с 2007 по 2013 год употребление этих наркотиков в США увеличилось на 63%, а смертность от передозировки героина выросла втрое. Согласно официальной статистике, в 2013 году в результате употребления героина в США умерли 8,2 тыс. человек.

Уже в 2015 году героин уносил в год больше жизней, чем дорожно-транспортные происшествия. При этом большинство жертв «подсадили» на него вовсе не наркодилеры, а респектабельные фармкомпании: люди начинали приём аптечных препаратов по рекомендации врача и только потом переходили на героин. По оценкам экспертов, таким образом зависимость развилась примерно у 80% героиновых наркоманов.

Пример Филиппин

В последние годы эпидемия опиоидной наркомании в США приобрела масштаб национального бедствия. В 2016 году был побит антирекорд — по примерным оценкам, из-за передозировки наркотиков в США умерли 64 тыс. человек, значительная часть этой статистики пришлась на опиоидные наркотики.

По данным издания The New York Times, на сегодняшний день наркотики стали основной причиной смерти среди американцев до 50 лет.

Как отмечает издание, сегодня наблюдается тенденция к сокращению употребления героина в пользу подпольно произведённого фентанила и подобных ему веществ. Нередко наркоторговцы выдают фентанил за героин или кокаин, что приводит к ещё большему числу жертв (фентанил относится к синтетическим анальгетикам, по силе воздействия препарат в сотни раз превосходит героин. — RT).

Reuters

В августе 2017 года Дональд Трамп назвал эпидемию опиумной наркомании крупнейшей проблемой США. По данным Национального института по проблемам наркомании, численность американцев, употребляющих медикаментозные опиоиды, достигла двух миллионов человек — медики часто выписывают такие препараты, как фентанил, в качестве болеутоляющих при различных диагнозах.

Согласно статистике, представленной Американской ассоциацией наркологии, ежегодно в Соединённых Штатах выдаётся более 250 млн таких рецептов.

В октябре прошлого года глава Белого дома объявил чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за опиоидной эпидемии. Трамп призвал активизировать борьбу как с нелегальным импортом наркотических веществ, так и со злоупотреблениями со стороны фармпроизводителей и медицинского сообщества. В январе 2018 года глава государства подписал закон, направленный на противодействие трафику наркотиков в США.

В частности, в рамках нового закона погранслужба США получит дополнительные средства на закупку переносных приборов для обнаружения наркотиков в грузах, а также другое оборудование. Посылки, поступающие в США, теперь будут подвергаться более тщательной проверке.

Сам Трамп настроен решительно: выступая 10 марта в Пенсильвании, глава Белого дома призвал ужесточить наказание для наркодилеров вплоть до смертной казни.

Впрочем, по мнению ряда экспертов, главной причиной столь резкого всплеска наркомании в стране стала политика фармкомпаний и медиков.

Как выяснилось в ходе парламентского расследования, только в небольшом городке в Западной Вирджинии, население которого не превышает 3 тыс. человек, за последние 10 лет было продано порядка 20 млн таблеток оксикодона и гидрокодона.

При этом оксикодон, например, используется как замена морфина при онкологии. По итогам расследования у местного врача, выписывавшего столь сильные обезболивающие в таком большом количестве, была отозвана лицензия.

Миллиардный ущерб

Как заявила в интервью изданию The Wall Street Journal заместитель мэра Нью-Йорка Эрминия Паласио, власти города намерены добиться от компаний — производителей анальгетиков компенсации в размере полумиллиарда долларов. В мэрии считают, что это лишь весьма скромная оценка того ущерба, который был нанесён городу в результате всплеска наркомании. Только на лечение страдающих от зависимости горожан за последнее время ушло $355 млн, не говоря о других расходах, связанных с реабилитацией наркоманов.

Ранее деятельность фармацевтических компаний уже оказывалась в центре внимания прокуратуры: в июне 2017 года генеральные прокуроры нескольких американских штатов объявили о начале совместного расследования в отношении производителей лекарственных препаратов: в первую очередь правоохранительные органы заинтересовались методами маркетингового продвижения небезопасных анальгетиков на рынке.

«Мы изучаем, какую роль, если таковая имеется, маркетинг и смежные практики могли бы сыграть в росте числа назначений и использовании этих сильнодействующих и вызывающих привыкание лекарств», — подчеркнул генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин.

Главным образом компании обвиняются в том, что позиционировали опиоидные препараты как средство от хронической, а не кратковременной боли. Именно длительный приём таких обезболивающих привёл многих пациентов к зависимости, считают эксперты.

Стоит отметить, что в США порядка 20 млн человек страдают от хронической боли, особенно эта проблема распространена среди бывших участников боевых действий. Ежегодные расходы здравоохранения США на помощь пациентам с хронической болью достигают $90 млрд.

Медики определяют хроническую боль как боль, которая длится более трёх месяцев. При этом, по мнению российских специалистов, при развитии такого синдрома важную роль зачастую играют именно психологические факторы.

Одним из препаратов, чаще всего назначаемых в США при болевом синдроме, является, к примеру, оксиконтин, относящийся к категории рецептурных опиоидов, а также другие медикаменты этого класса.

Опиаты и их синтетические аналоги широко применяются в медицинской практике по всему миру, но только в Штатах и Новой Зеландии закон не запрещает рекламу рецептурных препаратов по телевидению. И даже призывы Американкой медицинской ассоциации запретить телерекламу таких лекарств ни к чему не привели.

Помимо активного маркетингового продвижения, фармацевтические компании занимаются фактически подкупом врачей с тем, чтобы они прописывали «нужные» лекарства, считают эксперты. Коррупция в этом случае имеет не денежное, а опосредованное выражение — производители лекарств оплачивают врачам развлекательные поездки, устраивают званые ужины и берут на себя расходы на проведение конференций.

«Существует сговор между фармацевтическим и медицинским сообществами, — отметил в интервью RT директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков. — Фармацевтические компании пытаются коррумпировать медиков, и это происходит не только в США, но и во всём мире, а деньги в этой сфере вращаются очень большие — продажа лекарств по доходности сопоставима, например, с торговлей оружием».

Клиент всегда прав

По словам эксперта, хотя в целом ряде случаев препаратам морфинной группы действительно нет альтернативы, сегодня в США их зачастую выписывают без необходимых показаний.

«Разумно, когда опиоиды выписываются в экстремальной ситуации, при острой боли или для купирования боли при онкологии. Неправильно, когда опиаты начинают использоваться на системной основе в ситуациях, когда их можно чем-то заменить, как нередко происходит в США. Порой получается, что пациенты просто заглушают при помощи этих препаратов свои психологические, социальные проблемы, становясь наркоманами», — пояснил Зыков.

Как объяснил в интервью RT президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты Руслан Исаев, катастрофическая ситуация, сложившаяся в США, связана с особенностями американской системы здравоохранения, а также принципами её взаимодействия со страховыми и фармацевтическими компаниями.

«Многие из этих препаратов вызывают эйфорию, и больные их выпрашивают у врачей, — считает Исаев. — При этом в США существует система оценки удовлетворённости лечением клиента. Соответственно, врачи заинтересованы в том, чтобы быстро решать проблемы пациентов. Одним из таких решений и является назначение сильнодействующих препаратов. По сути, это часть экономики потребления, неожиданный сбой в общей системе, настроенной на клиентоориентированность».

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© Michael Francis McElroy

К тому же такой вариант в некотором смысле выгоден и страховым компаниям — исключается необходимость проведения длительных и дорогостоящих процедур и исследований, добавил эксперт.

«Сложно прогнозировать, смогут ли сейчас власти США переломить эту ситуацию. Конечно, какой-то эффект эта кампания по борьбе с наркоманией должна возыметь. Не исключено, что широкая информационная кампания приведёт к тому, что пациенты сами начнут отказываться от подобных препаратов — люди осознают все последствия такой терапии. Но пока говорить об этом рано», — подвёл итог Руслан Исаев.